 Cristina Rus, apariție rară la 45 de ani. Cum arată acum fosta solistă Blondy și revederea emoționantă cu Andreea Bănică
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Cristina Rus, apariție rară la 45 de ani. Cum arată acum fosta solistă Blondy și revederea emoționantă cu Andreea Bănică

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cristina Rus a împlinit 45 de ani în această vară și, de câțiva ani, preferă discreția în locul reflectoarelor. Fosta componentă a trupei Blondy a revenit însă în atenția publicului după o apariție rară alături de Andreea Bănică, colega cu care a format una dintre cele mai populare trupe feminine din România la începutul anilor 2000.

Cristina Rus.
Cristina Rus. Foto: arhiva

Cele două artiste s-au întâlnit recent, iar Andreea Bănică a marcat momentul pe Instagram printr-o fotografie în care apare alături de fosta sa colegă. Imaginea în care cele două se îmbrățișează și zâmbesc le-a readus fanilor în memorie perioada de succes a formației Blondy.

Cum arată Cristina Rus la 45 de ani

Cristina Rus s-a schimbat considerabil față de perioada în care apărea frecvent pe scenă alături de Andreea Bănică.

Artista și-a păstrat părul blond, însă, în fotografia recentă, are un look mult mai simplu și natural. Poartă o cămașă albă, are părul prins și un machiaj discret, departe de imaginea sofisticată și spectaculoasă pe care o afișa în perioada de glorie a trupei Blondy.

La 45 de ani, Cristina Rus preferă un stil discret și pare să fie foarte departe de agitația specifică showbizului.

Andreea Bănică și Cristina Rus au format trupa Blondy

Andreea Bănică și Cristina Rus au format trupa Blondy
Andreea Bănică și Cristina Rus au format trupa Blondy Foto: Instagram

În urmă cu mai bine de două decenii, Andreea Bănică și Cristina Rus erau printre cele mai cunoscute artiste din muzica românească. Cele două au format trupa Blondy la începutul anilor 2000, iar formația a avut un succes rapid.

Melodii precum „Numele tău”, „Ai greșit” și „Nu meriți dragostea mea” au devenit cunoscute publicului și au contribuit la popularitatea grupului.

Blondy a activat aproximativ patru ani. În această perioadă, cele două cântărețe au lansat trei albume, înainte ca formația să se despartă în 2005.

După separarea trupei, Andreea Bănică și Cristina Rus au urmat trasee profesionale diferite.

Andreea Bănică a continuat să fie prezentă în industria muzicală și în televiziune, devenind una dintre figurile cunoscute ale showbizului românesc. Cristina Rus a încercat, la rândul său, o carieră solo, însă ulterior a început să se retragă treptat din viața publică.

Cele două foste colege s-au mai întâlnit de-a lungul anilor

Andreea Bănică și Cristina Rus.
Andreea Bănică și Cristina Rus. Foto: arhiva

Revederea recentă nu este prima întâlnire dintre cele două artiste de după destrămarea formației.

De-a lungul timpului, Andreea Bănică și Cristina Rus au mai avut ocazia să se vadă, însă aparițiile lor împreună au devenit din ce în ce mai rare.

La un moment dat, Andreea Bănică povestea că și-ar fi dorit să petreacă mai mult timp cu fosta ei colegă și chiar să se întâlnească împreună cu copiii lor.

Fotografia publicată recent pe rețelele sociale a fost astfel o surpriză pentru fanii trupei Blondy, care au putut vedea din nou împreună cele două artiste.

De ce a ales Cristina Rus să se retragă din lumina reflectoarelor

Cristina Rus s-a născut pe 21 iunie 1981, la Cluj-Napoca. Înainte să devină cunoscută prin Blondy, artista a studiat canto la Școala de Artă din Cluj și a cântat în formațiile Desperado și Sing Sing BB.

După încheierea colaborării cu Andreea Bănică, Cristina Rus a continuat să cânte și a încercat să își construiască propriul drum în muzică.

Artista a avut și apariții în televiziune. Printre proiectele în care a fost implicată s-a numărat emisiunea „Euro Tombola”, pe care a prezentat-o alături de Romică Țociu și Cornel Palade.

În 2009, Cristina Rus s-a căsătorit cu omul de afaceri Dragoș Bîlteanu. Cei doi au împreună trei copii, un băiat și două fete.

Odată cu trecerea anilor, artista a ales să își concentreze atenția asupra familiei și să își păstreze viața personală departe de presa mondenă.

„Îmi place să mă ocup de casă”

Chiar dacă aparițiile sale publice au devenit tot mai rare, Cristina Rus nu a renunțat complet la muzică.

Într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani, fosta componentă Blondy explica faptul că familia ocupă un loc important în viața sa și că își păstrează pasiunea pentru muzică într-un cadru mult mai personal.

Îmi place să mă ocup de casă, să aranjez, să cumpăr diverse lucruri, de exemplu, flori în casă, să cânt cu fetița mea. E foarte important ca latura asta muzicală să mi-o manifest și chiar fac lucrul acesta, dar în cadrul familiei”, declara fosta solistă.

Cristina Rus este discretă inclusiv pe rețelele sociale. Contul său de Instagram este privat, astfel că aparițiile sale publice și fotografiile în care este surprinsă alături de persoane cunoscute ajung să atragă rapid atenția.

Revederea care le-a amintit fanilor de perioada Blondy

Fotografia în care Andreea Bănică și Cristina Rus apar din nou împreună le-a oferit fanilor ocazia să retrăiască, măcar pentru câteva momente, perioada în care Blondy era una dintre trupele feminine de succes din România.

Au trecut mai bine de 20 de ani de la debutul formației, iar drumurile celor două artiste s-au separat. În timp ce Andreea Bănică a rămas o prezență constantă în spațiul public, Cristina Rus a ales un stil de viață mult mai discret, concentrându-se în mare parte asupra familiei.

Ghid de cumpărături

monica gabor si mr pink jpeg
Viața de lux a Monicăi Gabor și a lui Mr. Pink, zguduită de un nou scandal. Acuzații de fraudă cu sute de mii de dolari Vedete internaționale
image png
Doliu în lumea filmului românesc. O actriță din celebra serie „Brigada Diverse” a murit la 84 de ani Vedete românești
image
Capcana casei abandonate: ce a pățit o familie după ce a cumpărat-o. Piscina era infestată cu șerpi, iar renovarea a ajuns să coste peste 300.000 de dolari adevarul.ro
image
Un gigant german deschide o nouă fabrică în România. Investiție de 25 de milioane de euro adevarul.ro

Parteneri

image
Dezvăluiri tari din vestiarul naționalei României! Tabloul complet al zilelor în care Hagi a pus „coroana” deoparte. FANATIK a aflat totul www.fanatik.ro
image
Bătaie pe tinerii calificați. Angajatorii români oferă aproape 5.000 de locuri de muncă observatornews.ro
image
Din 2004, un pensionar american a cheltuit 20.000.000 € pentru a restaura castelul familiei din Irlanda. După 22 de ani, încă nu e gata www.antena3.ro
image
Scandal de proporții la Berlin. Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, a fost arestat pentru spionaj și trădare de țară. Cum a profitat de funcția sa oficială www.gandul.ro
image
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…” www.wowbiz.ro
image
Când trece România la ora de iarnă 2026. Ceasurile se schimbă mai devreme decât anul trecut www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Irina Vasilcan, soția lui Gheorghe Moldovan, adevărul despre moartea arbitrului: „Viața mea este în pericol” as.ro
image
A găsit o piatră verde fluorescentă pe un drum izolat de ţară și a dus-o acasă. Ce era, de fapt. Explicaţia fenomenului playtech.ro
image
Fostul coleg al lui Gică Hagi, cel mai dur discurs după umilințele României: „80% din fotbal e condus politic și pe cumetrie! La juniori antrenează și zidarii” www.fanatik.ro
image
Ruxandra Luca și medicul căsătorit, de pe bancheta din spate... în chirie! Chirurgul s-a întors la 'pacientă' 🫣 www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul neștiut al lui Maurice Munteanu a ieșit la iveală. Ce s-a aflat acum despre familia lui www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
A renunțat la statut, preferând ”să cadă la așternut”! „Să fiu iubită este pentru mine asemenea aerului pe care îl respir” okmagazine.ro
image
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Șocul întâlnirii cu lumea modernă: Povestea locuitorilor unei insule izolate, alungați de o erupție vulcanică historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian historia.ro
gato instagram jpg
VideoDe la șantier și armată, direct în lumea muzicii! Cum a ajuns un artist să facă bani din YouTube Vedete românești
Mircea Bravo a început filmările la Băiat de milioane foto: arhiva personală
Mircea Bravo, dezvăluire cutremurătoare din timpul filmărilor: „Ne-a murit un actor”. Cum a fost modificat scenariul Vedete românești
banner mihai albu jpg
#Exclusiv Click!
A împlinit 17 ani! În ce relații e Mikaela Albu cu Elena, soția tatălui ei: „Există niște limite!” Vedete românești
monica gabor si mr pink jpeg
Viața de lux a Monicăi Gabor și a lui Mr. Pink, zguduită de un nou scandal. Acuzații de fraudă cu sute de mii de dolari Vedete internaționale
Meghan Markle Profimedia jpg
Atât de mult o urăsc englezii?! Meghan Markle, tratată cu indiferență de niște chelneri care au refuzat s-o servească Vedete internaționale
kylie jenner gettyimages jpg
Kylie Jenner se apucă de actorie! Va juca în rol principal într-un serial Vedete internaționale
bianca dragusanu instagram jpg
Bianca Drăgușanu a spus adevărul despre compromisurile făcute în relații: „Mă mir de mine de ce am fost în stare să fac” Vedete românești
florin ristei andreea ramona instagram jpg
Florin Ristei, apariție surpriză alături de fiul Andreei Ramona. Relația lor pare să fi trecut la un alt nivel. „Mi-ai arătat ce e iubirea adevărată” Vedete românești
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă actualitate.net
image
Poliția Română, mesaj video neobișnuit pentru șoferi. Ce îi așteaptă pe vitezomani: „Ne vedem pe traseu, armăsarii mei!” actualitate.net