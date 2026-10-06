Cristina Rus, apariție rară la 45 de ani. Cum arată acum fosta solistă Blondy și revederea emoționantă cu Andreea Bănică

Cristina Rus a împlinit 45 de ani în această vară și, de câțiva ani, preferă discreția în locul reflectoarelor. Fosta componentă a trupei Blondy a revenit însă în atenția publicului după o apariție rară alături de Andreea Bănică, colega cu care a format una dintre cele mai populare trupe feminine din România la începutul anilor 2000.

Cristina Rus. Foto: arhiva

Cele două artiste s-au întâlnit recent, iar Andreea Bănică a marcat momentul pe Instagram printr-o fotografie în care apare alături de fosta sa colegă. Imaginea în care cele două se îmbrățișează și zâmbesc le-a readus fanilor în memorie perioada de succes a formației Blondy.

Cum arată Cristina Rus la 45 de ani

Cristina Rus s-a schimbat considerabil față de perioada în care apărea frecvent pe scenă alături de Andreea Bănică.

Artista și-a păstrat părul blond, însă, în fotografia recentă, are un look mult mai simplu și natural. Poartă o cămașă albă, are părul prins și un machiaj discret, departe de imaginea sofisticată și spectaculoasă pe care o afișa în perioada de glorie a trupei Blondy.

La 45 de ani, Cristina Rus preferă un stil discret și pare să fie foarte departe de agitația specifică showbizului.

Andreea Bănică și Cristina Rus au format trupa Blondy

Andreea Bănică și Cristina Rus au format trupa Blondy Foto: Instagram

În urmă cu mai bine de două decenii, Andreea Bănică și Cristina Rus erau printre cele mai cunoscute artiste din muzica românească. Cele două au format trupa Blondy la începutul anilor 2000, iar formația a avut un succes rapid.

Melodii precum „Numele tău”, „Ai greșit” și „Nu meriți dragostea mea” au devenit cunoscute publicului și au contribuit la popularitatea grupului.

Blondy a activat aproximativ patru ani. În această perioadă, cele două cântărețe au lansat trei albume, înainte ca formația să se despartă în 2005.

După separarea trupei, Andreea Bănică și Cristina Rus au urmat trasee profesionale diferite.

Andreea Bănică a continuat să fie prezentă în industria muzicală și în televiziune, devenind una dintre figurile cunoscute ale showbizului românesc. Cristina Rus a încercat, la rândul său, o carieră solo, însă ulterior a început să se retragă treptat din viața publică.

Cele două foste colege s-au mai întâlnit de-a lungul anilor

Andreea Bănică și Cristina Rus. Foto: arhiva

Revederea recentă nu este prima întâlnire dintre cele două artiste de după destrămarea formației.

De-a lungul timpului, Andreea Bănică și Cristina Rus au mai avut ocazia să se vadă, însă aparițiile lor împreună au devenit din ce în ce mai rare.

La un moment dat, Andreea Bănică povestea că și-ar fi dorit să petreacă mai mult timp cu fosta ei colegă și chiar să se întâlnească împreună cu copiii lor.

Fotografia publicată recent pe rețelele sociale a fost astfel o surpriză pentru fanii trupei Blondy, care au putut vedea din nou împreună cele două artiste.

De ce a ales Cristina Rus să se retragă din lumina reflectoarelor

Cristina Rus s-a născut pe 21 iunie 1981, la Cluj-Napoca. Înainte să devină cunoscută prin Blondy, artista a studiat canto la Școala de Artă din Cluj și a cântat în formațiile Desperado și Sing Sing BB.

După încheierea colaborării cu Andreea Bănică, Cristina Rus a continuat să cânte și a încercat să își construiască propriul drum în muzică.

Artista a avut și apariții în televiziune. Printre proiectele în care a fost implicată s-a numărat emisiunea „Euro Tombola”, pe care a prezentat-o alături de Romică Țociu și Cornel Palade.

În 2009, Cristina Rus s-a căsătorit cu omul de afaceri Dragoș Bîlteanu. Cei doi au împreună trei copii, un băiat și două fete.

Odată cu trecerea anilor, artista a ales să își concentreze atenția asupra familiei și să își păstreze viața personală departe de presa mondenă.

„Îmi place să mă ocup de casă”

Chiar dacă aparițiile sale publice au devenit tot mai rare, Cristina Rus nu a renunțat complet la muzică.

Într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani, fosta componentă Blondy explica faptul că familia ocupă un loc important în viața sa și că își păstrează pasiunea pentru muzică într-un cadru mult mai personal.

„Îmi place să mă ocup de casă, să aranjez, să cumpăr diverse lucruri, de exemplu, flori în casă, să cânt cu fetița mea. E foarte important ca latura asta muzicală să mi-o manifest și chiar fac lucrul acesta, dar în cadrul familiei”, declara fosta solistă.

Cristina Rus este discretă inclusiv pe rețelele sociale. Contul său de Instagram este privat, astfel că aparițiile sale publice și fotografiile în care este surprinsă alături de persoane cunoscute ajung să atragă rapid atenția.

Revederea care le-a amintit fanilor de perioada Blondy

Fotografia în care Andreea Bănică și Cristina Rus apar din nou împreună le-a oferit fanilor ocazia să retrăiască, măcar pentru câteva momente, perioada în care Blondy era una dintre trupele feminine de succes din România.

Au trecut mai bine de 20 de ani de la debutul formației, iar drumurile celor două artiste s-au separat. În timp ce Andreea Bănică a rămas o prezență constantă în spațiul public, Cristina Rus a ales un stil de viață mult mai discret, concentrându-se în mare parte asupra familiei.