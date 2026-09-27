 Incendiu la etajul cinci al unui cămin din Cluj. 13 studenți, găsiți de pompieri în camere
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Incendiu la etajul cinci al unui cămin din Cluj. 13 studenți, găsiți de pompieri în camere

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Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică, 26 spre 27 septembrie, într-un cămin studențesc din Complexul B.P. Hasdeu din Cluj-Napoca. Flăcările au pornit dintr-o cameră aflată la etajul al cincilea al căminului XVII și au cuprins toate bunurile din încăpere.

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Foto: ziarul faclia

Incendiul a reprezentat un pericol pentru camerele aflate în apropiere, iar pompierii au mobilizat mai multe echipaje pentru stingerea focului și verificarea imobilului. În momentul sosirii salvatorilor, cei mai mulți dintre studenții aflați în cămin reușiseră deja să iasă singuri din clădire.

Aproximativ 200 de studenți erau cazați în cămin

Căminul XVII are opt etaje și aparține Universității „Babeș-Bolyai”. La momentul izbucnirii incendiului, în imobil se aflau aproximativ 200 de studenți.

Pentru intervenție, pompierii au trimis cinci autospeciale de stingere, două autoscări, un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, scrie Adevărul.

Majoritatea studenților au reușit să se evacueze înainte ca echipajele de intervenție să ajungă la cămin. Salvatorii au intrat însă în clădire pentru a lichida incendiul și au început verificarea tuturor camerelor, pentru a se asigura că nu mai sunt persoane în interior.

„Cea mai mare parte, din totalul celor aproximativ 200 de studenți cazați în cămin, s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor de pompieri”, a transmis ISU Cluj.

Intervenția pompierilor nu s-a limitat la stingerea flăcărilor. Echipajele au verificat încăperile din imobil, întrucât exista posibilitatea ca unii studenți să fi rămas în camere.

13 studenți au fost găsiți în camere

În timpul verificărilor, pompierii au descoperit încă 13 studenți care nu părăsiseră clădirea. Aceștia au fost evacuați și preluați de echipajele medicale pentru evaluare.

Trei dintre studenții găsiți în camere au avut nevoie de administrarea de oxigen. Din fericire, starea lor nu a impus transportul la spital.

„Astfel, au mai fost găsiți în camere și evacuați un număr de 13 studenți, care au fost consultați ulterior de către echipajele SMURD și SAJ. Trei dintre aceștia au necesitat administrarea de oxigen, însă pentru nici unul nu s-a impus transportul la spital”, a mai precizat ISU Cluj.

Incendiul a izbucnit într-o cameră de la etajul al cincilea, unde bunurile din încăpere au fost cuprinse în totalitate de flăcări. Focul amenința să se extindă și la camerele învecinate, ceea ce a făcut necesară intervenția rapidă a pompierilor.

Operațiunea a presupus atât stingerea incendiului, cât și verificarea întregului cămin, pentru identificarea eventualelor persoane aflate în pericol. Cei mai mulți dintre studenții cazați în imobil s-au autoevacuat, iar cei găsiți ulterior în camere au fost scoși din clădire și evaluați medical.

În urma incidentului, cei trei studenți care au avut nevoie de oxigen nu au fost transportați la spital.

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