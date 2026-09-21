 Doi vloggeri români au descoperit o Turcie pe care puțini turiști o cunosc. Ce au pățit aceștia la cazare
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Doi vloggeri români au descoperit o Turcie pe care puțini turiști o cunosc. Ce au pățit aceștia la cazare

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Cristi și Ralu, vlogerii români deja cunoscuți pentru drumețiile lor, au mers într-o destinație mai puțin cunoscută de către turiști. Aceștia au ajuns în Turcia, însă într-un oraș ceva mai special. Deși mulți se gândesc la Istanbul, Pamukkale, Cappadocia sau Antalya atunci când se vorbește de Turcia, Cristi și Ralu au mers pe un traseu nou.

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Foto: captură YouTube

Cei doi vloggeri români au ajuns în Kars, regiune ce a aparținut regatului Armeniei. Orașul se află în estul țării, la graniță cu Georgia. Pasionații de istorie pot găsi aici cele mai impresionante povești.

Destinația mai puțin cunoscută din Turcia

Kars a fost capitala Imperiului Armean până în secolul X. În anii '60- '80 Kars era considerat „captăul lumii libere”. Aici s-a semnat, în 1921, un tratat prin carfe au fost stabilite granițele dintre Turcia și țările din Caucaz. Atunci, i-au fost cedate Turciei o serie de teritorii ocupate anterior de Imperiul Rus după înfrângerea Imperiului Otoman în războiul din 1877-1878, conform laurentiuartugyan.com.

Cristi și Ralu consideră că orășelul încă are influențe rusești. Aceștia și-au început călătoria din Castelul Kars, costruit în secolul XII și care a fost utilizat ca post militar. Printre alte atracții, în Kars se mai pot vizita Moscheea Kumbet, Moscheea Fethiye,Muzeul Brânzeturilor, Muzeul Kafkas Cephesi Harp Tarihi și Muzeul Arheologic Kars.

Ce au făcut Cristi și Ralu în Kars

Cei doi vloggeri au mers și într-o locație în care se găsesc o sumedenie de tipuri de brânză. Pentru un sortiment, kilogramul se găsește la aproximativ 10 euro. Cristi și Ralu nu au mai stat pe gânduri și au mers la un restaurant pentru a degusta. Acolo au descoperit că brânza pe care doresc să o deguste trebuie să stea la maturat timp de trei ani înainte de a fi servită, aceasta fiind la un preț de 20 de euro pe kilogram. De asemenea, cei doi au plătit 6 euro pentru un meniu de două persoane.

Pe cazare aceștia au optat pentru o garsonieră luată prin Airbnb, aproape de castelul din Kars, pentru care au plătit 50 de euro pe noapte.

Ceea ce au mai observat cei doi în drumul lor, este faptul că orășelul seamănă cu multe zone din România. De asemenea, Cristi și Ralu au menționat faptul că pe străzi sunt mai mulți bărbați decât femei.

Cristi și Ralu au făcut rezervare pentru cină la un restaurant, acolo unde au avut parte de mâncare tradițională și momente artistice specifice locației. La sfârșit, cei doi au plătit pe toată consumația mai puțin de 300 de lei.

Moment mai puțin obișnuit prin care au trecut cei doi vloggeri

Cristi și Ralu au avut parte de un moment mai puțin obișnuit. În timp ce se aflau la cazare, o femeie a bătut la ușă și a intrat pentru a le lăsa niște bomboane. Cei doi nu au înțeles deloc ceea ce se întâmplă, așa că un urmăritor i-a ajutat să înțeleagă ce se întâmplă.

„Ți-a spus că a venit să îți lase “ikram”, adică un cadou, un dar, o gustare de fapt. A zis să o lași să intre ca să pună “ikram-ul” că ea știe ce și cum este pentru că mereu face curat în casa aia și la final a zis că telefonul ei nu mai are baterie, dar poate ai tu un program de traducere”, a explicat un urmăritor în secțiunea de comentarii.

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