 Andreea Esca, dezvăluiri despre relația cu Alexia și Aris. În ce situații le cere ajutorul copiilor săi
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Andreea Esca, dezvăluiri despre relația cu Alexia și Aris. În ce situații le cere ajutorul copiilor săi

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Andreea Esca a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cât de mulțumită este prezentatoarea TV de deciziile lor și în ce condiții le cere sfaturi.

Andreea Esca și copiii ei, Aris și Alexia.
Andreea Esca și copiii ei, Aris și Alexia. Foto: Instagram

Alexia și Aris au luat viața în piept și au devenit adulți în toată regula. Andreea Esca are numai cuvinte de laudă la adresa lor și este mândră de felul în care i-a crescut și de educația dată. Cu toate acestea,prezentatoarea recunoaște că uneori mai are nevoie de ajutorul lor.

Cum se înțelege Andreea Esca cu Alexia și Aris

Andreea Esca a vorbit despre relația dintre ea și copiii ei. Deși este prinsă între tot felul de proiecte, a reușit să-și împartă viața între carieră și familie și a rămas o mamă devotată și grijulie. A fost trup și suflet pentru Alexia și Aris, iar rezultatele se văd. Educația oferită de-a lungul timpului își spune cuvântul.

„Avem o relație foarte bună, cred că suntem niște adulți care se înțeleg foarte bine. Sunt foarte mândră de ei, că sunt pasionați de ceea ce fac, că sunt muncitori, că sunt înțelepți, că au simțul umorului, că sunt prietenoși, că vorbesc frumos cu oamenii, lucruri despre care cred că v-ar vorbi orice părinte. Sunt chiar foarte, foarte mulțumită și foarte mândră de unde sunt ei în acest moment”, a declarat Andreea Esca pentru unica.ro.

Totodată, ea recunoaște că, uneori, mai apelează la ajutorul lor și le cere părerea cu privire la anumite domenii în care ei sunt mai pricepuți. În același timp, nu le este nici copiilor rușine să ceară un punct de vedere de la ea. 

„Sigur, le mai cer sfaturi. Da, dacă e vorba poate de ceva, nu știu, în care ei au mai mult know-how, cum ar fi, nu știu, rețele sociale sau fotografii sau nu știu… Îi mai întreb, dar… Cred că, în egală măsură, mă întreabă și ei pe mine”, a mai spus prezentatoarea TV.

Cu ce provocări s-a confruntat în ultimele luni

Andreea Esca a avut un proiect de suflet în această vară de care a pus foarte multă iubire și pasiune. Aceasta a creat un spațiu cultural în Porumbacu de Sus, județul Sibiu, numit „A lu' Escana”, pe care a reușit să-l managerieze cu succes. Hub-ul este foarte important, având în vedere că l-a deschis chiar în satul bunicului ei. În același timp, recunoaște că nu i-a fost ușor.

„Tot acest hub a fost provocarea pentru această vară, într-adevăr. Este foarte multă muncă, așa cum e în spatele oricărui proiect care, în final, arată extraordinar. Este foarte multă muncă, este greu de manageriat ceva care este la distanță, așa încât tot timpul a fost un dus-întors către Porumbacu, dar, până la urmă, satisfacția de a vedea, de exemplu, sătenii care se îmbracă frumos și vin la spectacole, la fiecare spectacol, indiferent de ce spectacol este, fie că e muzică, fie că e teatru, fie că e film, și când îi văd cum se aranjează ei și vin și că se întâmplă ceva frumos la ei în sat, mi se pare minunat.

Și faptul că vin oameni din diferite orașe, special pentru acele spectacole și pentru a sta pur și simplu în grădină, la poalele Negoiului, cum să zic, merită orice efort”, a mai afirmat prezentatoare TV pentru sursa citată.

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