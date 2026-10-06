Kylie Jenner se apucă de actorie! Va juca în rol principal într-un serial

Kylie Jenner (29 de ani) face un pas important în actorie! Vedeta a primit primul ei rol major într-un serial, după ce a fost distribuită în thrillerul „Bachelorette Weekend”.

Serialul va fi produs de Kylie Jenner și Kim Kardashian

Kylie Jenner va juca în thrillerul „Bachelorette Weekend” Foto: Getty Images

Mai mult, sora ei, Kim Kardashian (45 de ani), va fi producător executiv al proiectului, alături de Kylie. Potrivit publicației Deadline, Kardashian a primit scenariul pentru a produce serialul și s-a gândit imediat la sora ei pentru rolul principal. I l-a trimis lui Kylie, iar cele două au ajuns rapid să se implice în proiect.

Povestea are loc într-o escapadă a burlăcițelor, care se transformă într-un coșmar după ce mireasa este găsită moartă în piscină. Toate prietenele ei devin suspecte, iar serialul urmărește pas cu pas evenimentele care au dus la crimă.

Jenner va interpreta chiar mireasa ucisă, personajul central al poveștii. „Bachelorette Weekend” este bazat pe romanul încă nepublicat al Florei Collins și a fost creat de Lauren Oliver, autoarea unor cărți precum „Panic” și „Before I Fall”. Până acum, Kylie, care are o avere de 710 milioane de dolari, a mai apărut pe micul ecran, însă doar în reality show-ul familiei sale.

Kardashian are un acord cu 20th Television prin care beneficiază de prioritate pentru proiectele sale, iar „Bachelorette Weekend” a fost propus companiei-surori Hulu.

Sub umbrela platformei de streaming, proiectul urmează să primească aprobarea directă pentru realizarea unui serial.

La începutul acestui an, Jenner și-a demonstrat talentul actoricesc printr-o scurtă apariție în filmul satiric „The Moment”, produs de A24 și realizat de Charli XCX, unde s-a jucat chiar pe sine.

În ultimii ani, ea a participat și la evenimente importante din industria cinematografică, inclusiv la gale de decernare a premiilor, alături de Timothée Chalamet (30 de ani), iubitul ei de mai bine de trei ani.

Kylie Jenner este, de asemenea, una dintre vedetele și producătorii executivi ai reality-show-ului de succes al familiei sale, „The Kardashians”.