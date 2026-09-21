Tot mai mulți tați din România își iau concediu pentru creșterea copilului. Ce spune un sociolog

Tot mai mulți tați din România aleg să rămână acasă pentru creșterea copiilor, depășind 14% din totalul beneficiarilor de indemnizație. Motivați de rațiuni financiare sau de dorința unei implicări active, peste 21.000 de bărbați au preluat acest rol, în ciuda prejudecăților persistente.

Tot mai mulți tați își iau concediu de creștere copil Foto: Pexels

Dinamica familială tradițională din România cunoaște o transformare vizibilă, pe măsură ce concediul pentru creșterea copilului devine o opțiune accesată din ce în ce mai des de către tați.

Motivațiile din spatele deciziei: între cariera mamei și timpul valoros cu cel mic

Experiența lui Cosmin Burcea, tată a doi copii, ilustrează modul în care nevoile de cuplu rescriu regulile clasice. Bărbatul a rămas acasă în primii doi ani din viața fiecărui copil:

„Decizia s-a luat de nevoie, pentru că la primul copil soția era în rezidențiat. La al doilea copil deja, pentru că îmi plăcuse cu primul copil, am zis: «Hai să încercăm și pe al doilea». La al doilea a fost mai complicat, deja începusem o mică afacere. La al doilea parcă lucrurile au fost puțin diferite, dar la primul existau prejudecăți, așa. Consider că a fost un timp câștigat valoros”.

Deși numărul bărbaților care fac acest pas este în creștere, percepția publică rămâne divizată între tradiție și parteneriat egal.

Pe de o parte, o tânără susține că „ar fi mai important să stea mama cu copilul”.

Un tată mărturisește că în familia lui decizia a fost asumată tot de soție:

„A fost ea. Ca pentru orice mămică, și-a creat conexiunea cu copilul. În privința noastră, a fost avantajos așa”. Pe de altă parte, există și susținători ai împărțirii echitabile a sarcinilor parentale, o mamă declarând deschis: „Eu am trei copii. Aș face jumate-jumate: un an eu, un an el”, potrivit Digi24.

Sociologul Gelu Duminică: „Rolul tatălui se schimbă de la furnizor la partener activ”

Sociologul Gelu Duminică subliniază că această evoluție reprezintă un pas firesc în modernizarea societății românești, unde parteneriatul domestic devine un standard:

„Rolul tatălui se schimbă de la tatăl tradițional, care aduce bunăstare, providerul familiei, la partener activ, implicat, care, uite, nu are nicio rușine să spele vasele și să schimbe scutecul. E normal să fie așa, pentru simplul motiv că societatea s-a schimbat! Avem și un argument economic, care este demn de luat în seamă și anume faptul că ajutorul pentru creșterea copilului - concediul postnatal - este, de foarte multe ori, mai mare în cazul tatălui. Important este binele copilului și binele familiei deopotrivă”.

Statisticile confirmă impactul financiar al deciziei. Anul trecut, bărbații au reprezentat peste 14% din totalul persoanelor care au încasat indemnizația pentru creșterea copilului.

Saltul a fost evident și pe palierul plafonului maxim prevăzut de lege, de 8.500 de lei lunar, sumă care a fost încasată în medie de aproximativ 2.000 de tați în fiecare lună.