Piesa secretă a lui Dolly Parton va fi lansată în 2045. Ce se mai află în celebra „Cutie a Viselor”

Faimoasa artistă Dolly Parton a murit în cursul zilei de marți, la vârsta de 80 de ani, în urma unei lupte cu cancerul. Iar un detaliu pe care puțini dintre fanii ei îl cunosc este faptul că ultima ei piesă se află în acest moment într-o cutie sigilată, în parcul tematic Dollywood. Melodia va urma să se lanseze tocmai în anul 2045.

Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani Foto: Profimedia

Ultima piesă a artistei Dolly Parton urmează să se lanseze peste aproape două decenii, în anul 2045. În acest moment, single-ul intitulat „My Place In History” se află într-o cutie sigilată, în parcul tematic Dollywood. Iar, potrivit site-ului oficial al cântăreţei, melodia va urma să fie lansată cu puţin timp înainte de cea de-a 100-a aniversare a artistei.

În ultima ei piesă, Dolly Parton a împărtășit speranțele și visurile pe care le avea pentru viitor. A 100-a aniversare a artistei ar urma să aibă loc pe data de 19 ianuarie 2046, iar single-ul va urma să fie lansat cu puțin timp înainte de acest moment, în 2045.

Ultima piesă a lui Dolly Parton se va lansa în 2045

Versurile acestei piese nu au fost cunoscute decât de Dolly Parton, presa americană scrie că faimoasa „Cutie a Viselor” expusă la Dollywood va rămâne sigilată chiar mai mult timp, până la ziua centenarului artistei.

„Complexul meu turistic este un vis clădit de-a lungul a 30 de ani, iar obiectele pe care le-am ales pentru Cutia Viselor sunt strâns legate de oameni speciali care m-au încurajat şi de anumite momente din viaţa mea în care acea încurajare a dat roade”, spunea Dolly Parton, potrivit Antena 3 CNN.

În cutie se află și alte obiecte importante

Faimoasa cutie se află la „DreamMore Resort”, din cadrul Dollywood. Iar în interiorul ei se află mai multe obiecte care, cândva, au fost foarte importante pentru artistă. Mai precis, în cutie se află o copie a cărții scrise de artistă în 2012, intitulată „Dream More: Celebrate The Dreamer In You”, cât și o bucată de lemn din pridvorul casei din Tennessee, unde a copilărit.

Nu în ultimul rând, în „Cutia Viselor” se mai află și o altă cutie, de mici dimensiuni, din lemn de castan. Acest obiect este sigilat, iar singura persoană care știa ce se află în el era chiar Dolly Parton.