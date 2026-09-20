 Dormitul prea puțin sau prea mult poate crește riscurile pentru sănătate. Care este numărul ideal de ore, potrivit unui studiu
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Dormitul prea puțin sau prea mult poate crește riscurile pentru sănătate. Care este numărul ideal de ore, potrivit unui studiu

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Cu toții știm că somnul este crucial pentru buna funcționare a organismului. Însă, un detaliu la care nu mulți oameni se gândesc este faptul că nu numai numărul de ore de somn contează, ci și calitatea acestora.

Somnul este crucial pentru sănătate
Somnul este crucial pentru sănătate Foto: IStock

Un studiu în cadrul căruia a fost analizată starea de sănătate a peste 100.000 de oameni a concluzionat că nu numai numărul de ore de somn contează, ci și calitatea acestora. Potrivit independent.co.uk, studiile precedente au arătat că undeva între 6 și 8 ore de somn pe zi sunt cruciale pentru a reduce riscul apariției bolilor cardiovasculare și, printre altele, a diabetului.

Însă, influența precisă pe care fiecare dintre stadiile somnului o are a rămas mereu un detaliu neclar. Din acest motiv, Universitatea Peking din China a analizat starea de sănătate a 95,559 de voluntari din Marea Britanie. Iar, la final, experții au observat că somnul REM era asociat cu scăderea riscului apariției a 83 de boli, printre care demență și boli cardiovasculare.

Somnul este crucial pentru sănătate

Somnul REM ocupă cam 20%-25% din totalul somnului de noapte și este faza în care creierul devine foarte activ și apar și visele.

Cercetătorii au observat că participanții la studiu care dormeau în mod regulat între șase și opt ore prezentau cel mai scăzut risc de a dezvolta diverse afecțiuni. Participanții care dormeau mai puțin de cinci ore prezentau cea mai mare vulnerabilitate, fiind asociată o probabilitate mai ridicată pentru 37 de afecțiuni de sănătate. În același timp, chiar și persoanele care dormeau mai mult de opt ore prezentau riscuri.

Câte ore de somn sunt optime pentru sănătate

Practic, experții spun că nu numai cât de multe ore dormim contează, ci și cât de bine.

„Concluziile oferă dovezi suplimentare care susțin rolul unei durate a somnului de 6–8 ore ca factor de protecție a sănătății în cazul adulților de vârstă mijlocie și al celor vârstnici, probabil datorită unei distribuții mai favorabile a etapelor somnului”, spun autorii studiului, conform sursei citate.

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