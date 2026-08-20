 Anca Serea, o mamă cool pentru copiii ei. Unde i-a dus pe cei mici pentru o experiență de neuitat
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Anca Serea, o mamă cool pentru copiii ei. Unde i-a dus pe cei mici pentru o experiență de neuitat

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Anca Serea a fost alături de copiii săi la concertul susținut de Rae Sremmurd și Swae Lee la Costinești. Cei mici au trăit o seară de neuitat, reușind să se fotografieze cu artistul lor favorit și bucurându-se de atmosfera incendiară din fața scenei. 

Anca Serea, mama cool care își duce copiii la concerte/ sursa Instagram
Anca Serea, mama cool care își duce copiii la concerte/ sursa Instagram

Vedeta și copiii săi au trăit o experiență memorabilă la malul mării, la concertul susținut de celebrul superstar internațional Swae Lee și trupa Rae Sremmurd.

Dincolo de muzică, cei mici au avut ocazia să își întâlnească idolul față în față, momentul fiind împărtășit cu multă emoție de vedetă pe rețelele sociale.

Emoție pură și întâlnire memorabilă cu artistul lor favorit

Evenimentul desfășurat la Nibiru din Costinești a fost plin de adrenalină pentru familia Ancăi Serea. Copiii au fost în culmea fericirii când au reușit să interacționeze direct cu Swae Lee și să realizeze fotografii de colecție alături de superstarul american.

În mijlocul mulțimii, frații s-au susținut reciproc pentru a trăi concertul la intensitate maximă: Ava și-a urcat fratele mai mic, pe Moise, direct pe umeri pentru a-i asigura o vizibilitate perfectă spre scenă  .

 „Avantajul de a face mult sport”, a glumit vedeta pe rețelele sociale, postând imaginile pline  zâmbete din timpul spectacolului.

„E cam greu să te recuperezi după o noapte pierdută, dar a fost o noapte câștigată pentru copii. Am ajuns la cazare la 4:00 dimineața, însă a fost o noapte de neuitat” a spus Anca Serea pe Instagram. 

Anca Serea cu copiii la Nibiru/ sursa Instagram
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Anca Serea cu copiii la Nibiru/ sursa Instagram

O mamă devotată: echilibrul perfect între scenă, proiecte și cei șase copii

Cunoscută publicului drept o mămică model, fosta prezentatoare de televiziune reușește să mențină armonia într-o familie extinsă, formată din David și Sarah (din prima căsnicie), alături de Noah, Ava, Moise și micuța Leah (din mariajul cu artistul Adrian Sînă).

Stabilitatea și naturalețea cu care își împarte timpul între proiectele profesionale și nevoile celor șase copii rămân un reper în showbizul românesc.

Anca Serea a mărturisit constant că pune pe primul loc experiențele trăite împreună, de la vacanțe tematice până la marile festivaluri muzicale care le permit celor mici să își exploreze liber pasiunile. 

Sarah își ia zborul: fiica cea mare a Ancăi Serea se mută la facultate în Milano

În timp ce frații mai mici se bucură încă de vacanță alături de mama lor, familia se pregătește pentru o despărțire plină de emoție.

Sarah, fiica cea mare a Ancăi Serea, deschide un nou capitol important din viața sa și este gata să își ia zborul departe de casă.

Proaspătă absolventă de liceu, tânăra a fost admisă la o facultate de prestigiu din Milano, unde va începe studiile universitare, bucurându-se de susținerea necondiționată a mamei sale și a întregii familii.

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