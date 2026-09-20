 Echinocțiul de toamnă 2026. Ce se întâmplă la ora 03:05 pe 23 septembrie
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Echinocțiul de toamnă 2026. Ce se întâmplă la ora 03:05 pe 23 septembrie

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Miercuri, 23 septembrie, la ora 03:05, are loc echinocțiul de toamnă 2026, marcând debutul toamnei astronomice în emisfera nordică. Din acest moment, Soarele traversează ecuatorul ceresc, iar durata nopților începe să crească treptat în detrimentul zilelor, până la solstițiul din decembrie.

Echinocțiul de toamnă va avea loc pe 23 septembrie
Echinocțiul de toamnă va avea loc pe 23 septembrie Foto: arhivă

Sfârșitul lunii septembrie aduce o schimbare importantă în succesiunea anotimpurilor. Pe 23 septembrie are loc echinocțiul de toamnă 2026, moment care marchează încheierea verii din punct de vedere astronomic și începutul toamnei. Din acest moment, zilele devin treptat mai scurte, iar nopțile mai lungi.

Ce înseamnă echinocțiu

Cuvântul „echinocțiu” provine din limba latină și face referire la egalitatea dintre noapte și zi. Fenomenul se produce în clipa în care Soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera cerească nordică în cea sudică. În preajma acestei date, durata zilei devine aproape identică cu durata nopții în orice colț al lumii.

Din punct de vedere istoric și cultural, acest prag a fost mereu legat de recunoștință, de culesul recoltelor și de încheierea unui mare ciclu agricol. Din cele mai vechi timpuri, comunitățile foloseau acest reper pentru a mulțumi naturii pentru roadele verii și pentru a începe pregătirile practice pentru iarnă.

Ce se întâmplă la 3:05 pe data de 23 septembrie

Pentru teritoriul României, momentul astronomic exact al echinocțiului are loc miercuri, 23 septembrie, la ora 03:05, înainte de ivirea zorilor. Ora este fixă și valabilă la nivel național, indiferent de regiune sau de micile diferențe de câteva minute dintre răsăritul și apusul din vestul sau estul țării.

În timpul universal coordonat (UTC), fenomenul este înregistrat la ora 00:05. Deoarece România se află încă la ora oficială de vară (UTC+3), cele trei ore adăugate stabilesc ora oficială la 03:05. În calendarele din alte state, evenimentul poate apărea marcat pe 22 septembrie, însă această nepotrivire este strict rezultatul fusului orar. De pildă, în Statele Unite, la New York, echinocțiul se petrece marți seara, pe 22 septembrie, în timp ce la București calendarul a trecut deja în zorii zilei de 23 septembrie.

Începe toamna astronomică

Odată atins acest punct pe bolta cerească, începe toamna astronomică în emisfera nordică. Data nu coincide mereu de la an la an, variind între 22 și 23 septembrie, deoarece anul calendaristic standard (de 365 sau 366 de zile) nu se suprapune perfect pe durata reală a mișcării de revoluție a Pământului în jurul Soarelui.

Această decalare fină de câteva ore face ca momentul de tranziție să gliseze ușor în calendar, stabilind pentru anul 2026 pragul toamnei chiar în dimineața zilei de 23 septembrie.

Nopțile devin tot mai lungi până la solstițiul de iarnă

Din clipa în care Soarele coboară spre emisfera sudică, echilibrul dintre lumină și întuneric se rupe. În toată jumătatea nordică a globului pământesc, ziua începe să scadă continuu, iar minutele de lumină se pierd treptat seară de seară.

Întunericul va câștiga tot mai mult teren pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie și decembrie. Acest fenomen de scurtare progresivă a zilei va continua neîntrerupt până în a treia decadă a lunii decembrie, când are loc solstițiul de iarnă, momentul care marchează cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din întreg anul.

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