 ANAF vinde o vilă cu etaj la doar 25.800 de euro. De ce nu se înghesuie nimeni să o cumpere
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ANAF vinde o vilă cu etaj la doar 25.800 de euro. De ce nu se înghesuie nimeni să o cumpere

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ANAF scoate la vânzare o vilă cu o suprafață de peste 300 de metri pătrați, pentru suma de numai 25.800 de euro. Însă, în ciuda prețului atât de atractiv, proprietatea nu a reușit să găsească un cumpărător.

Vila este scoasă la licitație din nou
Vila este scoasă la licitație din nou Foto: ANAF

După alte două licitații în care vila nu a putut fi vândută, ANAF a decis să reducă valoarea proprietății. Însă, în descriere este menționat faptul că vila are infiltrații, finisaje deteriorate iar, poate cel mai important, terenul pe care se află casa nu este scos la vânzare, potrivit informațiilor de la adevarul.ro.

Vila se află pe strada Călărași, nr. 20, în Târgu Jiu, iar prețul de pornire cerut de către ANAF este de 135.585 de lei, adică undeva în jur de 25.800 de euro. Această valoare este mult mai mică decât ar fi în mod obișnuit, însă particularitățile acestei vile explică prețul redus și faptul că nu a putut fi vândută în cadrul ultimelor două licitații.

ANAF vinde o vilă cu numai 25.800 de euro

Casa a fost finalizată în anul 2007 și are o suprafață de aproximativ 315 metri pătrați. Vila dispune de încălzire centrală pe gaz, calorifere, curent electric și apă. În același timp, canalizarea se realizează cu ajutorul unei fose septice.

Însă, deși este încadrată la categoria „stare bună”, există unele probleme legate de această proprietate. Este vorba despre infiltrații prin tavane, gresie desprinsă, finisaje de nivel mediu cu semne de deteriorare, iar terenul aferent nu este pus la vânzare.

Terenul nu este scos la vânzare

În ce privește situația juridică a vilei, ANAF explică că nu există sarcini asupra acestei proprietăți. Vila include și o anexă C2, cu o suprafață de 104,1 metri pătrați. Însă, această anexă nu are carte funciară sau număr cadastral.

O altă proprietate ieftină scoasă la licitație de ANAF se găsește în Costești, în județul Argeș. Este vorba despre un apartament cu suprafața utilă de 39,44 de metri pătrați și două camere. Această proprietate are un preț de pornire de 15.700 de euro.

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