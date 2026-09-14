 Mădălina Apostol a plănuit totul. Ultimele gesturi înainte de a-și lua viața. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
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Mădălina Apostol a plănuit totul. Ultimele gesturi înainte de a-și lua viața. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte

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Iubita lui Nick Rădoi și-a pregătit ultimele clipe asigurându-se că fiica ei de 10 ani este în deplină siguranță. Iubita lui Nick Rădoi a recurs la un gest extrem după o lungă luptă cu depresia.

Ultimele clipe ale Mădălinei Apostol
Ultimele clipe ale Mădălinei Apostol Foto: instagram

Moartea fulgerătoare a Mădălinei Apostol, la vârsta de doar 40 de ani, continuă să scoată la iveală detalii emoționante. Înainte de a recurge la gestul necugetat, partenera lui Nick Rădoi a avut o singură mare grijă: mezina familiei, o fetiță în vârstă de doar 10 ani. 

O durere imensă pentru cei trei copii rămași în urmă

În urma Mădălinei au rămas doi băieți de 22 și 19 ani, precum și o fetiță de doar 10 ani, de care era extrem de atașată.

Vecinii de palier îi deveniseră de mult timp ca o a doua familie, fiind oamenii de încredere la care Mădălina apela ori de câte ori avea nevoie de sprijin. Așa s-a întâmplat și în seara tragediei, când iubita afaceristului a bătut la ușa acestora pentru a o lăsa pe fetiță în siguranță.

Le-a spus cu calm că merge până în apartamentul ei doar pentru a face o baie și că se va întoarce în scurt timp să o recupereze pe cea mică. A fost însă doar un pretext pentru a se asigura că fiica sa este protejată și nu va asista la momentele dramatice care au urmat, Mădălina încetând să mai revină după ea, potrivit Spynews.ro.

Șocul trăit de apropiați

Minutele s-au transformat în ore, iar lipsa oricărui semn de viață a început să semene panică printre vecini. Semnalul de alarmă decisiv a venit dinspre apartamentul Mădălinei: centrala termică funcționa fără întrerupere de prea mult timp, iar din interior nu se auzea nicio mișcare.

Îngrijorați că s-ar fi putut întâmpla un accident, apropiații au decis să intre în locuință pentru a verifica starea femeii. Ceea ce sperau să fie doar o problemă minoră s-a transformat într-un coșmar: la intrarea în baie, au găsit-o pe Mădălina Apostol zăcând fără suflare, medicii sosiți la fața locului nemaiputând face nimic pentru a-i salva viața.

Depresia severă, boala care nu i-a dat pace

Cei din anturaj au mărturisit că Mădălina Apostol ducea de mult timp o luptă crâncenă cu depresia. Deși în mediul online părea că traversează o perioadă mai liniștită, starea ei s-ar fi degradat constant pe parcursul ultimelor luni.

Partenerul său, Nick Rădoi, ar fi încercat să o sprijine prin toate mijloacele posibile, sfătuind-o inclusiv să revină în România pentru a se interna și a primi tratament de specialitate, după mai multe momente critice depășite în Statele Unite.

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