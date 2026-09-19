 Brad Pitt a început din nou să consume alcool, după 7 ani de abstinență. Mai poți bea dacă ai avut probleme cu dependența? Ce spun studiile recente
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Brad Pitt a început din nou să consume alcool, după 7 ani de abstinență. Mai poți bea dacă ai avut probleme cu dependența? Ce spun studiile recente

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După șapte ani de abstinență, Brad Pitt a recunoscut că a început să consume din nou alcool, dar într-un mod mai cumpătat. În trecut, actorul a consumat băuturi alcoolice în exces, iar dezvăluirea pe care a făcut-o a stârnit reacții puternice în mediul online.

Studiile medicale despre dependența de alcool evoluează constant
Studiile medicale despre dependența de alcool evoluează constant Foto: Profimedia

Controversa care s-a iscat în mediul online deja a depășit cazul lui Brad Pitt și a ajuns să se refere la o idee mult mai largă. Mai precis, este vorba despre contestarea ideii deja atât de bine împământenite potrivit căreia o persoană care s-a confruntat în trecut cu probleme legate de consumul de alcool nu mai poate bea niciodată în mod normal. Potrivit acestei idei, recuperarea este definită exclusiv prin abstinență.

Studiile medicale recente au adus în prim-plan ideea unui spectru al recuperării, care include atât abstinența, cât și opțiunile care nu presupun abstinență, cum ar fi consumul moderat de alcool.

Cu toate acestea, unii medici, cât și organizații care sprijină abstinența și chiar și pacienții cu probleme legate de consumul de alcool nu țin cont de evoluția cunoștințelor medicale și chiar se opun acestora.

Studiile medicale schimbă percepția asupra acestui subiect

Practic, declarația lui Pitt este perfect conformă cu ideea pe care medicii din zilele noastre o au despre recuperarea din probleme precum consumul excesiv de alcool. Un studiu recent din luna februarie chiar a arătat că cei care consumau alcool în cantități moderate simțeau că le este mult mai ușor să evite excesul decât cei care nu consumau deloc alcool.

În trecut, deși unele studii analizaseră recuperarea fără abstinență în diverse moduri, nu exista o definiție precisă care să îi ajute pe cercetători să descrie și să studieze mai bine procesul de recuperare.

Subiectul a stârnit controverse în mediul online

O mare parte a publicului larg, însă, nu a ținut pasul cu rezultatele noilor studii. Din acest motiv, mulți oameni continuă să critice aspru persoanele care continuă să consume alcool după ce au avut probleme legate de consumul acestuia.

„Dependența nu este, în mod universal, o stare neurologică fixă și neschimbătoare”, spune doctorița Smita Das, conform CNN.

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