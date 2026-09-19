Cum se spală corect legumele. Greșeala pe care trebuie să o eviți

Indiferent dacă ajung în farfurie crude, gătite ușor sau sunt folosite ca ingrediente într-un preparat, legumele trebuie curățate înainte de consum. Pe suprafața lor pot rămâne murdărie, pesticide sau bacterii care au ajuns pe produse în timpul cultivării, depozitării ori pregătirii.

Legume și fructe Foto: shutterstock

Printre bacteriile care pot contamina legumele se numără Salmonella, Listeria și E. coli. Riscul poate fi mai mare în cazul produselor consumate crude sau gătite foarte puțin, deoarece bacteriile existente nu sunt întotdeauna distruse prin preparare.

Jessica Gavin, specialistă în știința alimentelor, recomandă ca procesul de curățare să înceapă chiar înainte ca legumele să fie atinse. Mâinile trebuie spălate cu apă și săpun timp de 20 de secunde, iar suprafețele și ustensilele folosite trebuie să fie curate, potrivit eatingwellcom.

Un alt aspect important este evitarea contaminării încrucișate. Tocătoarele folosite pentru legume proaspete, gata de consum, ar trebui separate de cele utilizate pentru carne crudă. Tocătoarele din plastic pot fi spălate, atunci când este posibil, în mașina de spălat vase.

Apa rece și curgătoare, metoda de bază pentru cele mai multe legume

Pentru majoritatea legumelor, curățarea nu presupune proceduri complicate. Este suficientă clătirea sub un jet de apă rece, care ajută la îndepărtarea murdăriei, bacteriilor și eventualelor urme de pesticide rămase pe suprafață.

Legumele cu frunze au însă nevoie de o atenție suplimentară. Frunzele mari trebuie desprinse și clătite individual sub apă rece. Ulterior, acestea pot fi puse într-un bol cu apă rece și mișcate ușor pentru ca particulele de murdărie să se desprindă. Apa se scurge, iar procedura poate fi repetată dacă mai există impurități.

Pentru îndepărtarea apei rămase, frunzele pot fi puse într-o centrifugă pentru salată sau pot fi uscate cu un prosop de bucătărie curat.

În cazul morcovilor și cartofilor, legumele trebuie clătite sub apă rece, în timp ce suprafața este frecată pentru îndepărtarea pământului vizibil. Curățarea de coajă este recomandată după spălare, pentru a evita transferul unor agenți contaminanți de pe exterior către interior.

Castraveții, dovleceii și alte legume cu suprafață fermă trebuie, de asemenea, clătite și frecate sub jet de apă rece, mai ales atunci când urmează să fie consumate crude. Aceeași atenție trebuie acordată legumelor cu coajă tare, precum dovleceii de iarnă. Acestea trebuie spălate și uscate pentru îndepărtarea bacteriilor de la suprafață.

De ce nu este recomandat să lași legumele la înmuiat

Una dintre greșelile care pot apărea în timpul spălării este lăsarea legumelor în apă pentru perioade lungi. Excepție fac frunzele care sunt curățate într-un bol cu apă rece pentru desprinderea murdăriei.

Pentru celelalte legume, înmuierea prelungită poate favoriza reintroducerea contaminanților. De asemenea, nu este recomandată folosirea săpunului sau a soluțiilor comerciale pentru spălarea produselor.

Legumele au suprafețe poroase și pot absorbi astfel de produse. În plus, siguranța și eficiența acestor soluții nu au fost testate suficient.

Ciupercile necesită o atenție specială. Acestea nu ar trebui lăsate în apă, deoarece sunt foarte poroase și pot deveni moi și lipicioase. O variantă este spălarea rapidă sub apă rece, îndepărtarea pământului și uscarea lor înainte de tăiere sau gătire.

Pentru unele legume poate fi folosit și oțet diluat, în cazul în care se dorește o protecție suplimentară împotriva bacteriilor și mucegaiului de la suprafață. Acidul acetic din oțet poate afecta dezvoltarea bacteriilor și fungilor. Pentru castraveți, de exemplu, o înmuiere scurtă în această soluție poate fi utilă dacă aceștia urmează să fie depozitați. După aceea, legumele trebuie clătite foarte bine pentru îndepărtarea gustului de oțet.

Legumele din piață trebuie spălate chiar dacă par mai naturale

Faptul că o legumă vine din piață, de la o fermă sau din propria gospodărie nu înseamnă că poate fi consumată fără să fie spălată.

Produsele cumpărate din piețe sau cele cultivate acasă pot avea chiar mai mult pământ pe suprafață, deoarece trec prin mai puține etape de curățare înainte să ajungă la consumator. Cu toate acestea, nici legumele cumpărate din supermarket nu sunt lipsite de bacterii.

Chiar dacă produsele din magazine sunt spălate comercial, pe suprafața lor pot rămâne bacterii. Din acest motiv, o clătire rapidă sub jet de apă este recomandată indiferent de locul din care provin legumele.

Înainte de pregătirea lor trebuie acordată atenție și mâinilor, tocătoarelor, cuțitelor și suprafețelor de lucru. Curățarea legumelor nu înseamnă doar îndepărtarea murdăriei de pe ele, ci și evitarea transferului de contaminanți în timpul pregătirii.

În cele mai multe cazuri, apa rece și curgătoare este suficientă. Legumele cu frunze pot fi curățate suplimentar prin clătire și agitare în apă rece, iar produsele ferme, precum cartofii, morcovii sau castraveții, trebuie frecate bine pentru a îndepărta impuritățile de la suprafață.