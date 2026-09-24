 Luna Recoltei, fenomenul astrologic al toamnei. Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Luna Recoltei, fenomenul astrologic al toamnei. Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Luna Plină a Recoltei din 2026 are loc pe 26 septembrie. Este prima lună plină a sezonului de toamnă și cel mai important eveniment astral apropiat de echinocțiul de pe 22 septembrie

zodii png
Foto: arhiva

Luna Plină a Recoltei în Berbec: energia care deschide toamna

Luna plină marchează încheierea unui ciclu lunar și aduce cu sine clarificare, închidere și vindecare. Este momentul în care intențiile setate își găsesc direcția, iar dorințele noastre pot fi eliberate în univers cu încredere. Manifestarea devine un act de speranță pentru lunile care urmează, iar ascultarea propriilor nevoi devine esențială, potrivit Vogue

Luna Plină în Berbec se aliniază cu trei planete aflate în mers retrograd: Uranus în Gemeni, Neptun în Berbec și Pluto în Vărsător. Aceste influențe aduc un plus de forță, dar și provocarea de a privi în față temerile care ne-au ținut pe loc.

Abia după ce depășim trecutul putem construi o viziune curajoasă, care să deschidă drumul schimbării.

Berbec

Dacă simți că devii mai selectiv cu oamenii pe care îi lași să intre în cercul tău apropiat este pentru că astrele îți cer să cunoști cu adevărat persoanele înainte de a le oferi acces deplin la încrederea ta.

Este o perioadă în care calitatea relațiilor contează mai mult decât numărul lor. Alege cu grijă și oferă loialitatea ta doar celor care o merită.

Taur

Luna plină îți cere să încetinești ritmul și să reflectezi, lucru care nu îți vine mereu ușor. Ai acumulat multe mici frustrări, iar acum este momentul să le eliberezi. O pauză, un moment de liniște sau o activitate care te relaxează îți pot aduce starea de calm pe care o cauți. Odată ce te desprinzi de tensiuni, vei simți cum serenitatea îți revine treptat.

Gemeni

Sinceritatea față de prieteni este esențială, chiar dacă poate provoca tensiuni pe moment. Nu este nevoie să îți cenzurezi opiniile, mai ales atunci când ți se cere să spui adevărul.

Totuși, tonul contează enorm. La fel de important este și modul în care primești sinceritatea lor, mai ales dacă tu ai fost cel care a cerut claritate.

Rac

Problemele personale îți pot afecta concentrarea la locul de muncă. Este dificil să lași emoțiile la ușă, dar implicarea în sarcinile profesionale îți oferă un răgaz mental. Această distanțare temporară îți poate aduce o perspectivă nouă asupra situațiilor care îți apasă sufletul, ajutându-te să le gestionezi mai echilibrat.

Leu

Curiozitatea și pofta de viață te împing să cauți experiențe noi. Nu îți mai ajunge să trăiești aventurile din paginile unei cărți, ci vrei să le experimentezi direct. Spiritul tău îndrăzneț și jucăuș te conduce spre activități care îți animă energia și îți colorează aura cu entuziasm.

Fecioară

Succesul este în mâinile tale, iar vocea îndoielii nu merită atenția ta. Cu cât acorzi mai puțină energie criticilor nejustificate, cu atât îți poți concentra forțele asupra obiectivelor tale.

Ai capacitatea de a atinge standardele înalte pe care ți le-ai propus, iar încrederea în propriile abilități este cheia.

Balanță

Atragi oameni diferiți, cu perspective variate, ca un magnet. Această diversitate îți stimulează mintea și îți îmbogățește modul de a privi lumea. Interacțiunile provocatoare, dialogurile jucăușe și conexiunile neașteptate îți pot deschide drumuri noi, inclusiv în plan afectiv. Este o perioadă în care evoluezi prin contrast.

Scorpion

După o primăvară și o vară pline de activitate, toamna îți cere să încetinești. Nu este momentul pentru proiecte care îți consumă tot timpul. Ai nevoie de activități care îți hrănesc sufletul, de spațiu pentru imaginație și de momente care îți trezesc simțurile. O pauză bine meritată îți poate reda echilibrul.

Săgetător

Neliniștile din viața sentimentală se adună și pot crea haos emoțional. Relațiile sunt tensionate, iar anxietatea își face simțită prezența. Totuși, această perioadă este trecătoare. Luna plină îți luminează drumul și îți arată soluțiile care pot restabili armonia între tine și persoana iubită.

Capricorn

Ești prins între extreme și ai nevoie de echilibru. Înainte ca emoțiile să atingă intensitatea maximă, încearcă să te liniștești și să îți temperezi reacțiile. Tonul ridicat nu aduce rezultate, ci doar defensivitate din partea celorlalți.

Comunicarea calmă și elegantă îți va permite să fii ascultat și să influențezi situațiile în favoarea ta.

Vărsător

Programul tău este atât de încărcat încât nici nu mai realizezi cât de obosit ești. Când ai un moment de liniște, simți epuizarea, dar alegi să continui în același ritm. Este esențial să nu te suprasoliciți.

Respectă-ți limitele și renunță la activitățile care nu sunt cu adevărat necesare, altfel riști să ajungi la epuizare.

Pești

Ai nevoie să îți reafirmi calitățile și să îți reconstruiești încrederea în tine. Repetarea unor afirmații pozitive și recunoașterea valorii tale interioare îți pot stabiliza fundația emoțională. Privește-te cu sinceritate și apreciere. Nimeni nu îți poate lua încrederea dacă tu o cultivi cu intenție și blândețe.

Ghid de cumpărături

Christa Pike
Christa Pike, singura femeie de pe culoarul morții din Tennessee, urmează să fie executată! Mama victimei cere dreptate după trei decenii de calvar Internațional
valentina si iubitul ei, vlad (1) jpg
Necropsia Valentinei a scos la iveală detalii cumplite. Ce au găsit anchetatorii la locuința iubitului ei Național
image
840 de metri parcurși în 35 de minute, în Pipera. Cum descriu șoferii aglomerația din București: „Traficul se plânge de trafic” adevarul.ro
image
Cum încearcă Ucraina să oprească ofensiva Rusiei cu un plan strategic de „distrugere totală”. Pierderile Moscovei au ajuns la 2.000 de oameni pe zi adevarul.ro

Parteneri

image
Rapid: Daniel Pancu avertizează jucătorii cu contracte pe terminate. Sezon decisiv pentru Dobre și Moruțan www.fanatik.ro
image
După o zi cu temperaturi mai ridicate, frigul și ploile revin în România. Cum va fi vremea în weekend observatornews.ro
image
„Nu am dat aprobare pentru așa ceva”. Controverse după publicarea imaginilor în care Nicușor Dan se sărută cu Mirabela Grădinaru www.antena3.ro
image
AMR-ul lui Dominic Fritz în fotoliul de primar al Timișoarei ajunge la final. Gândul prezintă controversele în care a fost implicat liderul USR, pe ultima sută de metri în care mai ținea frâiele municipiului www.gandul.ro
image
Imagini sfâșietoare în Filiași! Sicriul cu trupul neînsuflețit al Valentinei a fost adus la casa părintească www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Din ce face bani moștenitoarea averii lui Ion Țiriac, de 2,3 miliarde de dolari. Unde este angajată şi ce meserie are as.ro
image
Amenzile primite de un șofer român pentru viteză în Bulgaria. După cât timp au ajuns acasă notificările şi cum se pot plăti playtech.ro
image
Gică Hagi l-a lăsat acasă pe Marius Corbu, jucătorul de 1,7 milioane de euro: decizia pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în Filiași www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regina Sonja, din nou în doliu! La doar două săptămâni după ce și-a îngropat soțul, și-a condus și cumnata pe ultimul drum okmagazine.ro
image
Ducesa delicios de decadentă! A fost metresa Regelui Charles, iar promiscuitatea sa a transformat Curtea Angliei într-un carusel de sex, gelozie și trădări okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare fraudă din istorie? Povestea incredibilă a lui Alves Reis, omul care a „furat” Portugalia historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
domeniu juridic jpg
Cât câștigă, de fapt, un avocat la început de drum în România: „Merită o reprofilare” Fapt divers
Christa Pike
Christa Pike, singura femeie de pe culoarul morții din Tennessee, urmează să fie executată! Mama victimei cere dreptate după trei decenii de calvar Internațional
agresiune jpg
Tânără de 20 de ani din Hunedoara, sechestrată și bătută timp de 10 zile de iubit: bărbatul a terorizat-o pentru a-i ceda un garaj Național
Iubitul Valentinei, Vlad Bălțățeanu jpg
Iubitul Valentinei, fata găsită moartă în valiza din Olt, avea antecedente. Ce au descoperit anchetatorii despre trecutul său Național
Kate Middleton
Colierul pe care regina Elisabeta a II-a refuza să îl poarte, scos la iveală de Kate Middleton. Cât valorează bijuteria Internațional
Factura - bani - calcule- buget - datorii FOTO Shutterstock
Se mai poate trăi decent cu 5.000 de lei în România? Dilema care a stârnit un val uriaș de reacții: „O mare bătaie de joc” Fapt divers
Chef Adi Hădean jpg
De ce este mâncarea atât de scumpă la restaurant. Chef Adi Hădean explică costurile ascunse: „Trebuie să întelegi calculele” Fapt divers
Insula Grecia
Grecia oferă până la 10.000 de euro celor care se mută în zonele izolate. Ce condiții trebuie să îndeplinească locuitorii Internațional
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net