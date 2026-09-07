Au vrut să mănânce la restaurant doar desertul, însă ospătarul i-a dat afară. Motivul pentru care turiștii au fost refuzați

Krk este o insulă superbă din Croația, unde nenumărați turiști aleg să-și petreacă vacanța în fiecare an. Însă, insula a ajuns acum în atenția publicului din întreaga lume datorită unui motiv de-a dreptul neobișnuit. În timp ce luau masa, patru turiști au fost rugați să părăsească un restaurant după ce au comandat un desert.

Cei patru turiști au comandat clătite Foto: Pixabay

Cei patru turiști veneau din Ungaria și au așteptat undeva între 10 și 15 minute până când un ospătar a venit la masa lor. Însă, experiența lor din restaurantul din Krk avea să devină rapid mult mai neobișnuită, conform adevarul.ro.

Cei patru tineri au comandat fiecare câte o porție de clătite, iar nota de plată avea să fie, la final, de aproximativ 28 de euro. Însă, ospătarul ar fi devenit foarte iritat atunci când a auzit că tinerii turiști aveau să comande numai desert.

Turiștii au fost nevoiți să părăsească localul

Cum era seară și restaurantul era foarte aglomerat, ospătarul le-a reproșat că ocupă o masă numai pentru a consuma desert. Întrucât alți turiști așteptau să se elibereze mese pentru a putea intra în restaurant, ospătarul le-a cerut celor patru să părăsească localul, conform croatiaweek.

Incidentul a ajuns rapid în atenția publicului, iar unii internauți consideră că fiecare client ar trebui să aibă libertatea de a comanda orice dorește, cât timp plătește nota la final. În același timp, alți internauți spun că reacția ospătarului poate fi explicată datorită situației specifice din timpul orelor de vârf.

Ce spune legislația croată

Contactat de presă, Mira Horváth, un reprezentant senior al Oficiului Național de Turism al Croației (HTZ) din Ungaria, a precizat că, potrivit legislației croate, nu există o valoare minimă a consumației pe care clienții trebuie să o respecte.

Însă, un incident neașteptat a avut loc recent într-un restaurant din România, unde un internaut a povestit că a fost surprins după ce a observat că bacșișul fusese introdus în nota de plată într-un restaurant din Cluj.

„Am mers acum câteva zile la un restaurant în centru, nu facem reclamă, 2 persoane, cer nota cash. Primesc suma de 276 de lei. Ca un client mulțumit pregătesc 3 bătrâne să fie și un tips, dar observ din întâmplare că în suma asta deja era inclus bacșișul de 12%”, a scris românul pe Reddit. În cele din urmă, bărbatul a achitat nota de plată fără acel 12% bacșiș.