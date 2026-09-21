 Incendiu de proporții la o fabrică de celuloză din Mehedinți. Flăcările au cuprins o hală uriașă
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Incendiu de proporții la o fabrică de celuloză din Mehedinți. Flăcările au cuprins o hală uriașă

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Un incendiu puternic a izbucnit luni la o fabrică de celuloză din Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți. Flăcările au cuprins o hală de mari dimensiuni în care erau depozitate resturi de hârtie, iar amploarea situației a dus la mobilizarea unor echipaje de pompieri din mai multe județe.

Pompieri
Pompieri Foto: Shutterstock

Intervenția este una de amploare, pompierii acționând atât pentru stingerea focului, cât și pentru limitarea riscului ca flăcările să ajungă în alte zone ale fabricii.

Cantitatea mare de fum produsă de incendiu a determinat autoritățile să transmită un mesaj RO-ALERT către oamenii aflați în zona afectată, potrivit evz.ro.

Flăcările au cuprins o hală de aproximativ 20.000 de metri pătrați

Incendiul se manifestă generalizat la nivelul unei hale cu o suprafață de aproximativ 20.000 de metri pătrați. În interiorul acesteia se află resturi de hârtie, iar materialele depozitate au contribuit la amploarea intervenției.

Pompierii din cadrul ISU Mehedinți au fost mobilizați cu șase autospeciale de stingere, o autoscară, un autocamion și o ambulanță SMURD.

Echipajele lucrează pentru lichidarea flăcărilor și pentru împiedicarea extinderii incendiului către alte zone. Intervenția continuă, iar forțele mobilizate la fața locului au fost suplimentate.

Dimensiunea halei și extinderea incendiului au impus o intervenție complexă, astfel încât pompierii să poată acționa simultan pentru stingerea focarelor și pentru protejarea zonelor care nu au fost afectate de flăcări.

Pompieri din mai multe județe au venit în sprijin

La intervenția din Drobeta-Turnu Severin participă nu doar echipajele din Mehedinți. Pentru suplimentarea forțelor au fost trimise autospeciale de stingere de la ISU Dolj, ISU Caraș-Severin și ISU Gorj.

Și ISU București-Ilfov a intervenit în sprijin. Din Capitală a fost trimisă o autospecială dotată cu roboți pentru intervenție.

Pompierii acționează pentru reducerea intensității incendiului și pentru limitarea propagării flăcărilor. Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile monitorizează situația.

Fumul degajat în cantitate mare a determinat emiterea unui mesaj RO-ALERT pentru populația din zona afectată. Mesajul a fost transmis în contextul incendiului de amploare produs în hala fabricii.

Un incendiu de vegetație a afectat 120 de hectare în Giurgiu

Un alt incendiu de amploare a fost înregistrat în județul Giurgiu, în localitatea Vieru. Focul a izbucnit duminică seară și a afectat aproximativ 120 de hectare de teren.

Incendiul s-a extins de la o miriște de grâu către o livadă de pruni, zone cu stuf și arbuști, dar și către litiera de pădure. Flăcările s-au răspândit rapid, iar intervenția pompierilor a fost îngreunată de terenul greu accesibil și de existența mai multor focare.

În anumite zone, flăcările au depășit doi metri înălțime.

„Pompierii giurgiuveni au fost solicitați să intervină aseară, pentru stingerea unui incendiu, pe un teren din localitatea Vieru. De la o miriște de grâu, flăcările s-au extins rapid la o livadă, la stuf, arbuști și litieră de pădure, suprafața totală afectată fiind de aproximativ 120 de hectare”, se arată în comunicatul transmis luni de ISU Giurgiu.

La locul incendiului au ajuns pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu două autospeciale de stingere, două cisterne, două autospeciale de primă intervenție și comandă și un microbuz.

Intervenția a fost dificilă din cauza terenului și a numărului mare de focare. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea acestora, reușind să limiteze extinderea focului către alte suprafețe de vegetație.

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