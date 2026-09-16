Kim Kardashian, despăgubire simbolică după jaful în care i-au fost furate bijuterii de milioane

Kim Kardashian a primit marți o sumă simbolică după jaful armat de care a avut parte la Paris, în 2016. Vedeta americană de reality show-uri a solicitat câte 1 euro drept despăgubire de la unii dintre cei condamnați pentru implicarea în atacul în urma căruia i-au fost furate mai multe bijuterii.

Kim Kardashian Foto: Instagram

Jaful a avut loc într-un hotel din Paris, unde Kardashian a fost amenințată cu arma și legată de hoți. Printre obiectele furate s-a aflat și inelul de logodnă pe care i-l oferise la acea vreme soțul său, rapperul Kanye West. Bijuteria era evaluată la aproximativ 4 milioane de dolari.

Potrivit informațiilor transmise de Reuters, Kardashian a cerut suma simbolică de 1 euro în cadrul procesului civil privind despăgubirile. Solicitarea a fost formulată față de unii dintre cei care au fost condamnați în mai 2025 pentru jaf.

Avocații parizieni ai vedetei nu au răspuns solicitării de a comenta situația.

Hoții au intrat deghizați în polițiști

Autorii jafului au rămas cunoscuți în Franța sub denumirea de „Hoții Bunicuți”, nume legat de vârsta înaintată a celor implicați. În momentul atacului, aceștia purtau măști de schi și erau deghizați în ofițeri de poliție.

Jaful a fost considerat, la momentul respectiv, cel mai mare produs în Franța în ultimii 20 de ani. Hoții au reușit să plece cu bijuteriile lui Kardashian, iar cea mai mare parte a acestora nu a fost recuperată nici până în prezent.

Printre obiectele dispărute se numără și inelul de logodnă în valoare de 4 milioane de dolari, primit de vedetă de la Kanye West.

Kardashian a spus că l-a iertat pe creierul jafului

În cadrul procesului din 2025, Kim Kardashian a vorbit inclusiv cu Aomar Ait Khedache, considerat creierul jafului. La momentul respectiv, acesta avea 69 de ani.

Kardashian i-a transmis că l-a iertat pentru ceea ce s-a întâmplat. Cu toate acestea, vedeta a precizat că iertarea nu a însemnat și dispariția traumei provocate de atac.

Aomar Ait Khedache a fost condamnat și a petrecut trei ani în închisoare. Alte șapte persoane au fost condamnate pentru implicarea lor în cazul jafului din Paris.

Procesul privind despăgubirile a adus și o altă decizie. Recepționera hotelului, care s-a numărat printre reclamanți, solicitase despăgubiri în valoare de 500.000 de euro. Potrivit avocatului acesteia, femeia a primit aproximativ 110.000 de euro.

În cazul lui Kim Kardashian, suma solicitată a fost cu totul diferită. Vedeta nu a cerut recuperarea unei valori apropiate de prejudiciul financiar al bijuteriilor, ci o sumă simbolică de doar 1 euro de la unii dintre cei condamnați.

Majoritatea bijuteriilor furate în timpul atacului nu au fost recuperate, iar inelul de logodnă primit de la Kanye West se află în continuare printre obiectele dispărute. Jaful din 2016 a rămas astfel unul dintre cele mai cunoscute cazuri de acest fel din Franța, iar pentru Kardashian amintirea incidentului este legată și de trauma pe care a descris-o în fața instanței.