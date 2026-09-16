 Kim Kardashian, despăgubire simbolică după jaful în care i-au fost furate bijuterii de milioane
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Kim Kardashian, despăgubire simbolică după jaful în care i-au fost furate bijuterii de milioane

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Kim Kardashian a primit marți o sumă simbolică după jaful armat de care a avut parte la Paris, în 2016. Vedeta americană de reality show-uri a solicitat câte 1 euro drept despăgubire de la unii dintre cei condamnați pentru implicarea în atacul în urma căruia i-au fost furate mai multe bijuterii.

Kim Kardashian
Kim Kardashian Foto: Instagram

Jaful a avut loc într-un hotel din Paris, unde Kardashian a fost amenințată cu arma și legată de hoți. Printre obiectele furate s-a aflat și inelul de logodnă pe care i-l oferise la acea vreme soțul său, rapperul Kanye West. Bijuteria era evaluată la aproximativ 4 milioane de dolari.

Potrivit informațiilor transmise de Reuters, Kardashian a cerut suma simbolică de 1 euro în cadrul procesului civil privind despăgubirile. Solicitarea a fost formulată față de unii dintre cei care au fost condamnați în mai 2025 pentru jaf.

Avocații parizieni ai vedetei nu au răspuns solicitării de a comenta situația.

Hoții au intrat deghizați în polițiști

Autorii jafului au rămas cunoscuți în Franța sub denumirea de „Hoții Bunicuți”, nume legat de vârsta înaintată a celor implicați. În momentul atacului, aceștia purtau măști de schi și erau deghizați în ofițeri de poliție.

Jaful a fost considerat, la momentul respectiv, cel mai mare produs în Franța în ultimii 20 de ani. Hoții au reușit să plece cu bijuteriile lui Kardashian, iar cea mai mare parte a acestora nu a fost recuperată nici până în prezent.

Printre obiectele dispărute se numără și inelul de logodnă în valoare de 4 milioane de dolari, primit de vedetă de la Kanye West.

Kardashian a spus că l-a iertat pe creierul jafului

În cadrul procesului din 2025, Kim Kardashian a vorbit inclusiv cu Aomar Ait Khedache, considerat creierul jafului. La momentul respectiv, acesta avea 69 de ani.

Kardashian i-a transmis că l-a iertat pentru ceea ce s-a întâmplat. Cu toate acestea, vedeta a precizat că iertarea nu a însemnat și dispariția traumei provocate de atac.

Aomar Ait Khedache a fost condamnat și a petrecut trei ani în închisoare. Alte șapte persoane au fost condamnate pentru implicarea lor în cazul jafului din Paris.

Procesul privind despăgubirile a adus și o altă decizie. Recepționera hotelului, care s-a numărat printre reclamanți, solicitase despăgubiri în valoare de 500.000 de euro. Potrivit avocatului acesteia, femeia a primit aproximativ 110.000 de euro.

În cazul lui Kim Kardashian, suma solicitată a fost cu totul diferită. Vedeta nu a cerut recuperarea unei valori apropiate de prejudiciul financiar al bijuteriilor, ci o sumă simbolică de doar 1 euro de la unii dintre cei condamnați.

Majoritatea bijuteriilor furate în timpul atacului nu au fost recuperate, iar inelul de logodnă primit de la Kanye West se află în continuare printre obiectele dispărute. Jaful din 2016 a rămas astfel unul dintre cele mai cunoscute cazuri de acest fel din Franța, iar pentru Kardashian amintirea incidentului este legată și de trauma pe care a descris-o în fața instanței.

Ghid de cumpărături

raluca dumitru jpg
Mărturisiri cutremurătoare la priveghiul Mădălinei Apostol. Raluca Dumitru: „Am rămas fără cuvinte” Vedete românești
dorin ionita facebook jpg
Ce a făcut Alice, amanta, în timp ce generalul Dorin Ioniță era condus pe ultimul drum. Gestul femeii ridică semne de întrebare Național
image
Cum ajustezi mișcarea și alimentația în funcție de vârstă. Exercții de făcut la birou, în pauza de 3-5 minute adevarul.ro
image
Când prietenii ajung să conteze mai mult decât părinții. Cum poate anturajul să schimbe un adolescent adevarul.ro

Parteneri

image
Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, afacere fabuloasă. Cum a ajuns proprietar peste o companie IT a statului. Firma, pierdută în condiții suspecte www.fanatik.ro
image
Satul în care o casă cu 2 camere se vinde cu 5.500 de euro. Preţul e negociabil cu o condiţie observatornews.ro
image
A fost ridicat de jandarmi liderul instigatorilor de la protestul fermierilor. Cine este Ciprian Pamfile www.antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu ancheta deschisă la Penitenciarul Jilava după moartea lui Ciprian Pian. Care a fost, până la urmă, cauza morții www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ultimul rămas-bun pentru Mădălina Apostol. Trupul neînsuflețit a fost depus la capelă. Nick Rădoi și cei doi băieți ai ei, răpuși de durere www.wowbiz.ro
image
Monica Gabor, devastată după moartea prietenei sale, Mădălina Apostol: „Purta în tăcere o povară greu de înțeles” www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a găsit în conturile generalului Ioniță după moarte. Cum a împărţit amanta Alice banii cu soţia defunctului, detalii şoc! as.ro
image
Actul de care proprietarii apartamentelor construite înainte de 1990 au nevoie la vânzare. Verificarea care le poate da planurile peste cap playtech.ro
image
S-a însurat la 21 de ani cu o femeie mai mare cu 10 ani și a dat lovitura în carieră. Încasează un salariu de 3.250.000 de euro www.fanatik.ro
image
Mădălina Apostol a rămas fără casa din America! Nick Rădoi a vândut cu 2,5 milioane de dolari palatul în care locuiau www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ziua Prințului, complet ignorată de Palat! Harry a împlinit 42 de ani fără felicitări publice și fără un nou portret oficial okmagazine.ro
image
Marilyn Monroe a îmbrăcat cea mai strâmtă rochie. „Preşedintele o vrea aici, acum!" okmagazine.ro
image
#Istoria Bizanțului
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor” historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate? historia.ro
Meghan Markle și Prințul Harry foto GettyImages 2261848991 (3) jpg
#Casa Regală a Marii Britanii
Harry și Meghan, din nou în centrul unei alerte de securitate. Ducesa de Sussex și-a făcut public numărul de telefon într-un grup WhatsApp al părinților Vedete internaționale
Dem Rădulescu Foto bunicutavirtuala com
26 de ani de la moartea lui Dem Rădulescu. Ce a făcut „Bibanu” pentru fiica lui, cu câteva zile înainte să moară Vedete românești
maluma jpg
Maluma a devenit tată pentru a doua oară. Prima imagine emoționantă cu bebelușul Vedete internaționale
Cum se pregătește Cătălin Botezatu să plece din nou la Londra
Cătălin Botezatu, amintiri din copilărie: „Mama era mai autoritară și mă mai altoia” Vedete românești
madalin ionescu facebook jpg
Mesajul lui Mădălin Ionescu despre prieteni îi va pune pe mulți pe gânduri: „Hai să le spunem ziua și ora” Vedete românești
Banner Mihai Traistariu
#Exclusiv Click!
Mihai Trăistariu a ținut post negru, cu apă chioară, după ce a muncit pe 60.000 de euro: „Am văzut moartea cu ochii!” Vedete românești
raluca dumitru jpg
Mărturisiri cutremurătoare la priveghiul Mădălinei Apostol. Raluca Dumitru: „Am rămas fără cuvinte” Vedete românești
Denisa și Flick, din vacanță în vacanță, din aniversare în aniversare
#Exclusiv Click!
Ce se întâmplă în căsnicia Denisei Filcea și a lui Flick: „Suntem diferiți” Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net