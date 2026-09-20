 O nouă grupă de sânge a fost descoperită. Misterul medical vechi de 50 de ani, în sfârșit rezolvat
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O nouă grupă de sânge a fost descoperită. Misterul medical vechi de 50 de ani, în sfârșit rezolvat

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O descoperire cu totul neașteptată a fost făcută de către oamenii de știință, care au reușit să identifice o nouă grupă de sânge. Un mister medical care a dat bătăi de cap experților încă din anul 1972 a fost, astfel, dezlegat într-un mod cu totul surprinzător.

O nouă grupă de sânge a fost identificată
O nouă grupă de sânge a fost identificată Foto: Adobe Stock Images

Încă din anul 1972, medicii din întreaga lume au încercat să înțeleagă mai bine un marker aflat pe suprafața globulelor roșii. Este vorba despre un antigen numit AnWj, a cărui sursă nu a putut fi identificată până acum. Practic, medicii au reușit să identifice un nou sistem de grupe de sânge denumit MAL. Iar, potrivit Science Daily, această descoperire ajută medicii să identifice puținele persoane de pe glob care nu au antigenul AnWj în sânge.

Acest studiu a fost efectuat de către experți din Marea Britanie, de la NHS Blood and Transplant din Bristol, alături de Universitatea din Bristol. Acum, medicii vor putea preveni apariția unor reacții transfuzionale periculoase la un număr mic de pacienți.

O nouă grupă de sânge a fost identificată

Chiar și cei care nu au deloc studii medicale au auzit deja despre grupele de sânge ABO și de factorul Rh. Însă, aceste clasificări sunt doar o mică parte a unui sistem biologic mult mai complex. Globulele roșii poartă sute de molecule pe suprafața lor, majoritatea antigeni, pe care sistemul imunitar le recunoaște.

În general, atunci când sunt efectuate transfuzii, se pune accentul pe compatibilitatea ABO și Rh. Însă, în cazul pacienților cu grupe rare de sânge sau cu anticorpi neobișnuiți, potrivirea antigenilor devine la fel de importantă.

Riscurile asociate transfuziilor pot fi eliminate

Antigenul AnWj a fost identificat în anul 1972 și este purtat de aproximativ 99,9% din populația globului. Însă, vreme de decenii, nu s-a știut precis ce genă îl produce și nici ce proteină îl poartă. Iar atunci când o persoană AnWj-negativă primește sânge de la cineva care are acest antigen, reacțiile pot fi severe.

Pentru a găsi sursa acestui antigen, a fost studiat intens ADN-ul și s-a observat faptul că persoanele care nu aveau antigenul din naștere aveau, în schimb, deleții homozigote care afectau gena MAL.

Este vorba despre o modificare prezentă în ambele copii ale genei, moștenite de la ambii părinți. Acum, considerând prezența sau absența AnWj ca un element definitoriu, MAL devine un sistem distinct de grupe de sânge.

Lipsa antigenului AnWj poate fi cauzată de boli hematologice de fond, de unele forme de cancer sau, în cazuri rare, o persoană se poate naște fără acest antigen datorită unor modificări genetice moștenite.

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