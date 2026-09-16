O studentă româncă, uimită de cantina unei universități de top din Shanghai: „Este enormă”

Aflată la master în China, o studentă româncă a arătat facilitățile impresionante din campusul universitar. Clădirea cantinei are patru etaje și scări rulante, iar spațiul seamănă mai degrabă cu un mall.

Studenta româncă într-o universitate din China a rămas uimită de cum arată totul acolo Foto: tiktok

În timp ce multe dintre cantinele studențești din România sunt spații simple, lucrurile stau cu totul diferit într-un campus universitar din Shanghai. Ana, o studentă româncă aflată la master în China, le-a arătat internauților cum arată locul în care iau masa mii de studenți în fiecare zi.

Tânăra, care este sora creatoarei de conținut Maria Vigheciu, a profitat de o pauză înainte de cursuri pentru a filma cantina și facilitățile din campus. Imaginile publicate de ea i-au surprins pe cei care nu s-ar fi așteptat să vadă un astfel de lux într-o universitate.

Scări rulante și patru etaje într-o singură cantină studențească

Imaginile publicate de Ana dezvăluie o clădire cu o arhitectură gândită să gestioneze un flux uriaș de cursanți. Campusul facultății sale dispune de nu mai puțin de șase cantine diferite, iar spațiul prezentat în detaliu de româncă este doar unul dintre ele.

Construcția este structurată pe patru niveluri, incluzând parterul, iar accesul între etaje a fost conceput pentru confort maxim, oferind atât scări rulante, cât și scări clasice pentru cei dornici de mișcare.

„Mă aflu în cantina facultății mele. Sunt înainte de cursurile de master și am zis, dacă tot am ocazia, să vă arăt puțin cum pot arăta niște cantine. Facultatea mea în campus are 6 cantine. Sunt scări rulante ca să aibă oamenii cum să urce și scări normale pentru cei care se consideră mai sportivi”, a povestit tânăra în videoclipul său.

1/4 Cantina univesității cu scări rulante Foto: tiktok

Dimensiuni uriașe care rivalizează cu un centru comercial

Principalul element care atrage atenția încă de la intrare este suprafața colosală a spațiului, asemănătoare mai degrabă cu o zonă de restaurante dintr-un mare mall decât cu o sală tradițională de mese a unei facultăți.

Diversitatea zonelor și amploarea construcției pot fi copleșitoare chiar și pentru studenții deja acomodați cu viața din Shanghai.

„Este enormă. Te pierzi aici și nu știi de unde să începi”, a mărturisit uimită Ana, scoțând în evidență standardele ridicate de confort asigurate tinerilor veniți la studii în marile centre universitare chinezești.