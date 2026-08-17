Rocsana Marcu a trecut printr-o operație de 8 ore și jumătate. Ce intervenție și-a făcut în Dubai: „Mă simt foarte bine”

Rocsana Marcu a trecut printr-o operație de 8 ore și jumătate, în Dubai, unde locuiește și lucrează de mai mulți ani.

1/10 Rocsana Marcu a trecut print-o intervnție chirurgicală

Acum 4 zile, cunoscuta vedetă care este de ani de zile agent imobiliar de succes în Dubai, dansa fericită într-un reel postat pe pagina ei de Instagram în care menționa faptul că a trecut printr-o operație care a durat 8 ore și jumătate și deja se simte în largul ei.

„La mai puțin de o săptămână după o operație de 8,5 ore…și deja dansez! Ceea ce a început cu o problemă medicală s-a încheiat cu cel mai bun rezultat posibil – sănătos, fericit și, în sfârșit, am putut să-mi închei din nou cămășile. Câte un buton pe rând!”, așa a sunat postarea Rocsanei Marcu, vedeta mulțumindu-i pe această cale și medicului său care a făcut-o cea mai fericită pentru că acum ținutele sale de revistă îi vin mai mult decât perfect pentru că are în minus o măsură la lenjerie și haine, trecând acum de la mărimea L la sâni la un M.

„Mi-am făcut lifting! Mă simt foarte bine”

Dar despre ce este vorba? Click! a aflat exclusiv ce s-a întâmplat cu Rocsana Marcu în Dubai! Vedeta noastră a decis să recurgă la o intervenție estetică pentru micșorarea sânilor.

„Mi-am micșorat sânii. Toate vedetele și-i măresc, eu mi i-am micșorat, mi-am făcut lifting! Mă simt foarte bine, nu mai am dureri de spate. M-am dus la cel mai tare doctor de aici, din Dubai, la cea mai nouă clinică estetică de aici!

Sunt niște condiții premium la clinică, îți trimit asistența care vine acasă după operație, timp de 10 zile, să aibă grijă de tine, îți trimit și pe cineva care să facă masaj de recuperare. Sunt foarte încântată! Mi-am mai făcut un lifting și o micșorare de sâni acum vreo 8-10 ani și acum a fost nevoie din nou de o mică micșorare.

Trebuie să mai fac o intervenție și am apelat și la micșorarea sânilor ca să fie ok. Sunt bine, foarte bine! Dacă până acum îmi trebuia măsura L, la sâni, acum, în materie de lenjerie și haine mi se potrivește și un M”, ne-a declarat Rocsana Marcu.

„Cel mai sigur loc din lumea asta a fost și va rămâne Dubaiul!”

Vedetei îi merge senzațional în Dubai, are multe proiecte bănoase în real estate și știe cum să își facă treaba, să atragă clienți și să vândă proprietăți.

Rocsana Marcu e în continuare de părere că Dubai este cel mai sigur loc pentru a trăi și a face în același timp și investiții pentru viitor acolo.

„Cu munca e nebunie, avem niște super proiecte acum și mă bucur tare mult că au realizat oamenii că cel mai sigur loc din lumea asta a fost și va rămâne Dubaiul! Vara, când de obicei e mai liber prin Dubai, acum e plin, e bară la bară în oraș! Atunci când e criză peste tot în lume, oamenii inteligenți și cei care știu ce înseamnă imobiliare, atunci profită de situație și asta se întâmplă și acum în Dubai.

Fiind vară, oamenii consideră că e o perioadă mai liniștită în care nu vin prea mulți turiști dar, de fapt, acum se fac toate aranjamentele. Iar investitorii mari care vin aici cumpără etaje întregi sau clădiri întregi”, ne-a povestit Rocsana Marcu, vedeta care câștigă foarte bine din imobiliare în Dubai.

Vacanță în America

Rocsana Marcu a fost în vacanță în America cu fetele ei, acolo unde și-a sărbătorit și ea ziua de naștere, alături de cele două fiice ale sale, Mayra și Indira.

„Ne-am întors din Los Angeles, a fost foarte frumos la Nobu, în Malibu. Am sărbătorit zilele noastre de naștere, pentru toate trei, noi așa ne sărbătorim, cu fetele.

Ne-am întâlnit cu toate vedetele internaționale, au avut masă lângă noi, Kris Jenner, Wiz Khalifa… A fost foarte frumos! Am fost și în Las Vegas”, ne-a mai povestit Rocsana Marcu pentru Click! despre vacanța ei petrecută în familie.