Moartea Mădălinei Apostol, în vizorul presei internaționale. Detaliul observat de jurnaliștii străini

Despre moartea fulgerătoare a Mădălinei Apostol s-a scris și în presa internațională. Cazul a șocat întreaga lume, astfel că publicațiile din străinătate au scris despre această tragedie. Ce au observat jurnaliștii străini.

Mădălina Apostol. Foto: Facebook

Publicațiile internaționale au relatat despre moartea Mădălinei Apostol. Amintim că iubita lui Nick Rădoi a murit în noaptea de 12 spre 13 septembrie, la doar 40 de ani. Marți, 15 septembrie, trupul ei a fost depus la capela Bisericii „Sf. Împărați Constantin și Elena”, acolo unde familia și apropiații s-au strâns pentru a-și lua adio.

Presa internațională, șocată de moartea Mădălinei Apostol

Publicații mari din străinătate, precum People și New York Post, au scris despre moartea Mădălinei Apostol, subliniind mesajul pe care aceasta l-a postat pe rețelele de socializare cu ocazia zilei ei de naștere. Presa internațională a menționat faptul că tragedia a avut loc în ciuda mesajului optimist pe care aceasta l-a transmis la acel moment.

„În sfârșit am răspunsul la întrebarea care m-a urmărit atât de mult timp: A fi sau a nu fi?” Aleg să fiu, pentru că alternativa nu a fost niciodată parte din destinul meu”, se arată în descrierea postării făcute de Mădălina Apostol pe Instagram, pe data de 2 august 2026.

Relația dintre Mădălina Apostol și Nick Rădoi se terminase

Deși Mădălina Apostol și Nick Rădoi încercau să mențină imaginea unui cuplu liniștit pe rețelele de socializare, realitatea a fost alta. Apropiații afirmă că cei doi nu mai erau împreună de mai bine un an și jumătate, poate chiar doi, scrie spynews.ro.

La scurt după tragica veste, Nick Rădoi a afirmat că este în șoc în urma acestei vești. Deși credea că starea ei se îmbunătățise în urma venirii sale în România, lucrurile nu au fost tocmai așa.

„Era ok (n.r. după ce se internase la clinică), convorbirile noastre erau în așa fel încât eu credeam că e bine și că nu o să mai cadă vreodată în stări din astea, în care să nu știe ce face. De fiecare dată când își revenea, îi părea rău de ce a făcut sau prin ce noi am trecut, mai ales copiii ei (...)

Ea suferea foarte mult pentru faptul creat, îi părea foarte rău, de aia ne-a făcut pe noi să credem că are nevoie de ajutor”, a spus Nick Rădoi, pentru Știrile Antena Stars.