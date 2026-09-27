 Sfârșitul lor a îngrozit România! Mihaela Runceanu și Ioan Luchian Mihalea și-au presimțit moartea? Ce scrie pe mormintele lor, îți dă fiori!
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Sfârșitul lor a îngrozit România! Mihaela Runceanu și Ioan Luchian Mihalea și-au presimțit moartea? Ce scrie pe mormintele lor, îți dă fiori!

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Mihaela Runceanu, artista cu voce unică în România, a fost ucisă, în 1989, de un bărbat, pe care-l primise în casă. Același sfârșit tragic avea să-l aibă, în 1993, și fostul ei coleg de scenă, Ioan Luchian Mihalea, fiind omorât, cu sânge rece, în garsoniera lui, de niște cunoscuți. Octavian Ursulescu ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre colaborarea de aur. Iată și ce scrie pe mormintele lor.

Mihaela Runceanu și Ioan Luchian Mihalea au fost uciși în garsonierele lor din București
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Mihaela Runceanu și Ioan Luchian Mihalea au fost uciși în garsonierele lor din București Foto: foto: Facebook

Și-a presimțit Mihaela Runceanu moartea? „Nu vreau să mor în chinuri!”

Mihaela Runceanu a încetat din viață pe 1 noiembrie 1989, la vârsta de doar 34 de ani. Apropiații artistei susțin că ea și-ar fi presimțit moartea:

„Eu am să mor la 35 de ani. Dar nu vreau să mor în chinuri!”, ar fi spus solista.

Tatăl Mihaelei, Nicolae Runceanu, vorbise cu ea, cu numai câteva ore înainte de tragedie:

„Marţi seară, am vorbit cu ea la telefon. Plângea de bucurie că i-a ieşit albumul. Cum spunea ea, dădea «apă la şoricei»... La un moment dat, ne-a spus că sună cineva la uşă şi a închis telefonul. Asta a fost ultima convorbire", povestea părintele îndurerat.

Vecinii trec cu frică prin fața garsonierei groazei: „Spiritul ei e rătăcit acum!”

În garsoniera în care artista a fost găsită fără suflare, din zona Mihai Bravu, Bucureşti, nu a putut locui însă nimeni prea multă vreme. Vecinii se tem chiar și să treacă prin fața ușii:

„Nu a mai dormit nimeni, în casa asta, mai ales că părinţii Mihaelei nu au chemat măcar un preot, ca să slujească aici după ce fost ucisă. Deci, vă daţi seama că spiritul ei este rătăcit acum.

Toţi cei care au trecut pe aici au fost persoane juridice, chiriaşi, care n-au stat foarte mult! Aici au fost numeroase sedii de firme, dar, adesea, patronii închideau ușa și dispăreau. Au închis aşa, brusc, şi au plecat”, menționau cei din blocul în care a avut loc tragedia. 

Pe mormântul artistei, din Cimitirul Dumbrava, din Buzău, este gravat un epitaf emoționant:„Trecător prin astă lume/, Am fost cântec, am fost nume/, Las în urmă-mi mângâiere/,Cântecul de neuitare”. 

Ce spunea Ioan Luchian Mihalea, înainte de a fi ucis: „Probabil trebuie să mi se întâmple ceva rău”

 Ioan Luchian Mihalea, fost dirijor, compozitor și fondator al grupurilor „Song” și „Minisong”, a fost ucis, cu sânge rece, pe 29 noiembrie 1993, în propriul apartament, de doi bărbați, pe care îi primise în casă. Își presimțise moartea? O fostă colegă, Denise Manoliu, a povestit despre ultima repetiție a artistului cu Grupul Song:

„A fost o repetiţie reuşită, veselă. Am plecat de acolo cu sentimentul că o să iasă totul bine. Deşi spunea că e ultimul concert al Songului şi că după aceea va rămâne prieten cu toată lumea, ne pregătea pentru un concurs de muzică corală în Spania, concurs la care mai participase cu Minisong şi unde urma să ajungem şi noi în vara anului următor.

Am ajuns la repetiţie mai devreme, pentru că în ultima vreme vorbeam o oră înaintea repetiţiei despre organizarea concertului şi problemele legate de festivalul din Spania. Era chiar vesel şi nu voi uita ceea ce mi-a spus: ”Suspect... îmi merge totul din plin... e prea bine. Probabil trebuie să mi se întâmple ceva rău”.

„Pereţii apartamentului au stat murdari de sânge multă vreme”

Hortensia Radici, femeia care l-a găsit fără suflare pe artist, în propriul apartament, susține că în „casa groazei” n-a mai putut locui nimeni, chiriașii fiind puși pe fugă:

„Pereţii apartamentului au stat murdari de sânge multă vreme, iar hainele lui Mihalea nu au fost luate din casă, deşi acolo locuiau chiriaşi. Multora le-a fost frică să stea şi din cauza asta”, povestea femeia, după decesul artistului, conform Historia.ro.

„În apartamentul groazei se aud zgomote ciudate”

O altă vecină din bloc, Emilia Petre, declara, la ceva vreme, după moartea fulgerătoare a muzicianului, că în casă se aud adesea zgomote ciudate:

„Pentru că nu mai locuieşte în Bucureşti, proprietara casei, Adina Popescu, fosta soţie a lui Mihalea, m-a împuternicit să colectez eu banii de la chiriaşii de la apartamentul 9. În toţi aceşti ani de după 1993, niciunul dintre cei care au locuit acolo nu a rezistat mai mult de o lună. Se auzeau zgomote ciudate”.

Ce scrie pe crucea artistului, din Cimitirul Bellu?

Pe mormântul lui Ioan Luchian Mihalea stă scris: „Soră floare, frate spine/, Faceți-mă și pe mine/, Să nu simt, să nu mă doară/, Să învăț de la izvoară/, Să tot cânt și să tot curg/, De din zori, până-n amurg/,De din zori până-n chindie/, Din vecie, în vecie...".

Amintirile Nataliei Guberna despre Mihaela Runceanu: „Româncele o copiau la coafură”

Natalia Guberna a păstrat cu sfințenie autograful primit de la regretata artistă, pe care o venera: 

„Mihaela era foarte comunicativă, prietenoasă, a ajutat mulți tineri talentați, avea școală de muzică, era și profesoară. Iubea oamenii, mi-a dat și un autograf, pe care și acum îl păstrez. Avea o voce incredibilă, ca ea nu cânta nimeni în România.

Era foarte riguroasă, perfecționistă, la concerte, totul trebuia să iasă impecabil. Iar româncele o copiau, în anii 80, la coafură și la rochiile superbe, era un model pentru ele. Din păcate, a avut un sfârșit tragic. S-a încrezut în oameni și poate că această calitate i-a atras și moartea”, a povestit Natalia Guberna, exclusiv pentru Click!

Octavian Ursulescu, „nașul” lui Ioan Luchian Mihalea: „Eu le-am pus numele”

Octavian Ursulescu este mândru că a fost nașul grupului vocal masculin al lui Ioan Luchian Mihalea, atât de valoros, la acea vreme:

„Cei 5 artiști au venit la ediția a XI-a, a concursului TV „Șlagăre în devenire”, în august 1983, ediție desfășurată pe litoral și intitulată „Vară românească”. Titus Munteanu se gândea cum să numim grupul și atunci am propus „Cvintetul vocal Luchian” – și așa i-a rămas numele.

Cu piesa „Au venit vacanțele” de Dan Dimitriu cei 5 au cucerit Premiul Tinereții și, totalizând 69 de puncte, au fost la un pas de premiul cel mare, al Juriului, care a revenit, cu maximum de puncte, 70, marelui șlagăr „Ce mică e vacanța mare” de Ion Cristinoiu. De altfel, cu ceva vreme înainte de a muri, Mihaela și Mihalea au și cântat împreună, în duet, au fost fenomenali pe scenă. Ce destin tragic au avut amândoi!”, a spus acesta, exclusiv pentru Click!

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