 Moartea Mădălinei Apostol, în vizorul presei internaționale. Detaliul observat de jurnaliștii străini
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Moartea Mădălinei Apostol, în vizorul presei internaționale. Detaliul observat de jurnaliștii străini

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Despre moartea fulgerătoare a Mădălinei Apostol s-a scris și în presa internațională. Cazul a șocat întreaga lume, astfel că publicațiile din străinătate au scris despre această tragedie. Ce au observat jurnaliștii străini.

Mădălina Apostol.
Mădălina Apostol. Foto: Facebook

Publicațiile internaționale au relatat despre moartea Mădălinei Apostol. Amintim că iubita lui Nick Rădoi a murit în noaptea de 12 spre 13 septembrie, la doar 40 de ani. Marți, 15 septembrie, trupul ei a fost depus la capela Bisericii „Sf. Împărați Constantin și Elena”, acolo unde familia și apropiații s-au strâns pentru a-și lua adio.

Presa internațională, șocată de moartea Mădălinei Apostol

Publicații mari din străinătate, precum People și New York Post, au scris despre moartea Mădălinei Apostol, subliniind mesajul pe care aceasta l-a postat pe rețelele de socializare cu ocazia zilei ei de naștere. Presa internațională a menționat faptul că tragedia a avut loc în ciuda mesajului optimist pe care aceasta l-a transmis la acel moment. 

„În sfârșit am răspunsul la întrebarea care m-a urmărit atât de mult timp: A fi sau a nu fi?” Aleg să fiu, pentru că alternativa nu a fost niciodată parte din destinul meu”, se arată în descrierea postării făcute de Mădălina Apostol pe Instagram, pe data de 2 august 2026.

Relația dintre Mădălina Apostol și Nick Rădoi se terminase

Deși Mădălina Apostol și Nick Rădoi încercau să mențină imaginea unui cuplu liniștit pe rețelele de socializare, realitatea a fost alta. Apropiații afirmă că cei doi nu mai erau împreună de mai bine un an și jumătate, poate chiar doi, scrie spynews.ro.

La scurt după tragica veste, Nick Rădoi a afirmat că este în șoc în urma acestei vești. Deși credea că starea ei se îmbunătățise în urma venirii sale în România, lucrurile nu au fost tocmai așa.

Era ok (n.r. după ce se internase la clinică), convorbirile noastre erau în așa fel încât eu credeam că e bine și că nu o să mai cadă vreodată în stări din astea, în care să nu știe ce face. De fiecare dată când își revenea, îi părea rău de ce a făcut sau prin ce noi am trecut, mai ales copiii ei (...) 

Ea suferea foarte mult pentru faptul creat, îi părea foarte rău, de aia ne-a făcut pe noi să credem că are nevoie de ajutor”, a spus Nick Rădoi, pentru Știrile Antena Stars.

Ghid de cumpărături

cub gina pistol png
#Exclusiv Click!
Ce mănâncă Gina Pistol într-o zi? „Vreau să îmbătrânesc frumos și sănătos”. Cât a ajuns să cântărească soția lui Smiley? Vedete românești
Tom Cruise foto Profimedia jpg
„Da, zvonurile sunt adevărate!” Tom Cruise, cu cămașa desfăcută și blugi strâmți, în primul interviu din ultimii 10 ani Vedete internaționale
image
„Nu fi dobitoc, ia-ți pastilele”. Tănasă (AUR), scandal în ședința în care s-a aprobat trimiterea a 20 de militari români la comandamentul pentru Ucraina adevarul.ro
image
Scene indecente pe acoperișul unui bloc din Oradea. Poliția îi caută pe cei doi protagoniști adevarul.ro

Parteneri

image
Îl vor neapărat pe Cîrjan și sunt gata să vină cu o ofertă pe care Dinamo să n-o poată refuza! Detalii din interior www.fanatik.ro
image
Țara în care șoferii fac coadă pentru benzină la 8,95 lei litrul observatornews.ro
image
Leul s-a prăbușit, dar afacerea cu vinuri a lui Mugur Isărescu a prosperat: Veniturile au ajuns la 57 milioane de lei www.antena3.ro
image
Șase persoane au fost reținute după protestele din Piața Victoriei care au degenerat și au ajuns la violențe – Surse www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ultimul rămas-bun pentru Mădălina Apostol. Trupul neînsuflețit a fost depus la capelă. Nick Rădoi și cei doi băieți ai ei, răpuși de durere www.wowbiz.ro
image
Monica Gabor, devastată după moartea prietenei sale, Mădălina Apostol: „Purta în tăcere o povară greu de înțeles” www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea as.ro
image
Vârsta de pensionare a femeilor crește din nou. Cum se modifică pragul în fiecare an până în 2035 playtech.ro
image
Veste proastă pentru Dinamo! Alex Musi e OUT o lună de zile după ce a fost operat. Update exclusiv www.fanatik.ro
image
Apelul misterios care poate RĂSTURNA ANCHETA morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și ce i s-a găsit în buzunar www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză a furioasei Regina Camilla, cauzată de consumul de alcool. Îi cere lui Charles imposibilul okmagazine.ro
image
Transpirată, cu păr pe picioare, dar în ținută Gucci! Fanii au reacționat la naturalețea artistei okmagazine.ro
image
#Istoria Bizanțului
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor” historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate? historia.ro
banner gabriela cristea (2) jpg
VideoGabriela Cristea, mai nervoasă ca niciodată! Vedeta a răbufnit după ce fiicele sale au fost jignite: „De copiii mei nu te iei!” Vedete românești
brigitte bardot profimedia jpg
Obiectele personale ale lui Brigitte Bardot, scoase la licitație! Bijuteriile se vând cu mii de euro Vedete internaționale
gabi tamas olga barcari jpeg
Olga Barcari l-a dat de gol pe Gabi Tamaș! Ce emisiune au filmat împreună și când va fi difuzată Vedete românești
nepoatele Prințesei Diana jpg
Nepoatele Prințesei Diana vin în România! La ce eveniment exclusivist vor participa Lady Amelia și Lady Eliza Spencer Vedete internaționale
Dakoda Johnson, Machine Gun Kelly, Megan Fox foto Profimedia jpg
Machine Gun Kelly e noul iubit al actriței Dakota Johnson? Rapperul a fost logodit cu Megan Fox Vedete internaționale
Florin Dumitrescu, dezvăluiri despre noul sezon „MasterChef”
#Exclusiv Click!
VideoFlorin Dumitrescu, dezvăluiri despre noul sezon „MasterChef”: „Ne așteaptă o altă dinamică”. Ce pregătește chef-ul pentru toamnă și cum stă cu cinele romantice Vedete românești
madalina apostol (1) jpg
Mădălina Apostol, ultimele ore înainte de tragedie. Ce spune familia la care locuia Vedete românești
Ilinca Vandici jpg
Ilinca Vandici, imagini din New York în timpul sarcinii: „Printre luminile orașului” Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net