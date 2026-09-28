Metoda ușoară care face prosoapele mai moi și mai curate. Ce trebuie să pui în mașina de spălat

Spălarea prosoapelor poate fi mai ușoară ca oricând dacă apelăm la această metodă simplă și ingenioasă. Practic, potrivit experților în curățenie, tot ce trebuie să facem este să folosim un anumit produs banal care ne va ajuta prosoapele să fie mai moi și mai curate ca niciodată.

Prosoapele vor fi mai curate ca oricând Foto: Shutterstock

De foarte mult timp, cel mai popular truc atunci când vine vorba despre curățarea prosoapelor a fost folosirea oțetului din vin alb. Datorită acidității acestui lichid, prosoapele se spală mai eficient și vor fi mai curate atunci când le scoatem din mașină. Însă, potrivit express.co.uk, există o metodă chiar mai eficientă la care putem apela.

Mai precis, tot ce trebuie să facem este să punem puțină sodă de rufe în sertarul pentru detergenți, atunci când spălăm prosoapele. Cunoscută și ca carbonat de sodiu, această substanță banală poate fi foarte utilă pentru spălarea prosoapelor.

Metoda simplă care curăță rapid prosoapele

Această substanță naturală este foarte alcalină și va elimina foarte ușor resturile de săpun rămase în materialul prosopului. Practic, orice fel de reziduu care s-a acumulat pe material va fi eliminat cu ajutorul sodei de rufe.

În anumite cazuri, această metodă ne poate ajuta să folosim unele prosoape chiar și timp de un deceniu, fără să fie nevoie să le schimbăm.

Prosoapele vor fi mai curate ca oricând

Pentru a folosi această metodă, este important să ne asigurăm că spălăm prosoapele separat de restul hainelor. Atunci când folosim sodă de rufe este indicat să evităm utilizarea concomitentă a balsamului.

„Programez mașina de spălat la un ciclu de spălare la 60 de grade, pentru a curăța temeinic prosoapele și a elimina orice bacterii. După încheierea ciclului, pornesc un ciclu suplimentar de clătire, pentru a ajuta la îndepărtarea oricăror reziduuri de detergent care s-ar fi putut desprinde din prosoape”, a explicat jurnalista Angela Patrone, care folosește această metodă.

„După ce mașina de spălat își termină treaba, în această perioadă a anului, întind prosoapele afară, la soare, pentru a se usca”, mai spune experta.