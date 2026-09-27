De ce s-ar fi destrămat căsnicia lui Tom Brady cu Gisele Bündchen. „Nu poate să mănânce în oraș sau să iasă fără să provoace o scenă”

Gisele Bündchen și Tom Brady au pus capăt unei căsnicii de 13 ani în 2022, iar motivele care ar fi dus la destrămarea relației sunt prezentate în detaliu într-o nouă carte dedicată fostului star al NFL care a fost obţinută de Daily Mail. Printre episoadele relatate se află și momentul în care modelul i-ar fi spus sportivului că cei doi nu mai sunt compatibili.

Gisele Bündchen Foto: Profimedia

Cartea „Brady: An American Story and the Price of Greatness”, scrisă de Lars Anderson și programată să apară pe 29 septembrie, aduce în prim-plan tensiunile acumulate în familia celor doi. Autorul citează surse apropiate lui Tom Brady și descrie modul în care cariera acestuia ar fi ajuns să cântărească tot mai mult în relația de cuplu.

Potrivit relatării din carte, Gisele, pasionată de astrologie, ar fi ajuns într-o zi să se uite la stele și să-i spună soțului ei: „Nu mai suntem compatibili”. Anderson susține că discuția ar fi fost urmată de o decizie categorică din partea modelului: „Și, pur și simplu, a pus capăt relației”.

Tensiunile dintre cei doi ar fi avut însă legătură și cu dorința lui Tom Brady de a-și continua cariera în fotbalul american. Gisele Bündchen ar fi vrut ca acesta să se retragă încă din 2017, după ce New England Patriots au câștigat Super Bowl-ul împotriva celor de la Atlanta Falcons.

„Oare acum ar fi momentul perfect să te retragi?”

După victoria din 2017, Gisele Bündchen ar fi intrat pe teren pentru a sărbători alături de echipă cel de-al șaselea titlu de Super Bowl câștigat de Brady. În locul unei simple felicitări pentru soțul ei, modelul i-ar fi adresat însă o întrebare legată de viitorul său în sport.

„Oare acum ar fi momentul perfect să te retragi?”, ar fi spus Gisele, conform cărții lui Lars Anderson.

Mai târziu, în aceeași zi, ea l-ar fi întrebat din nou pe Brady dacă intenționează să renunțe la fotbal. Răspunsul acestuia ar fi fost: „Păcat, iubito. Mă distrez prea bine acum”.

La câteva săptămâni după acel Super Bowl, cei doi au plecat într-o vacanță împreună cu Jay Feely, fost coechipier al lui Brady de la Michigan Wolverines. Anderson citează un interviu mai vechi în care Feely a povestit că Gisele voia ca el să încerce să-l convingă pe Brady să se retragă, considerând că aceasta ar fi o formă de leadership pentru familie.

„Era extrem de serioasă”, a spus Feely. În schimb, acesta i-ar fi transmis lui Brady un alt mesaj: „Joacă cât vrei tu”.

Problemele legate de timpul petrecut de sportiv acasă ar fi continuat. După ce Patriots au pierdut Super Bowl-ul în fața celor de la Philadelphia Eagles, în 2018, Bündchen ar fi redactat o scrisoare în care îi cerea soțului să fie mai implicat în viața familiei.

Anderson afirmă că modelul avea nevoie ca Brady să fie prezent atunci când se afla acasă, să nu fie permanent preocupat de telefon sau să retrăiască mental meciurile.

„Avea nevoie de mai mult ajutor cu copiii. Avea nevoie de șansa de a dormi până târziu măcar câteva zile pe săptămână. Avea nevoie de mai mult timp pentru propria carieră”, se arată în relatarea autorului.

Un fost coechipier al lui Brady i-ar fi spus lui Anderson că Gisele devenise „o vedetă internațională mai mare” decât sportivul și că ajunsese să se sature să-și organizeze viața în jurul programului lui.

Un alt prieten al lui Brady, fost jucător de fotbal american, a descris și el dificultățile unui asemenea stil de viață. „Tipul se trezește în zori, se gândește toată ziua la un meci care îi este străin soției sale, vine acasă și se culcă în fiecare seară la ora nouă”, ar fi spus acesta.

„Nu poate să mănânce în oraș sau să iasă fără să provoace o scenă. Întregul stil de viață trebuie să fi devenit obositor pentru Gisele”, a adăugat prietenul, conform cărții.

Brady a jucat pentru New England Patriots între 2000 și 2019, după care a semnat cu Tampa Bay Buccaneers. A rămas la echipă timp de doi ani și și-a anunțat retragerea în februarie 2022. Decizia nu a durat însă mult.

Gisele ar fi plecat în Costa Rica după revenirea lui Brady

În martie 2022, Tom Brady a anunțat că revine pe teren, după ce inițial își declarase retragerea. „Mi-am dat seama că locul meu este încă pe teren și nu în tribune. Va veni și momentul acela. Dar nu este acum”, a scris el pe X, fostul Twitter.

Potrivit lui Anderson, Gisele l-ar fi susținut public, însă în privat ar fi fost nemulțumită de decizie. Modelul ar fi plecat pentru o perioadă în Costa Rica, iar situația l-ar fi afectat puternic pe Brady.

Autorul susține că, după revenirea în cantonamentul de pregătire, fostul quarterback ar fi slăbit, părea distras și ar fi început să-și pună întrebări în legătură cu hotărârea de a reveni în NFL. Anderson spune că aceste aspecte au fost relatate în conversații cu foști antrenori și coechipieri ai sportivului.

În cele din urmă, Tom Brady și Gisele Bündchen și-au anunțat divorțul pe 28 octombrie 2022. Cei doi au transmis atunci că principala lor preocupare era reprezentată de copiii lor, Benjamin și Vivian.

„Ne-am îndepărtat unul de celălalt și, deși este, desigur, dificil să trecem prin așa ceva, mă simt norocoasă pentru timpul petrecut împreună și îi doresc lui Tom numai bine întotdeauna”, a scris Gisele Bündchen pe Instagram.

Ulterior, modelul și-a refăcut viața alături de instructorul de jujitsu Joaquim Valente, cu care s-a căsătorit în decembrie 2025. Cei doi au împreună un băiețel de un an.

Tom Brady a fost, la rândul său, asociat ulterior cu modelul Irina Shayk și cu vedeta de pe internet Alix Earle. Fostul sportiv mai are un copil, Jack, născut în 2007 din relația cu actrița Bridget Moynahan.