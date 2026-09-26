 Șoc în lumea muzicii: Bruno Kramm a murit. Clăparul Das Ich tocmai urcase pe scenă
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Șoc în lumea muzicii: Bruno Kramm a murit. Clăparul Das Ich tocmai urcase pe scenă

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Clăparul trupei germane Das Ich, Bruno Kramm, a murit sâmbătă dimineață, după un concert susținut în orașul Granada, din Spania. Apelul de urgență a fost efectuat în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Bruno Kramm, membrul trupei Das Ich, a murit.
Bruno Kramm, membrul trupei Das Ich, a murit. Foto: Facebook

Șoc în lumea muzicii, după ce clăparul trupei germane Das Ich a murit subit. El era și fondatorul trupei. Autoritățile au aflat că acesta leșinase și nu mai reacționa. Medicii au fost trimiși la fața locului, însă nu l-au mai putut salva

Bruno Kramm, membru și fondatorul trupei Das Ich a murit

Conform informațiilor publicate de ziarul IDEAL, incidentul a avut loc în vestiar, iar un martor a alertat serviciile de urgență, spunând că Bruno Kramm a leșinat. Ziarul mai relatează că, după confirmarea decesului, a fost activat protocolul judiciar pentru ridicarea cadavrului. Potrivit unor surse polițienești citate de IDEAL, inițial s-a considerat a fi vorba de o moarte naturală și nu a fost deschisă nicio anchetă, scrie hola.com.

Acesta tocmai avusese un concert în sala Planta Baja din Granada și urcase pe scenă cu doar câteva minute înainte. Inima lui se oprise înainte ca echipajele de urgență să ajungă la fața locului. Organizatorul evenimentului de la locație anunțase concertul trupei Dasa Ich, formată din Stefan ckermann și Bruno Kramm, ca fiind primul lor concert în sudul Spaniei, conform abc.es.

O trupă importantă în industria muzicală germană

Bruno Kramm, împreună cu Stefan Ackermann, și-au construit o lungă carieră în muzica electronică, industrială și darkwave. Au fondat Das Ich în 1989 , iar grupul este considerat unul dintre precursorii așa-numitei Neue Deutsche Todeskunst (Noua Artă a Morții Germane), o mișcare care a apărut în Germania, combinând elemente de muzică industrială, darkwave și o estetică distinct teatrală. 

După mai mulți ani absenți de la concerte, Das Ich s-a întors pe scenă pentru a prezenta „Fanal”, cel mai recent album al lor. Concertul de la Granada a făcut parte din această nouă etapă și a fost prezentat ca prima reprezentație a trupei în sudul Spaniei. Programul concertului a evidențiat combinația de sunete electronice-simfonice, versuri expresioniste și elemente industriale care le caracterizează muzica.

Trupa fusese deja în turneu în Spania luna aceasta. Conform informațiilor furnizate despre turneul lor, Das Ich a cântat pe 11 septembrie la Zamora și pe 12 septembrie la Madrid, înainte de a ajunge la Granada, unde urmau să continue turneul „Fanal”.

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