Constantin Enceanu, despre amenzile de până la 100.000 de lei pentru țuica făcută acasă: „Eu nu fac să vând”. Rețeta din bătrâni a artistului

Solistul de muzică populară Constantin Enceanu deține o frumoasă gospodărie, în Filiași, județul Dolj. Știe să facă și vin și țuică, după rețete vechi, din bătrâni. Exclusiv pentru Click!, vă prezentăm și reacția acestuia despre mult-vehiculatele amenzi pe cazanul de țuică, de până la 100.000 de lei, o nouă povară pe spatele celor din mediul rural.

1/6 Solistul de muzică populară Constantin Enceanu știe să prepare țuica, dar nu o comercializează Foto: Facebook

Constantin Enceanu: „Eu nu fac țuică să vând, e pentru familie”

Iată ce spune Constantin Enceanu despre amenzile usturătoare, de până la 100.000 de lei, pentru producerea sau deținerea ilegală de țuică în gospodărie, conform reglementărilor din Codul fiscal:

„Parcă e de ceva vreme legea asta. Eu nu am nicio problemă. Eu nu fac țuică să vând, fac foarte puțin, mai ales în ultimii ani, e numai pentru familie, deci am sub cantitatea despre care ei susțin că s-ar taxa. Dar, ca să vă spun drept, țuica se făcea mai mult pentru nunți, la țară. Acum, s-au modernizat și cei din mediul rural, mesenii și mirii beau whisky, nu țuică”, a menționat el, exclusiv pentru Click!

Prepară țuică din struguri, după o rețetă veche

Constantin Enceanu a absolvit Facultatea de Agronomie. Prin urmare, nu este numai solist, ci și inginer agronom, ocupându-se, ca un adevărat profesionist, de gospodăria din Filiași, unde deține și vie. Din struguri face atât vin, cât și țuică:

„Am un soi de struguri hibrizi, din care iese un vin rose special. Vinul rubiniu îl prepar după o rețetă a bunicii şi pot să mă laud cu el”.

Dar, are în cămară și țuică, pe care o prepară tot din struguri, nu din prune, după o rețetă veche:

„Zdrobeşti strugurii, iar după ce tragi vinul rămâne comina, borhotul de struguri, care fermentează timp de 9-10 zile. Nu trebuie făcută mai repede, ca să nu iasă acră ţuica! Un pahar de vin mai beau, dar ţuică, nu prea, prefer să-i cinstesc pe cei care îmi trec pragul casei”, mai menționa el, exclusiv pentru Click!

„Fiica mea nu a vrut țuică de prune la nunta ei”

În podcastul lui Adrian Enache, solistul Constantin Enceanu a vorbit și despre nunta fiicei lui, unde mireasa a refuzat să-i servească pe meseni cu tradiționala țuică de prune:

„În 2009 am făcut țuică de prune, ca să am pentru nunta fiicei mele, la petrecere. Însă ea nu a dorit să servim țuică la masă, pe motiv că ne facem de râs, așa că atunci am luat de la un prieten din Brașov niște pălincă de caise pentru meniu, și am rămas cu țuica.

Am mai dat din ea, pe la rude, pe la prieteni, eu nu beau. Mai gustam, când o preparam, dar am învățat un truc cum să știu când e gata, ca să nu beau mereu, acolo, lângă cazan”.

„Când gospodăria intenționează să producă țuică sau rachiu din propria recoltă, trebuie să anunțe autoritatea”

Conform mediafax.ro, s-a pus în discuție, anul acesta, majorarea limitei pentru producția casnică de alcool:

„Codul fiscal prevede pentru țuică și rachiurile de fructe, destinate consumului propriu al gospodăriei individuale, o cantitate echivalentă de cel mult 0,50 hectolitri, adică 50 de litri, de alcool pur pe an. Nu trebuie însă confundate 50 de litri de alcool pur cu 50 de litri de țuică sau cu 50 de litri de țuică la o anumită concentrație alcoolică.

De exemplu, dacă produsul finit are 40% alcool, echivalentul a 50 de litri de alcool pur ar corespunde, teoretic, unei cantități de 125 de litri de produs. La o concentrație de 50%, aceeași cantitate de alcool pur ar corespunde la 100 de litri de produs.

Pentru cantitatea de până la 50 de litri de alcool pur destinată consumului propriu, Codul fiscal prevede o cotă de acciză de 50% din cota standard aplicată alcoolului etilic, cu condiția ca țuica sau rachiul să nu fie vândute.

Ești bun de plată, dacă depășești limita

Pentru cantitatea care depășește plafonul, regimul fiscal devine mai puțin favorabil. Normele fiscale prevăd că, în cazul producției realizate printr-un antrepozit fiscal autorizat, pentru cantitatea care depășește limita de 50 de litri de alcool pur se aplică nivelul standard al accizei pentru alcoolul etilic. Când gospodăria intenționează să producă țuică sau rachiu din propria recoltă, trebuie să anunțe autoritatea”.

Amenzi usturătoare pe cazanul de țuică

Între 20.000 și 100.000 de lei este amenda și se aplică dacă vinzi țuică fără autorizație, dacă depășești limita legală pentru consum propriu fără să o declari, ori dacă deții instalații de distilare (cazane) nemarcate sau neînregistrate.