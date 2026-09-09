 Țuica făcută acasă poate aduce amenzi uriașe, până la 100.000 de lei. Ce regulă trebuie respectată de gospodarii români
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Țuica făcută acasă poate aduce amenzi uriașe, până la 100.000 de lei. Ce regulă trebuie respectată de gospodarii români

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Gospodarii din întreaga țară au început deja să facă țuică, dar din cauza secetei și a vijeliilor care au afectat întreaga țară în acest an, recolta de fructe nu este la fel de bogată ca în trecut. În plus, românii care urmează să facă țuică trebuie să fie atenți și la ce spune legea în această privință.

Producția de țuică se anunță a fi una slabă
Producția de țuică se anunță a fi una slabă Foto: IStock

De-a lungul țării, cazanele deja au început să fie pregătite, iar fructele sunt puse la fiert. Însă, deși în alți ani butoaiele se umpleau ușor, gospodarii trebuie acum să se mulțumească cu cantități mult mai mici. Din cauza condițiilor meteo dificile, gospodarii nu au la dispoziție la fel de multe fructe ca în trecut, iar producția de țuică va fi una mai slabă.

„A fost un an mai slab, foarte slab. Au venit şi vijelii şi piatră. Au fost puţine şi au fost şi crude. Nu iese ţuica bună”, spune o localnică din județul Gorj, potrivit informațiilor de la observatornews.ro.

Mai mult decât atât, gospodarii din țara noastră trebuie să fie atenți și la reglementările legale, înainte de a începe să pregătească țuică.

Anul 2026 este unul foarte slab

Românii care fac țuică acasă trebuie să știe că există și o limită legală care ține de concentrația alcoolică. Mai precis, legea din țara noastră nu permite decât 50 de litri de alcool pur pe gospodărie, de-a lungul unui an.

La o concentrație de alcool de 40%, acest lucru înseamnă că oamenii pot face numai 125 de litri de țuică. Iar cei care nu respectă acest detaliu legislativ riscă să primească amenzi uriașe.

Românii pot primi amenzi de 100.000 de lei

Cu toate acestea, pentru cei mai mulți dintre gospodarii români, pragul de 125 de litri este unul pe care nici nu încearcă să îl atingă. Ei produc mult mai puțină țuică, doar pentru a o servi în familie sau alături de prieteni.

„Noi nu facem multă ca să vindem. Noi facem pentru strictul necesar şi atât, pentru oameni când vin la munci. Este o amendă foarte mare pentru oamenii care sunt oameni de rând şi nu au posibilități”, a spus un localnic, conform sursei citate.

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