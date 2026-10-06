 Nepotul lui Dolly Parton, acuzat că a încercat să evite primirea unei citații. Locuința bărbatului, blocată cu sârmă ghimpată
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Nepotul lui Dolly Parton, acuzat că a încercat să evite primirea unei citații. Locuința bărbatului, blocată cu sârmă ghimpată

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Un nou conflict juridic zdruncină administrația averii lăsate de Dolly Parton. Reprezentanții companiei care gestionează interesele fostei artiste susțin că nepotul acesteia, Bryan Seaver, ar fi încercat să evite primirea documentelor judiciare într-un proces în care este acuzat că a desfășurat o „campanie de amenințări” și presiuni pentru a obține bani de la afacerile asociate numelui cântăreței.

Dolly Parton sursa foto Shutterstock jpg
Foto: shutterstock

Avocații averii cer respingerea solicitării lui Bryan Seaver

Potrivit documentelor depuse în instanță, avocații succesiunii au prezentat o fotografie care ar arăta scările locuinței lui Seaver blocate cu sârmă ghimpată și bandă galbenă de avertizare, în perioada în care un agent judiciar a încercat în repetate rânduri să îi înmâneze citația. Reprezentanții averii susțin că acesta ar fi încercat să se sustragă procedurii legale.

În documentele depuse la dosar, avocații companiei She's Alive LLC, entitatea creată pentru administrarea averii lui Dolly Parton, susțin că mai multe tentative de citare au eșuat. La una dintre vizite, agentul judiciar ar fi observat patru autoturisme în curte, însă nimeni nu a răspuns la ușă.

Ulterior, potrivit acuzațiilor, la proprietate ar fi apărut un indicator de interzicere a accesului, iar balustradele care duc spre intrare ar fi fost acoperite cu sârmă ghimpată și bandă de avertizare.

Avocații au cerut instanței să nu îi acorde lui Seaver timp suplimentar pentru a-și angaja un avocat, argumentând că instanța nu ar trebui să recompenseze o presupusă încercare de evitare a procedurilor judiciare, conform publicației Rolling Stone.

Ordin de restricție cerut de urgență împotriva nepotului lui Dolly Parton, Bryan Seaver

Plângerea judiciară a fost înaintată de „She’s Alive”, entitatea juridică desemnată oficial să protejeze afacerile, mărcile și proprietatea profesională a artistei, condusă de Danny Nozell, managerul istoric al lui Dolly Parton, potrivit CNN.

Documentele depuse la dosar solicită emiterea de urgență a unui ordin temporar de protecție împotriva lui Bryan Seaver și denunță o degradare periculoasă a comportamentului acestuia în ultimele săptămâni.

Situația a devenit critică după ce Nozell a decis concedierea imediată a lui Seaver și rezilierea contractului cu firma acestuia de pază, Squadron Augmented Protection Services, invocând o conduită abuzivă și terorizantă care a făcut imposibilă orice formă de colaborare profesională. Până în acest moment, Seaver nu a transmis un punct de vedere oficial la solicitările presei internaționale.

Dolly Parton a murit după o luptă scurtă cu cancerul

Dolly Parton, una dintre cele mai cunoscute artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Cântăreața, compozitoarea și actrița americană a avut o carieră de peste șase decenii, iar dispariția sa marchează sfârșitul unei epoci pentru muzica country. Vestea morții sale a fost anunțată pe Instagram chiar de nepotul său, Bryan Seaver.

 Cu doar patru zile înainte de moarte, Parton vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre faptul că fusese nevoită să își anuleze mai multe concerte.

Dolly Parton vorbea și despre perioada dificilă prin care trecuse după moartea soțului său, Carl Dean, cu care a fost căsătorită aproape 60 de ani. Acesta a murit în luna martie a anului trecut, iar pierderea sa a avut un impact puternic asupra artistei.

Parton mărturisea că s-a simțit „epuizată și sleită de puteri” și recunoștea că își neglijase propria sănătate în perioada în care a avut grijă de soțul ei.

Mă confrunt cu unele probleme de sănătate cărora pur și simplu nu le-am acordat atenție atunci când aveam grijă de Carl”, a relatat ea.

Reprezentanții artistei au făcut lumină în acest caz și au declarat că Dolly Parton a murit în urma unei „scurte lupte cu cancerul”, în Centrul de Cancer Vanderbilt-Ingram.

„După ce a dus cu curaj o scurtă luptă împotriva cancerului, Dolly a părăsit această lume astăzi la Vanderbilt-Ingram Cancer Center, înconjurată de cei dragi”, se arată într-un comunicat al reprezentanților săi transmis revistei People.

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