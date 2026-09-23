Cât de mult își dorea să trăiască! Ce-a făcut Dolly Parton în mare secret, pentru a se vindeca de cancer?

Și-a ascuns boala cât de bine a putut și tot în mare secret a încercat s-o și învingă. Din păcate, n-a reușit!

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Dolly Parton a călătorit în mare secret în Germania, cu aproximativ un an înainte de moartea sa, pentru a urma un tratament experimental împotriva cancerului, potrivit celor de la TMZ. Regina muzicii country a ajuns cu un avion privat la Frankfurt, unde a petrecut aproximativ o săptămână înainte de-a se întoarce acasă în Tennessee.

Potrivit surselor citate de publicație, nu se știe dacă tratamentul făcea parte dintr-un studiu clinic sau dacă era o terapie disponibilă doar în anumite centre medicale. Apropiații lui Dolly Parton susțin că regretata vedetă considera că tratamentul îi redase cât de cât puterea și că a avut, drept urmare, un efect pozitiv asupra stării ei. Din păcate, n-a salvat-o și de la moarte, însă!

În lunile dinaintea morții sale, Dolly Parton și-a redus considerabil aparițiile publice, fapt care a stârnit îngrijorarea fanilor ei. Ulterior, s-a aflat că artista se lupta, pe viață și pe moarte, cu cancerul, însă familia nu a făcut public nici în ziua de azi tipul exact de cancer de care suferea.

Potrivit relatărilor media, Parton a fost internată la Centrul medical Vanderbilt din Nashville cu câteva zile înainte de-a se prăpădi. Cântăreața a murit la vârsta de 80 de ani, după o perioadă în care problemele sale de sănătate îi dădeau tot mai mult de furcă.

Dolly Parton rămâne una dintre cele mai cunoscute artiste din istoria muzicii country. Cu o carieră de peste șase decenii, ea a devenit celebră în întreaga lume datorită pieselor „Jolene”, „9 to 5” și „I Will Always Love You”.

Viața ei personală și problemele de sănătate au fost în mare parte ținute departe de lumina reflectoarelor, tocmai pentru a nu umbri moștenirea muzicală pe care ne-a lăsat-o o artistă de calibrul ei.

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