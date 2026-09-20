Satul-fantomă care pare desprins dintr-un basm. Casele au fost înghițite de vegetație, iar locul a devenit atracție turistică

Ascuns pe insula Shengshan, în largul coastei de est a Chinei, Houtouwan pare desprins dintr-o poveste fantastică. Casele abandonate de zeci de ani au fost acoperite aproape complet de vegetație, iar ceea ce a fost cândva un sat de pescari aglomerat s-a transformat într-unul dintre cele mai neobișnuite locuri turistice din China.

Houtouwan, satul din China înghițit de natură Foto: Shutterstock

Houtouwan a avut cândva peste 3.000 de locuitori. În anii ’80, satul era o comunitate prosperă, însă poziționarea izolată și accesul dificil au început să îi determine pe oameni să plece. În anii ’90, depopularea s-a accentuat, iar în 2002 localitatea a fost oficial abandonată și unită administrativ cu un sat din apropiere, potrivit CNN.

Au trecut apoi mai bine de două decenii, iar natura a preluat treptat controlul asupra locului. Vița-de-vie și plantele cățărătoare au acoperit fațadele clădirilor, ferestrele și acoperișurile. Unele dintre case au rămas cu mobilierul în interior, ceea ce face peisajul și mai spectaculos.

Cum a devenit celebru satul abandonat

Houtouwan a ajuns în atenția publicului larg în 2015, când fotografii realizate în localitatea pustie au început să circule masiv pe internetul din China.

Imaginile cu străduțele înghițite de verdeață și casele construite pe versant, cu oceanul în apropiere, au transformat rapid satul într-un loc căutat de turiști și fotografi. Popularitatea neașteptată a venit însă cu probleme. Autoritățile locale nu erau pregătite pentru numărul mare de vizitatori care au început să ajungă în zonă.

La vremea respectivă, Chen Bo, un oficial al insulei Shengshan, avertiza că localitatea nu dispunea încă de infrastructura necesară pentru a primi turiști.

„Liniile noastre telefonice sunt blocate și primim mai mulți turiști în Houtouwan. Houtouwan din Shengshan nu a fost echipat cu condițiile pentru a se deschide pentru turiști… Îndemnăm vizitatorii să-și păstreze liniștea pentru moment”, a afirmat Chen Bo, un oficial al insulei Shengshan, într-o declarație oficială la acea vreme.

Între timp, lucrurile s-au schimbat. După o perioadă de planificare, autoritățile au început să organizeze accesul turiștilor și să transforme popularitatea satului într-o sursă de venit pentru comunitatea locală.

În 2017 a fost amenajată o platformă de unde vizitatorii pot admira satul de la distanță. Accesul costă aproximativ 3 dolari.

Cei care vor să se apropie mai mult de casele abandonate pot face drumeții prin zona deluroasă, pentru un tarif de aproximativ 8 dolari. Pentru că multe dintre construcții sunt deteriorate, în apropierea acestora au fost amplasate și panouri prin care turiștii sunt avertizați să nu intre în clădirile nesigure.

Zeci de mii de turiști ajung anual pe insulă

Popularitatea Houtouwan a avut efecte și asupra turismului de pe insula Shengshan. În zonă au apărut pensiuni și alte servicii destinate vizitatorilor atrași de satul acoperit de vegetație.

Potrivit informațiilor locale, în 2021, aproximativ 90.000 de turiști au vizitat Houtouwan, generând venituri de circa 470.000 de dolari pentru insulă.

Satul se află în arhipelagul Shengsi, situat la aproximativ 40 de mile de Shanghai. Arhipelagul este format din peste 400 de insulițe și reprezintă una dintre destinațiile preferate pentru escapadele de weekend ale locuitorilor din Shanghai.

Shengshan este cea mai estică insulă a arhipelagului Shengsi și este legată de insula Gouqi printr-un pod. Cele două sunt cunoscute pentru industria fructelor de mare și pentru activitățile piscicole. În această zonă se află și una dintre cele mai mari ferme piscicole din China.

Astăzi, Houtouwan este cunoscut mai ales pentru imaginea spectaculoasă creată de natură peste ruinele fostei comunități. Casele acoperite de verdeață și priveliștea către mare au transformat ceea ce a fost cândva un sat părăsit într-o destinație care atrage turiști tocmai prin atmosfera sa misterioasă.