 La 68 de ani, Natalia Guberna arată impecabil în costum de baie! Cu ce cremă ieftină, celebră în comunism, scapă de riduri: „Costă vreo 20-30 de lei”
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La 68 de ani, Natalia Guberna arată impecabil în costum de baie! Cu ce cremă ieftină, celebră în comunism, scapă de riduri: „Costă vreo 20-30 de lei”

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Vă mai amintiți de Natalia Guberna, solista cu chip de păpușă, din anii comunismului? A împlinit 68 de ani, dar nici că-i dai această vârstă din buletin, având un trup de invidiat și un ten perfect. Exclusiv pentru Click!, am aflat ce trucuri are pentru a ține timpul în loc.

Solista Natalia Guberna arată impecabil la plajă, la 68 de ani. Recent s-a bronzat la Mamaia
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Solista Natalia Guberna arată impecabil la plajă, la 68 de ani. Recent s-a bronzat la Mamaia Foto: foto: arhiva personala

Ce dietă ține, la 68 de ani: „Evit prăjelile, dulciurile și grăsimile”

Natalia Guberna arată impecabil la cei 68 de ani ai săi, dovadă stând și recentele fotografii, de pe plaja din Mamaia, unde apare în costum de baie. Susține că a moștenit frumusețea mamei, dar și că apelează la mici trucuri, care îi mențin prospețimea tenului și talia de invidiat:

„Niciodată nu am mâncat foarte mult. În plus, sunt atentă la ce pun în farfurie, evit prăjelile, grăsimile, dulciurile. Vara am în meniu nuci, multe salate, mai ales de roșii, cu brânză, dar nu prea sărată. Nu mănânc carne de porc, ci de pui.

Mai fac ciorbițe, tocănițe, mama m-a învățat să gătesc. Deși este vară, evit înghețata. Îmi dăunează la voce și conține multe grăsimi, care se cam depun, pe abdomen, de la o anume vârstă”, ne-a declarat ea, exclusiv pentru Click!

Secretele unui ten de invidiat, fără riduri: „Folosesc o cremă românească”

Nu investește sume colosale în tratamente cosmetice și nici în creme de lux, preferând una românească, vestită încă din anii comunismului, pe care o folosesc, de altfel, toate artistele din „Generația de Aur”: 

„Eu folosesc o cremă românească vestită, costă vreo 20-30 de lei, se găsește și prin supermarketuri sau la Plafar, e pe bază de produse apicole, este naturistă. Conține lăptișor de matcă, ceară naturală de albine și retinol (vitamina A). Atenție, însă, nu o folosiți dacă sunteți alergic la miere!

„Beau multă apă, nu neapărat că mi-e sete”

Catifelează tenul și ține ridurile la distanță, eu o folosesc de câțiva ani, sunt foarte mulțumită de rezultate. În plus, cred că este și ceva ereditar, semăn cu mama, ea avea un ten frumos. Trebuie să vă spun că niciodată nu mă spăl cu săpun pe față, decât cu apă rece, mai ales când vin de afară. Iar cu fond de ten îmi dau numai când merg la evenimente, cam evit fardurile.

Beau multă apă, am pe masă o cană plină, din care sorb, nu neapărat că mi-e sete, ci pentru hidratare”, a mai menționat Natalia Guberna, exclusiv pentru Click!

Nu s-a căsătorit niciodată: „Poate că, în ciuda aparențelor, eram mai băiețoasă”

De ce nu s-a căsătorit niciodată, deși a fost una dintre cele mai frumoase și mai elegante artiste din anii 80?

„Bărbații din vechea generație au rămas și acum romantici, dar cred că și cei tineri fac gesturi frumoase. Când iubești, devii romantic. N-am întâlnit însă niciun bărbat care să îmi facă cine știe ce surprize.

Poate că, în ciuda aparențelor, eram mai băiețoasă, poate că atitudinea mea a impus așa. Am avut, cândva, acum mulți ani, o relație cu cineva care mi-a făcut o surpriză, serbându-mi ziua la un local.

„Acum e prea târziu!”

Era un bărbat mai în vârstă decât mine, am rămas prieteni, amici. La căsătorie nu mă mai gândesc, de acum e prea târziu. N-am regretat nici că n-am fost măritată, că n-am îmbrăcat rochia de mireasă, nici că n-am fost mamă. Așa a fost să fie…”, ni s-a mai confesat Natalia Guberna, exclusiv pentru Click!

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