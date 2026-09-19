 Podul gigant care a fost abandonat înainte de a fi terminat. Turiștii vin aici pentru priveliște și adrenalină
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Podul gigant care a fost abandonat înainte de a fi terminat. Turiștii vin aici pentru priveliște și adrenalină

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Cândva, autoritățile sperau ca acest pod să transforme complet regiunea în care era construit. Acum, șantierul rămâne abandonat chiar și în ziua de astăzi, iar podul neterminat atrage turiști care se află în căutare de senzații tari.

Podul a fost abandonat de zeci de ani
Podul a fost abandonat de zeci de ani Foto: Profimedia

Acest gigant de beton a fost ridicat cu zeci de ani în urmă și făcea parte dintr-un proiect rutier de amploare. Este vorba despre o construcție impresionantă cunoscută drept Viaductul Petrobras, în statul brazilian São Paulo. Potrivit Blic, capătul acestei construcții se pierde în junglă, iar drumul la care ar fi trebuit să fie conectat podul nu a fost construit niciodată.

Povestea acestei construcții a început în anii 1950, într-o perioadă în care Brazilia își extindea rapid rețeaua rutieră. Autoritățile braziliene de la acea vreme doreau să dezvolte legăturile dintre provincii, mai ales între Rio de Janeiro și São Paulo.

Podul a rămas abandonat de zeci de ani

Cu toate acestea, constructorii s-au lovit imediat de problema terenului dificil din zonă. Relieful era unul muntos, iar o pădure densă acoperea întreaga zonă chiar și în ziua de astăzi. După o perioadă de pauză, proiectul a fost reluat în anii 1970, când autoritățile investeau din nou în infrastructură.

Iar pentru a evita problemele logistice, o porțiune a drumului ar fi trebuit construită deasupra junglei.

Turiști vizitează podul chiar și astăzi

Traseul podului a urmat coridoarele folosite anterior de compania de stat Petrobras, pentru întreținerea conductelor de gaze. Autoritățile sperau ca viaductul să aibă o lungime de 300 de metri și să fie construit la 40 de metri înălțime.

În cele din urmă, problemele economice din Brazilia au dat peste cap și acest plan, iar noul traseu a fost redirecționat de-a lungul coastei. Astăzi, podul abandonat este vizitat de turiști interesați de escaladă, coborâri în rapel și bungee-jumping. Accesul la viaduct este dificil, iar ultima porțiune chiar presupune deplasarea pe jos sau cu motocicleta.

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