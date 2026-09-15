 Nick Rădoi a venit de urgență în România să participe la priveghiul Mădălinei Apostol! Unde va fi depus trupul neînsuflețit al acesteia? „Am crezut că e bine”
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Nick Rădoi a venit de urgență în România să participe la priveghiul Mădălinei Apostol! Unde va fi depus trupul neînsuflețit al acesteia? „Am crezut că e bine”

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Anunțul morții Mădălinei Apostol a lovit ca un trăsnet showbizul românesc. Partenera lui Nick Rădoi a fost găsită fără suflare în noaptea de sâmbătă spre duminică  în cada imobilului în care locuia, iar în cursul zilei de astăzi trupul neînsuflețit este ridicat de familie și depus la Biserica <<Sfinții Împărați Constantin și Elena>> din Piața Muncii.

Mădălina Apostol și Nick Rădoi
Mădălina Apostol și Nick Rădoi Foto: Facebook

Mădălina Apostol și-a luat viața la 41 de ani! Moartea ei a picat ca un trăsnet pentru apropiați, care știau că suferă de o depresie severă și că urmează un tratament în România, însă nimeni nu s-ar fi așteptat ca ea să recurgă la acest gest necugetat. A lăsat în urmă trei copii și multă durere pentru cei care au cunoscut-o!

Trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol va fi depus, azi, la Biserica <<Sfinții Împărați Constantin și Elena>> din Piața Muncii

Familia și prietenii se pregătesc în aceste clipe să meargă la priveghiul Mădălinei. 

„Cu profundă durere în suflet, vă anunțăm că Mădă va fi depusă marți, 15 septembrie, începând cu ora 14:00, la Biserica <<Sfinții Împărați Constantin și Elena>> din Piața Muncii, Bulevardul Basarabia nr. 2, vizavi de Registrul Comerțului.

Cei care au cunoscut-o, au iubit-o și doresc să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați să își ia rămas-bun de la ea”, a anunțat prietena ei, Raluca Tatu pe rețelele de socializare. 

Raluca Tatu a dezvăluit în exclusivitate pentru Click! că nu se știe încă ora la care va avea loc înmormântarea programată pentru joi, 17 septembrie. 

„Noi fetele vom merge azi la ora 17.00 la priveghi. Nu se știe până la acest moment ora la care va fi înmormântată”, a declarat Raluca Tatu, bună prietenă a Mădălinei pentru Click!

Nick Rădoi, la aeroport
Nick Rădoi, la aeroport Foto: Facebook

Nick Rădoi a venit, luni noapte, de urgență în România! Milionarul e distrus 

Imediat ce a aflat de tragedie, Nick Radoi și-a cumpărat bilet pentru a veni de urgență în România. 

 La sosirea în țară, milionarul a fost întâmpinat de unul dintre fiii regretatei sale partenere de viață. Cu sufletul distrus, Nick Rădoi a dat detalii despre starea de sănătatea a iubitei sale, din ultima perioadă. 

Conform spuselor sale, Mădălina Apostol părea să se simtă  din ce în ce mai bine după tratamentul făcut în țară, motiv pentru care nimeni nu s-a gândit că aceasta ar putea recurge la sinucidere. 

„Era ok (n.r. după ce se internase la clinică), convorbirile noastre erau în așa fel încât eu credeam că e bine și că nu o să mai cadă vreodată în stări din astea, în care să nu știe ce face. De fiecare dată când își revenea, îi părea rău de ce a făcut sau prin ce noi am trecut, mai ales copiii ei (...) 

Ea suferea foarte mult pentru faptul creat, îi părea foarte rău, de aia ne-a făcut pe noi să credem că are nevoie de ajutor”, a spus Nick Rădoi, pentru Știrile Antena Stars.

Nick Rădoi va participa atât la priveghiul de azi, cât și la înmormântarea de joi, care are loc la Cimitirul Privat „Eternitatea”, de pe Bulevardul Metalurgiei nr. 65-67, Sectorul 4. 

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Foto: Facebook

Cum s-a sinucis partenera lui Nick Rădoi?

Partenera lui Nick Rădoi a fost găsită fără suflare în cada imobilului în care locuia, în noaptea de sâmbătă sire duminică la ora 2.00. Înainte de a face gestul necugetat, Mădălina și-ar fi calculat fiecare pas care avea să-l urmeze: și-a lăsat fetița în vârstă de 10 ani în grija unei vecine și nu s-a mai întors după ea.

La locul tragediei, conform spynews.ro,  ar fi fost găsit și un tablou pe care îl realizase în urmă cu ceva timp și o reprezenta chiar pe ea alături de cei trei copii ai săi. Potrivit apropiaților, în tabloul pictat, adus de ea în baie, Mădălina Apostol apărea fără suflare, în timp ce era ținută în brațe de băiatul ei cel mare, iar alături de aceștia, în imagine, erau și ceilalți doi copii, băiatul și fetița de 10 ani.

Ultimele trei luni ar fi fost extrem de grele pentru Mădălina Apostol. Ea suferea de depresie severă, motiv pentru care Nick Rădoi a decis să o trimită în România, pentru a se interna și a urma un tratament specializat. 

Conform apropiaților, ea a stat ceva timp și la o mănăstire, pentru a-și  rezolva problemele de sănătate. Și în Mexic, în perioada în care a locuit cu Nick Rădoi, ar fi avut două tentative de sinucidere( la una dintre ele ar fi ingerat 100 de pastile), însă atunci omul de afaceri a reușit să-i salveze viața. 

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Foto: Facebook

Are trei copii din două relații 

Mădălina Apostol a fost mama a trei copii, proveniți din două relații diferite. Vedeta a devenit mamă pentru prima dată la o vârstă fragedă. Din prima sa relație cu fostul patron al clubului Bellagio din Capitală ea avea doi băieți, în vârstă de 22, respectiv 19 ani. Ani mai târziu, Mădălina a avut o relație cu Cătălin, din care s-a născut fiica sa, Miriam(10 ani).

Cu milionarul Nick Rădoi, fosta vedetă nu a avut copii. Mădălina a povestit că acesta și-ar fi dorit ca ea și copiii să se stabilească în America, însă acest lucru nu a fost posibil în lipsa acordului legal necesar pentru relocarea minorilor. 

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