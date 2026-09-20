Motivul pentru care apare floarea albă la murături. Ce trebuie să faci pentru a evita problema

O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja înaintăm în a doua jumătate a lunii septembrie, iar tot mai mulți români încep să se gândească la pregătirea murăturilor. Însă, înainte de a ne ocupa de acestea, trebuie să știm precis de ce apare floarea albă și cum poate fi prevenită.

Floarea albă poate apărea din mai multe cauze Foto: DepositPhotos

Înainte de a căuta rețete complicate și rare de murături, este important să cunoaștem cât mai bine elementele de bază. Iar printre acestea se numără și apariția florii albe, o problemă foarte comună atunci când vine vorba despre murături.

De obicei, floarea apare pe suprafața saramurii și arată ca o pojghiță subțire care se întinde peste lichid. Problema apare la murăturile în saramură și se datorează drojdiilor care se dezvoltă în prezența oxigenului.

Ce este floarea albă și de ce apare

În mod normal, procesul de fermentare este susținut de bacteriile lactice, care consumă o parte din zaharurile naturale și produc, în schimb, acid lactic. Este important să știm că proporția de sare este atât de crucială deoarece ea este cea care limitează înmulțirea altor microorganisme.

Iar atunci când rămâne în borcan pentru prea mult timp, floarea, care este, în principiu, drojdie de suprafață, va modifica gustul și mirosul murăturilor.

Cum poți preveni apariția problemei

Atunci când punem murăturile în borcan, este foarte important ca ele să fie acoperite complet de saramură. Astfel, legumele vor fi ferite de oxigen, iar riscul de a se strica scade. În plus, legumele se vor ridica odată ce încep să se fermenteze, motiv pentru care nivelul saramurii trebuie verificat constant.

Pentru a ne asigura că floarea nu apare atunci când pregătim murături, putem folosi o greutate pentru a ne asigura că legumele rămân mereu sub nivelul apei. În plus, chiar dacă contactul cu aerul este cauza principală a problemei, floarea poate avea și alte cauze.

De exemplu, o cantitate prea mică de sare poate crește riscul apariției florii albe. La fel de riscant este să ținem borcanele într-o încăpere prea caldă și nu trebuie nici să deschidem borcanul prea des. În plus, dacă borcanul și capacul nu au fost curate sau dacă legumele erau deja stricate, există un risc ridicat de apariție a florii.

Legumele trebuie să fie proaspete, ferme, bine spălate și așezate cât mai compact în borcan.