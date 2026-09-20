Anca Serea, copleșită de durere după plecarea fiicei la facultate: „Un gol mare”

Anca Serea trece printr-o perioadă plină de emoții după ce fiica sa, Sarah, a făcut un pas important în viață. Tânăra a plecat din România pentru a-și continua studiile universitare la Milano, iar despărțirea de casă nu a fost deloc ușoară pentru mama sa.

Fiica Ancăi Serea a plecat la facultate în Italia Foto: Instagram

Deși Anca Serea a mai trecut printr-o astfel de experiență atunci când fiul ei cel mare, David, a plecat să studieze în Olanda, vedeta recunoaște că fiecare plecare este diferită. De această dată, emoțiile au fost cu atât mai puternice, iar prezentatoarea a mărturisit că absența fiicei sale îi lasă un gol greu de gestionat.

Anca Serea este extrem de mândră de Sarah și de reușita ei, însă recunoaște că despărțirea a venit la pachet cu multe griji și nopți în care nu a reușit să doarmă. Tânăra a plecat spre Milano la primele ore ale dimineții, pentru a începe o nouă etapă a vieții sale.

Anca Serea, mărturisiri emoționante despre plecarea fiicei

„Nimeni nu te pregătește pentru momentul în care copilul tău pleacă din țară! Am sperat că, având experiența lui David în Olanda, voi ști să gestionez mai ușor momentul. Că voi fi mai pregătită. Și, deși sunt atât de mândră de ea, recunosc că pentru mine această plecare vine cu un gol mare pe care nu știu încă unde să-l așez. Sarah a plecat azi la 4:00 la Milano. La facultate, la viața ei”, a mărturisit fosta prezentatoare TV pe rețelele de socializare.

Grijile de mamă nu au lăsat-o să se liniștească nici în zilele dinaintea plecării. Anca Serea s-a gândit la toate lucrurile prin care va trece fiica sa departe de casă și la faptul că, de acum înainte, nu va mai putea fi lângă ea pentru lucrurile de zi cu zi.

„Și poate cel mai greu este că, dintr-odată, grijile mele se schimbă: nu mai sunt lângă ea să văd dacă a ajuns bine, dacă a mâncat, dacă are nevoie de ceva...Multe nopți agitate în care nu am putut să dorm! M-am gândit la ei, la noul început al Sarei, la toate lucrurile pe care le va descoperi singură și știu că nu îi va fi simplu!”, a mărturisit ea.

Despărțirea nu a fost, însă, una definitivă. Pentru a o ajuta pe Sarah să se acomodeze în noul oraș, Anca Serea a pornit și ea spre Milano. Vedeta a ales să călătorească cu trenul, întrucât a renunțat la zborurile cu avionul în urmă cu aproximativ zece ani.

Ajunsă pe drum, Anca Serea le-a povestit urmăritorilor că intenționează să își ajute fiica să își pună la punct noua locuință și să transforme apartamentul într-un loc cât mai apropiat de casă.

„Acum sunt în tren, în drum spre Milano. Mă duc să o ajut să își așeze lucrurile, să îi facem apartamentul să se simtă puțin «acasă» și, probabil, să mai trag ceva de timp... Drum bun, Sarah mea. Să-ți fie Milano acasă. Să ai curaj, să descoperi, să greșești, să înveți și să știi mereu că, oriunde vei fi, noi te așteptăm ACASĂ!”, a adăugat Anca Serea.

Cât costă studiile fiicei sale la Milano

Sarah urmează să înceapă facultatea pe 23 septembrie, după ce a fost admisă la Istituto Marangoni din Milano, una dintre instituțiile cunoscute pentru programele sale din domeniul modei.

Potrivit informațiilor prezentate de PRO TV, taxa anuală de școlarizare pentru studenții din Uniunea Europeană este de 21.550 de euro, la care se adaugă taxa de înscriere de 4.000 de euro. Astfel, numai pentru cei trei ani de studiu, costurile de școlarizare și înscriere ajung la peste 68.000 de euro. La această sumă se adaugă cheltuielile pentru chirie, întreținere și celelalte costuri nec