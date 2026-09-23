Prețuri piperate și la dulciurile comuniste! Verdictul vedetelor: „Pensionarii preferă pufuleții, eugeniile sunt prea scumpe”

În anii gri ai comunismului, dulciurile erau printre singurele produse alimentare care nu se vindeau pe cartelă, nu erau raționalizate. Pufuleții, eugeniile, pufarinele și mentosanele au rezistat trecerii timpului, și iată că, și acum, la 40 de ani distanță, se regăsesc pe rafturile supermarketurilor, fiind realizate după aceleași rețete simple. Vă mai amintiți cât costau în „Epoca de Aur” ? Vă prezentăm și prețurile actuale, dar și părerea artiștilor Natalia Guberna și Mihai Trăistariu.

1/5 Natalia Guberna și Mihai Trăistariu nu au renunțat la dulciurile copilăriei Foto: click.ro

În comunism, prețurile erau aceleași, indiferent de magazin. O eugenie costa 0,65 lei

În comunism, prețurile erau tipărite pe ambalaj și erau aceleași, indiferent de magazin. O eugenie, desert realizat din doi biscuiți și cremă, de vanilie, cacao sau de fructe, costă acum, în funcție de producător, chiar și 1,95 lei, în supermarketuri. În comunism plăteai pe o eugenie numai 0,65 lei, putând fi lesne cumpărată, atât de elevi, cât și de pensionari.

Pufuleții, la 1 leu punga, în „Epoca de Aur”

În „Epoca de Aur”, o pungă de pufuleți costa 1 leu, fiind una dintre cele mai accesibile gustări pentru copii, în timp ce, în prezent, ajunge la prețuri de 1,50 și 2,50 lei, în funcție de magazin și de gramaj.

Pufuleții erau printre puținele produse alimentare care nu erau raționalizate pe cartelă și se găseau relativ des. Sunt făcuți doar din trei ingrediente de bază: mălai, ulei vegetal și sare. Rețeta lor a rămas la fel de simplă.

Pufarinele se vindeau în anii 80 cu 2,20 lei punga

Vă mai amintiți însă de pufarine, acele buline colorate, realizate din arpacaș expandat și glazurat, care se vindea cu 2,20 lei? În prezent costă între 3 și 14 lei. Iar o cutie de mentosane, acele bomboane mentolate, costa 0,60 lei, ca în prezent să le găsiți în magazine la prețuri cuprinse între 2,50 și 4 lei. Mentosanele au un gust puternic mentolat și o textură sfărâmicioasă, fiind realizate din zahăr pudră, amidon și mentol.

Natalia Guberna: „Sunt destul de scumpe, puterea de cumpărare e alta decât în comunism”

Iată și ce spune solista Natalia Guberna (68 de ani) despre aceste deserturi, nelipsite de pe masă și în copilăria ei:

„Toate aceste dulciuri sunt destul de scumpe, puterea de cumpărare e alta acum față de cea din comunism. Mai ales eugeniile sunt scumpe, ajungi să plătești și 2 lei pe 2 biscuiți.

În comunism, pentru lefurile și pensiile de atunci erau foarte ieftine. Pufuleții sunt ceva mai ieftini, cumpăr mai des. Am văzut mulți pensionari care cumpără pufuleți. Am încercat și mentosanele, dar tot cam scumpe, pot spune însă că încă au gustul copilăriei”, a menționat ea, exclusiv pentru Click!

Mihai Trăistariu: „Pufuleți îmi cumpăr o dată pe lună”

Iar solistul Mihai Trăistariu (49 de ani) a adăugat pe lista dulciurilor din copilărie și alte produse:

„Eu am și alte preferințe. Sunt topit după înghețata Polar, care are forma unui pachet de unt, am găsit-o numai la Herculane, nu prea se mai fabrică. Pufuleți îmi cumpăr o dată pe lună, iar eugenii, de câteva ori pe an. Ciocolată cu rom aș mai mânca, dar conține alcool, și circul mereu cu mașina. Ciubuc am mai mâncat, am mai găsit, și am mai luat.

Mi-e dor și de guma de mestecat în formă de țigarete. În plus, ador bomboanele de pom, erau cele mai gustoase, și de Sărbători cumpăr. Mai îmi plac fondantele, erau și pe vremea aceea!”, a spus Mihai Trăistariu, exclusiv pentru Click!