Student, la un pas de tragedie după o supradoză accidentală de paracetamol: „Nu mi-am dat seama”

Un student britanic de 20 de ani a fost la un pas de moarte din cauza unei supradoze accidentale de paracetamol, după ce a combinat două produse fără rețetă. Internat de urgență la terapie intensivă cu insuficiență hepatică acută, tânărul a supraviețuit miraculos.

Un tânăr a intrat în comă de la supradoză de paracetamol Foto: Pexels

Un caz medical dramatic trage un semnal de alarmă sever privind pericolele automedicației și riscul combinării neglijente a tratamentelor fără prescripție medicală.

De la o banală răceală de primăvară la colapsul hepatic la Terapie Intensivă

Riley Lubas, un student în vârstă de 20 de ani aflat în primul an de facultate, a suferit o gravă cădere a organelor interne după ce a încercat să își trateze o răceală sezonieră obișnuită.

Pentru a scăpa rapid de disconfort, studentul a cumpărat din farmacie două preparate eliberate fără rețetă:

„Oamenii răcesc tot timpul în primul an sau iau gripa bobocilor, așa că am luat două medicamente. Nu mi-am dat seama la acel moment că ambele aveau paracetamol în compoziție”, a explicat tânărul potrivit BBC.

Potrivit protocoalelor medicale ale serviciului național de sănătate (NHS), supradozajul cu paracetamol afectează letal ficatul și rinichii, primele manifestări incluzând greață, vărsături și dureri abdominale intense.

Sesizând o durere acută de stomac, Riley a cerut ajutor medical, analizele preliminare efectuate la Royal United Hospital din Bath indicând o suferință hepatică extremă.

Apelul din miez de noapte: delir, halucinații și recuperarea miraculoasă

Părinții săi, Chris (40 de ani) și Kate Lubas (39 de ani), au plecat de urgență din Newport spre spital. Deși medicii au suspectat inițial o formă acută de hepatită, starea tânărului s-a prăbușit fulgerător în decurs de câteva ore.

„Ore mai târziu, pe la unu și jumătate noaptea, am primit un apel de la personalul secției de Terapie Intensivă, spunându-ne că trebuie să ajungem imediat acolo. Tot ce puteau spune atunci era că fac tot ce le stă în putință”, a povestit tatăl studentului.

Părinții au asistat neputincioși la instalarea insuficienței hepatice galopante, băiatul intrând în stări de delir profund și halucinații înainte de a fi intubat și menținut în viață prin suport mecanic.

După săptămâni întregi petrecute în comă și pe patul de spital, organismul tânărului a răspuns incredibil la eforturile medicilor, începând o recuperare considerată miraculoasă.

Gravitatea afectării neuronale și musculare l-a forțat însă pe Riley să reînvețe, treptat, abilitățile de bază: să vorbească din nou și să facă primii pași. În urma acestui caz limită, medicii din cadrul Royal College of General Practitioners au reiterat avertismentul ferm adresat populației de a citi cu maximă atenție etichetele tuturor medicamentelor uzuale pentru a evita cumulul toxic de substanțe active identice.