Insula din Grecia care poate rivaliza cu Mykonos! Are plaje cu ape turcoaz și case albe, dar este ocolită de turiști

Cei care visează la o vacanță în Grecia, dar vor să stea departe de aglomerația din marile stațiuni, au și alte variante în afară de Mykonos sau Santorini. Astypalea este una dintre insulele care păstrează farmecul tradițional grecesc și impresionează prin plajele cu apă turcoaz, casele albe și apusurile spectaculoase.

Astypalea, insula din Grecia cu plaje turcoaz și case albe, dar ignorată de turiști Foto: arhiva Click!

Destinația din Marea Egee este mai puțin cunoscută în rândul turiștilor, deși peisajele sale o pot transforma într-o alternativă pentru cei care își doresc o vacanță mai liniștită și mai accesibilă. Tabloidul The Sun prezintă insula drept „unul dintre secretele bine păstrate ale Greciei”.

Chora, inima insulei Astypalea

Unul dintre locurile care atrag atenția este Chora, așezarea aflată pe un deal în centrul insulei. Deasupra acesteia se ridică un castel venețian, iar în apropiere pot fi văzute opt mori de vânt cu acoperișuri roșii.

Printre obiectivele importante se numără și biserica Panagia Portaitissa. Lăcașul de cult a fost construit în anul 1762 și se află în apropierea castelului.

Astypalea are și o parte mai puțin cunoscută, unde turiștii pot descoperi zone de coastă mai retrase. Vathi, situată în nord-estul insulei, este potrivită pentru cei care caută liniștea, în timp ce Livadi se află aproape de Chora și este cunoscută pentru plajă și peisajele sale.

La aproximativ opt kilometri de Chora se află Maltezana, o altă zonă în care turiștii pot petrece timp pe malul mării.

O destinație pentru cei care fug de aglomerație

Astypalea se diferențiază de destinațiile foarte populare prin atmosfera mai liniștită și prin faptul că nu este dominată de aglomerația și prețurile ridicate întâlnite în Mykonos sau Santorini.

Pe lângă plaje, turiștii pot descoperi și Peștera Drakos, una dintre atracțiile naturale ale insulei.

Un alt motiv pentru care insula poate fi atractivă este gastronomia. Restaurantele și tavernele locale pun la dispoziție preparate tradiționale grecești, într-un cadru mai liniștit decât cel al zonelor turistice consacrate.

Astypalea poate fi combinată cu o excursie în Naxos

Cei care vor să descopere mai mult din Grecia în timpul aceleiași vacanțe pot include în program și o excursie în Naxos. Cele două destinații sunt legate prin feribot, iar călătoria durează aproximativ patru ore.

Naxos este cunoscută, printre altele, pentru Portara, monument devenit un simbol al insulei. Construcția templului a început în jurul anului 530 î.Hr., însă lucrările nu au fost duse până la capăt.

Pentru cei care își doresc o vacanță grecească departe de stațiunile aglomerate, Astypalea aduce împreună elemente care definesc imaginea clasică a Greciei: ape turcoaz, arhitectură tradițională, plaje și sate, dar și un ritm mai relaxat.