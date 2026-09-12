Un artist pop din Grecia a murit după ce și-a făcut un tratament anti-îmbătrânire

Starul pop grec, Giorgos Mazonakis, a murit brusc miercuri, 9 septembrie 2026, la vârsta de 54 de ani. Artistul se afla într-un cabinet medical privat din cartierul Kolonaki, Atena, când, în jurul orei 16:30, i s-a făcut rău.

Un artist pop din Grecia a murit Foto: Getty Images

Procedura care i-a adus sfârșitul lui Giorgos Mazonakis

Cântărețul grec, Giorgos Mazonakis, în vârstă de 54 de ani, a murit miercuri în urma unui stop cardiac survenit în timpul unei proceduri de schimb plasmatic, un tratament folosit pentru eliminarea unor substanțe nocive din sânge.

Inițial conceput pentru afecțiuni precum scleroza multiplă, plasmafereza a devenit tot mai des utilizată în ultimii ani ca procedură de anti‑îmbătrânire și terapie de longevitate, potrivit Malay Mail.

Ministrul grec al Sănătății, Adonis Georgiadis, a declarat că reglementările privind clinicile de anti‑îmbătrânire reprezintă „o zonă gri” și că vor fi reevaluate. „În prezent nu există un cadru”, a spus el la Action24 TV, subliniind că domeniul a evoluat mai rapid decât legislația.

Mazonakis era unul dintre cei mai cunoscuți artiști pop ai Greciei, cu zeci de hituri și albume de platină în peste trei decenii de carieră. El urma să susțină un concert retrospectiv la Atena pe 20 septembrie.

Cum se apără medicii

Cei doi medici care au efectuat procedura - un cuplu - neagă orice responsabilitate și susțin că artistul și-ar fi pierdut cunoștința înainte de începerea tratamentului. Mai mulți oficiali au afirmat însă că plasmafereza este o procedură complexă, cu potențiale riscuri, care necesită o echipă medicală completă și nu poate fi realizată într-un cabinet privat.

„Este absolut sigur că activitatea era ilegală”, a declarat Georgiadis pentru televiziunea publică ERT, precizând că intervenția este interzisă în afara mediului spitalicesc și că unitatea respectivă avea doar licență de practică în patologie.

Avocatul medicilor, Nikos Agapinos, a susținut că era vorba despre „o clinică legală, cu echipamente înregistrate corespunzător”.

Cei doi au fost inițial eliberați după audierile de miercuri, însă au fost reținuți joi, după ce poliția ar fi descoperit neconcordanțe în declarațiile lor. Potrivit informațiilor preliminare, Mazonakis ar fi început deja procedura în momentul în care și-a pierdut cunoștința, contrar afirmațiilor medicilor.