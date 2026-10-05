Rocsana Marcu a vândut o vilă de 12 milioane de euro în Dubai cu ajutorul Google Translate! „El nu vorbea o boabă de engleză, eu nu vorbeam o boabă de rusă”

Rocsana Marcu a încheiat o tranzacție spectaculoasă în Dubai: a vândut o vilă de 12 milioane de euro unui rus de 24 de ani, comunicând cu el prin Google Translate.

1/10 Rocsana Marcu a vândut o vilă de 12 milioane de euro în Dubai cu ajutorul Google Translate Foto: click.ro

Pentru Click, vedeta a povestit exclusiv experiența neobișnuită, dar și ce a făcut cu aproape o sută de rochii din garderoba sa.

Înainte să îl întâlnească pe tânărul interesat de proprietate, Rocsana Marcu i-a cerut documentele care să confirme că își permite achiziția. Vârsta lui a surprins-o, însă dovada fondurilor a convins-o să organizeze vizionarea.

„Înainte de vizionare, i-am cerut clientului dovada fondurilor. Facem o verificare înainte, pentru că nu acceptăm pe oricine la vizionare, să pierdem timpul și să deranjăm proprietarii. Am văzut în actele lui că era un rus de 24 de ani. M-am întrebat de unde are, la vârsta asta, banii să cumpere o asemenea vilă. Până la urmă, a trimis dovada fondurilor și toate documentele, așa că am stabilit vizionarea”, a declarat Rocsana Marcu pentru Click.

Google Translate, de la vizionare până la acte

Întâlnirea a venit cu o provocare: cei doi nu vorbeau o limbă comună. S-au înțeles prin semne și cu ajutorul telefonului, folosind inclusiv funcția de redare vocală a traducerilor.

„El nu vorbea o boabă de engleză, eu nu vorbeam o boabă de rusă. Dacă ne vedeai la vizionare! Am comunicat numai cu Google Translate. Scriam, apoi foloseam și opțiunea de redare vocală, ca să auzim ce traducea aplicația. În viața mea n-am pățit așa ceva! Și apoi, cu oferta, cu actele, cu tot, am comunicat numai cu Google Translate”, povestește vedeta.

La un calcul orientativ, un comision de 2% pentru o proprietate de 12 milioane de euro ar însemna 240.000 de euro. Suma nu reprezintă însă câștigul confirmat al Rocsanei Marcu: procentul aplicat și împărțirea comisionului în această tranzacție nu au fost precizate.

Aproape o sută de rochii donate pentru o cauză caritabilă

Rocsana Marcu a decis să ofere garderobei pe care nu o mai poartă o întrebuințare nouă. A donat aproximativ șase saci mari de haine unei fundații care, potrivit acesteia, le vinde într-un magazin din Palm Jumeirah. Banii obținuți susțin proiecte pentru copiii și familiile din Madagascar.

„Am donat unei fundații care vinde rochiile mele într-un magazin celebru din Palm Jumeirah. Din câte am înțeles și alte vedete din Dubai donează aici. Toți banii din vânzări se strâng și merg în Madagascar, la copiii de acolo, pentru a finanța școli și multe alte lucruri pentru familiile lor. Am dat absolut toată garderoba veche: vreo șase saci mari de haine, aproape o sută de rochii, cred”, ne-a spus Rocsana Marcu.

„Mi-e dor și mie de o vacanță”

Cu un program încărcat în Dubai, vedeta mai găsește timp doar pentru deplasări scurte. Plănuiește să ajungă în România pentru a-și vedea familia și are în agendă pentru luna decembrie un mare eveniment în China.

„Vin foarte mulți în perioada asta în Dubai, deci va fi nebunie. O să vin în România câteva zile doar, să-i văd și eu un pic pe ai mei. Mai plec cu treabă două-trei zile, cum am și în China evenimentul acela. Dar e greu cu plecatul. Mi-e dor și mie de o vacanță, dar o să vedem, poate la anul, vara viitoare”, mărturisește Rocsana Marcu pentru Click!.