Trucurile prin care românii reușesc să pună bani deoparte: „Poți să o faci o dată la 3 luni. Primești bonuri de masă cât pentru o săptămână”

Prețurile tot mai mari îi determină pe mulți români să fie mai atenți la modul în care își cheltuie banii. De la cumpărături în cantități mari și folosirea transportului în comun până la depozite bancare și produse de la mărcile proprii ale magazinelor, metodele prin care oamenii încearcă să economisească sunt dintre cele mai diverse.

Cele mai neașteptate metode prin care românii fac economii Foto: arhiva Click!

Un utilizator al comunității românești de Reddit dedicată economisirii a cerut idei de la ceilalți membri, întrebând care sunt lucrurile mai puțin cunoscute pe care le fac pentru a cheltui mai puțin. Postarea a generat numeroase răspunsuri, iar utilizatorii au povestit ce metode folosesc în viața de zi cu zi.

„Lucruri mai puțin cunoscute pe care le faceți pentru a economisi? Dacă aveți idei de economisire și sunteți capabili de a respecta oamenii, puteți scrie mai jos”, a scris un român pe Reddit.

Banii puși deoparte imediat după salariu

Una dintre metodele prezentate presupune mutarea banilor într-un cont separat, astfel încât economiile să nu fie cheltuite accidental.

„Economiile le poți pune într-un cont de economii pentru a genera dobândă. De asemenea, muți tot salariul în acel cont și îți transferi pe card doar când ai nevoie”.

Un alt utilizator spune că își stabilește dinainte suma de care are nevoie pentru o lună și pune restul banilor deoparte imediat ce primește salariul.

„Calculezi cam cât ai nevoie pe lună ca să trăiești mulțumitor (sumă fixă lunară), iar la intrarea salariului primul lucru pe care îl faci e să bagi diferența în cont de economii sau o rulezi prin depozite la termen. Practic blochezi banii ăia cu totul. Când vezi că n-ai bani, parcă nici foame nu îți mai e. Treaba cu apa, lumina (mai ales dacă ai becuri de 4-5 W) e fix pix”.

Produsele mai ieftine pot face diferența

O altă persoană spune că a început să testeze produsele comercializate sub mărcile proprii ale magazinelor și a descoperit că unele dintre ele sunt suficient de bune pentru a le înlocui pe cele mai scumpe.

„Testez cam toate produsele de la mărcile proprii ale magazinelor, unele sunt chiar bune și nu îmi pasă că pe lapte scrie Zuzu sau no name”.

Aceeași persoană povestește că a redus și cheltuielile pentru cosmetice, după ce și-a dat seama că multe dintre produsele cumpărate ajungeau să expire fără să fie folosite.

„Era o vreme în care dădeam mulți bani pe dermocosmetice + produse de machiaj pe care nu le foloseam, de fapt, și ajungeau să expire. Am renunțat la o bună parte dintre ele și acum am doar câteva produse pe care le folosesc regulat. Dacă preferi un look natural, chiar nu ai nevoie de atâtea.

Am început să vând lucrurile de care nu mai am nevoie, în special haine. Nu obțin mare lucru pe ele, dar îmi mai eliberez dulapul.

De când am avut probleme cu apa caldă (stau în București), m-am obișnuit să mă spăl și cu apă (mai) rece. Pe lângă economie la apă, am constatat că mă simt mult mai bine după un duș mai rece. Merg rar la coafor. Momentan am părul mai lung și fără vreo tunsoare mai specială. Pentru tăierea ocazională a vârfurilor chiar nu văd de ce aș plăti cât pentru un tuns, așa că se ocupă partenerul meu de asta. De asemenea, și el se tunde tot acasă, cu mașina.

Folosim transportul în comun cât mai mult, mașina sau taxi doar când nu sunt alte variante. Cam tot ce se poate repara/refolosi, nu se aruncă”.

Cumpărăturile în cantități mari, o altă variantă

Unul dintre utilizatori recomandă cumpărarea produselor neperisabile în cantități mai mari, mai ales atunci când prețul per unitate este mai mic.

„Cumpărați în cantități mari produsele neperisabile, de la magazine de cumpărat volum mare. De exemplu, hârtia igienică. Eu prefer Pufina, că nu e nici din aia care să se sfărâme imediat, nici din aia roz smirghel, de tip «o ștergere, un strigăt», și e cea mai ieftină de genul. Dar o pot cumpăra din Kaufland la 20 lei 10 role, sau mai bine merg la un magazin aici în Timișoara numit Side, unde dacă cumpăr minim 3 pachete, iau pachetul de 32 role la 35 lei. Pot să iau la 2 lei/rola sau la 1,15 lei/rola. Și am stoc pentru următoarea perioadă bună.

Nu știu la voi în oraș dacă e vreun Side, dar Metro știu că avea tot ceva ofertă destul de close, ceva gen 1,20-1,25 lei/rola. Și hârtia igienică e doar un exemplu, dar se poate aplica și la altele, detergenți, săpun, șampon, role bucătărie, chiar și mâncare neperisabilă gen orez, făină, conserve...”

Reduceri, cashback și alte metode

Printre sugestiile primite s-au numărat și folosirea cardurilor de fidelitate, a reducerilor și a ofertelor disponibile prin anumite servicii.

„Donează sânge. Poți să o faci o dată la 3 luni. Primești bonuri de masă cât pentru o săptămână. Am abonament la Sezamo. Costă 200 lei pe an, dar ai tot felul de promoții și reduceri. Mi-am scos deja banii de mult. Iau și ambalajele. Adesea dau dublu. Odată mi-au dat triplu. Primesc uneori și produse din cele noi ca mostre. Reduceri la ce se apropie de expirare. La 00.01 apare mereu ceva interesant. Cu abonament ai 4 livrări gratuite indiferent de valoare.

Cardul Lidl cu reduceri, cupoane, puncte. Punga de 5 lei cu legume și fructe (dimineața). Reducerile la legume seara la Kaufland.

Sunt recunoscătoare în fiecare zi pentru ce trăiesc și ce am. Marțea Mastercard. Luna asta mi-a adus 50 lei prin Salt. Cashback de la Mega prin BCR. De Black Friday iau bilete 1+1 la Therme. Încasezi lunar unele sume la bănci plus o plată din cont și nu ai comisioane”.

Discuția a arătat astfel că economisirea nu înseamnă neapărat renunțarea la lucrurile importante, ci poate presupune o atenție mai mare la modul în care sunt cheltuiți banii. De la alegerea unor produse mai ieftine până la economisirea automată a unei părți din venit, fiecare utilizator a venit cu propria metodă.