 750.000 de euro pentru un „sat” din România. Ce se află în proprietatea scoasă la vânzare
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750.000 de euro pentru un „sat” din România. Ce se află în proprietatea scoasă la vânzare

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O proprietate spectaculoasă din inima Maramureșului a fost listată pe piața imobiliară de lux, atrăgând atenția prin conceptul său inedit: un ansamblu turistic și rezidențial conceput sub forma unei așezări rurale autentice. 

O proprietate cât un „sat” se vinde în România cu 750.000 de euro
O proprietate cât un „sat” se vinde în România cu 750.000 de euro Foto: Sothebys

Situat în localitatea Ferești, domeniul recreează arhitectura arhaică a zonei și este scos la vânzare pentru prețul de 750.000 de euro prin intermediul casei de licitații și tranzacții Sotheby's.

Cinci case restaurate, iaz piscicol și acoperiș vegetal din piatră

Ridicată în anul 2014, proprietatea ocupă o suprafață totală de aproximativ 3.800 de metri pătrați (dintre care aproape 2.400 mp teren aferent gospodăriei centrale și o zonă împădurită de 1.500 mp) potrivit Sotheby's.

Designul integrează elemente etnografice inspirate din cultura străveche a zonei maramureșene, punând în valoare meșteșugul porților monumentale și finisajele clasice din lemn masiv.

Nucleul ansamblului este format din cinci locuințe tradiționale decorate în nuanțe vii de albastru și verde, cu tavane casetate și grinzi masive aparente. Într-unul dintre dormitoare a fost amenajat chiar un leagăn suspendat de structura de rezistență, gândit ca punct de relaxare și belvedere asupra reliefului înconjurător.

Gospodăria dispune de facilități rustice adaptate confortului modern:

  • Un iaz propriu: Luciu de apă populat activ cu sturioni, crapi și păstrăvi.
  • Corpuri auxiliare din piatră și lemn: O magazie zidită integral din piatră, prevăzută cu acoperiș verde/vegetal pentru plante aromatice, faună utilă sau depozitare de lemne, alături de un pavilion deschis din bârne.
  • Capacitate extinsă de cazare: Imobilele cumulează 14 dormitoare, șase băi și un total de 22 de paturi, fiind complet funcționale pentru circuitul de ospitalitate.

Zonă de agrement cu tiroliană, wellness și refugiu în arbori

Pe lângă spațiile de dormit, complexul integrează o componentă completă de relaxare: zonă dedicată pentru grătar, saună și jacuzzi în aer liber.

Atracția distinctivă a domeniului este amenajată în perimetrul împădurit de 1.500 de metri pătrați, unde a fost construită o casă în copac și o instalație privată de tiroliană.

Domeniul oferă intimitate totală, fiind împrejmuit de pășuni și ferme, în timp ce infrastructura urbană cu restaurante și magazine se află la o distanță de 30 de minute de mers cu mașina.

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