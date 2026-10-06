Rocsana Marcu, experiență inedită în Dubai. A luat un taxi fără șofer și a ascultat pe drum manele: „Vino aici lângă mine, te rog”

Rocsana Marcu a avut parte de o experiență inedită în Dubai, unde a călătorit cu un taxi fără șofer. Vedeta știa de la început că urma să urce într-o mașină autonomă, însă a profitat de situație pentru a face un moment amuzant pentru urmăritorii săi de pe Instagram.

Rocsana Marcu Foto: Instagram

Înainte ca mașina să ajungă la ea, Rocsana a intrat în rol și a vorbit despre „șoferul” care urma să o preia, lăsând intenționat impresia că se pregătește să plece la o întâlnire cu un bărbat atrăgător.

Rocsana Marcu, în rolul pasagerei care își așteaptă „șoferul sexy”

Vedeta a filmat momentul în care mașina autonomă se apropia de locul în care o aștepta. Cu un ton glumeț, Rocsana le-a spus urmăritorilor că are emoții pentru întâlnirea cu „cel mai sexy șofer”.

„Doamne, ce emoții am. Cel mai sexy șofer vine să mă ia acum. Mă duc la un date în Beverly Hills”, a spus ea în filmare.

Rocsana a continuat să joace rolul, explicând că vrea să le arate celor care o urmăresc „cu ce mașină și cu ce șofer” va pleca la restaurant.

Când autoturismul a ajuns în dreptul ei, vedeta i-a făcut semn și a continuat gluma.

„Sunt aici, dragul meu. Aici, aici. Da, da. Haide! Ia uitați, deja semnalizează. Hai, vino aici lângă mine, te rog”, a spus Rocsana, în timp ce mașina autonomă se apropia.

„Nu îmi imaginam eu vreodată să am așa șofer!”

Odată ajunsă lângă mașină, Rocsana Marcu a continuat momentul pentru cameră și i-a cerut „șoferului” să se apropie.

„Mai, mai, mai! Așa, mânca-l-ar mama pe el. Ia să-l vedem. Nu îmi imaginam eu vreodată să am așa șofer!”, a glumit vedeta.

După ce a urcat, a dat startul călătoriei cu un „Let's go!”, urmat de un amuzant „Ușor, tată”.

Deși replicile sale puteau crea impresia, pentru cine urmărea doar câteva secunde din filmare, că Rocsana nu știa ce urmează să găsească, vedeta era conștientă că urma să călătorească într-un taxi fără șofer. Întregul moment a fost construit ca o glumă pentru videoclip.

A vrut și muzică pentru călătoria prin Dubai

Nici partea muzicală nu a lipsit. Rocsana i-a cerut „șoferului” să pună o melodie pentru drum, iar alegerea sa a fost piesa „Te iubesc oriunde aș fi”.

Astfel, călătoria prin Dubai a avut toate ingredientele pentru un videoclip de Instagram: o mașină autonomă, o poveste inventată despre un „șofer sexy” și manele pe fundal.

La final, Rocsana a însoțit imaginile de un mesaj scurt și ironic: „În Dubai nu sunt șoferi atât de frumoși”, însoțit de emoji-uri care accentuează gluma.

Taxiurile fără șofer, o experiență tot mai întâlnită în Dubai

Dubai este unul dintre orașele care investesc masiv în tehnologii de transport autonom, iar mașinile fără șofer au devenit o atracție pentru cei care vor să experimenteze transportul de tip futurist.

Pentru Rocsana Marcu, călătoria a fost însă și o ocazie de a face haz de situație. Știind că în mașină nu va exista un șofer, vedeta a transformat deplasarea într-un mic scenariu de comedie pentru urmăritorii săi.

Iar „șoferul sexy” pe care îl aștepta cu emoții s-a dovedit, bineînțeles, a fi unul fără permis, fără volan și fără nevoie de indicații din partea pasagerului.