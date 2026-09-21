Adrian, un vlogger român a plecat într-o călătorie prin Europa și a rămas uimit de prețurile pe care le-a întâlnit de-a lungul drumeției sale. Cum a ajuns în Ucraina și cât a scos din buzunare pentru a mânca la restaurant. Cel mai ieftin oraș din Europa. Ce a mâncat un vlogger român cu doar 10 euro

Cel mai ieftin oraș din Europa. Foto: captură YouTube

Vloggerul român a povestit cum a reușit să ajungă în Ucraina, deși nu există zboruri spre această țară. El s-a cazat într-un mic orășel, acolo unde a rămas impresionat de prețurile din restaurante.

Cea mai ieftină țară din Europa

Adrian RA, cunoscut pe YouTube și ca Daily Sugars, a călătorit în Liov, Ucraina, acolo unde a mers la mai multe restaurante. Liov este cel mai important oraș din regiunea istorică Galiția, situat pe râul Poltva, la circa 80 de kilometri de frontiera cu Polonia. Acolo, el a stat la un hotel pentru care a plătit circa 28 de euro pe noapte.

Orașul i s-a părut unul extrem de frumos și curat, oamenii sunt civilizați, iar vloggerul susține că se va reîntoarce cu prima ocazie. Cât despre prețurile, acesta susține că nu se compară cu niciun alt oraș european și totul i se pare ieftin. Înainte de a pleca spre Polonia, el s-a oprit la câteva restaurante din Liov.

„Nu face decât să mă motiveze să revin aici și cu altă ocazie. Nu se compară la prețuri cu nimic. Super ieftin totul, în comparație cu orice vecin de aici”, a spus Adrian în vlogul său.

Acesta a mers la un restaurant elegant, în care a luat masa la etajul cinci. Acesta a consultat meniul localului și s-a arătat extrem de încântat de preparate, dar și de prețuri. Un tartar de vită costă circa 55 de lei, la fel și o salată cu creveți, avocado și brânză halloumi.

În final, acesta a optat pentru găluște cu știucă în cerneală de sepie, sos pesto și portocală arsă. Deși combinația nu a fost chiar pe gustul său, Adrian a rămas impresionat de preparat. Acesta a mai comandat și o cafea și o apă minerală, pentru care a plătit, în total, aproximativ 65 de lei.

Cum a ajuns în Ucraina

Vloggerul român a povestit, pe scurt, și cum a ajuns în Ucraina, având în vedere că nu există zboruri spre această țară aflată în conflict cu Rusia. Adrian a reușit să intre în țară cu un autocar din Republica Moldova până în Kiev, apoi a luat trenul până în Liov.