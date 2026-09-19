 Nu sunt proaspeți, dar au un avantaj surprinzător. De ce cartofii prăjiți congelați pot fi mai gustoși
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Nu sunt proaspeți, dar au un avantaj surprinzător. De ce cartofii prăjiți congelați pot fi mai gustoși

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Atunci când vine vorba despre gătit, cei mai mulți dintre noi facem tot posibilul pentru a evita alimentele înghețate. Textura și gustul acestora vor avea de suferit, motiv pentru care toate restaurantele de top evită să servească mâncare care a fost congelată. Însă, există și o excepție neașteptată de la această regulă.

Cartofii prăjiți congelați sunt foarte buni
Cartofii prăjiți congelați sunt foarte buni Foto: Vecteezy

Dacă vrem să gătim preparate mai delicioase, un sfat pe care îl vom primi foarte des este să gătim folosind ingrediente proaspete și să evităm pe cât mai mult cu putință congelatorul. Însă, indiferent de cât de util este acest sfat în mod obișnuit, există și excepții de la regulă.

Mai precis, potrivit informațiilor de la EatingWell, cartofii prăjiți congelați sunt mult mai buni decât cei pregătiți proaspeți. De fapt, exact acest lucru s-a aflat în spatele succesului restaurantului deținut de Danny Meyer, care a explicat de ce cartofii prăjiți congelați sunt mai buni.

Varianta congelată a acestui preparat este mai bună

Inițial, Meyer a încercat să vândă cartofi prăjiți proaspeți la fiecare dintre localurile sale. Însă, rezultatele nu erau încurajatoare. Practic, deși erau delicioși imediat după ce erau prăjiți, pe măsură ce treceau chiar și câteva minute, lucrurile se schimbau complet. Din acest motiv, Meyer a apelat la varianta congelată!

„Nu există nimic mai bun decât cartofii prăjiți proaspeți pe care îi primești la un bistro. Dar, în aproximativ cinci minute, nu mai sunt la fel de buni ca înainte”, spune Meyer.

Sunt mai ușor de pregătit

După ce a adoptat cartofii prăjiți congelați, Meyer a observat imediat diferența și a concluzionat că varianta congelată era mai practică și mai gustoasă.

„Sunt congelați rapid, atunci când ating nivelul maxim de calitate. Apoi sunt înmuiați și acoperiți cu un strat care face două lucruri foarte importante: împiedică pătrunderea grăsimii și păstrează căldura în interior”, mai spune Meyer.

De când a început să folosească acest tip de cartofi, localurile deținute de Meyer au devenit mai populare ca oricând.

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