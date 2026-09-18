Ce înseamnă o flacără portocalie pe o sobă pe gaz și de ce nu ar trebui să o ignori

O flacără portocalie sau galbenă la aragaz, în locul celei albastre, poate fi un semn că aparatul pe gaz nu funcționează corect. În unele situații, schimbarea culorii poate avea o explicație banală, însă dacă flacăra rămâne portocalie sau galbenă, fenomenul nu ar trebui ignorat.

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Culoarea flăcării oferă indicii despre modul în care are loc arderea gazului. O flacără albastră este, în general, asociată cu o ardere corespunzătoare, în timp ce o flacără galbenă sau portocalie poate indica o problemă care necesită verificare. Autoritățile de siguranță avertizează că arderea necorespunzătoare a gazului poate duce la formarea monoxidului de carbon, un gaz toxic și imposibil de detectat prin miros sau culoare.

De ce flacăra aragazului este, de regulă, albastră

Atunci când un aparat pe gaz funcționează corespunzător, flacăra este în mod normal albastră și stabilă. Culoarea este legată de procesul de ardere și de modul în care gazul se combină cu aerul.

Dacă amestecul de gaz și aer nu este unul corespunzător, arderea poate deveni incompletă. În astfel de situații, culoarea flăcării se poate modifica, iar aparatul poate necesita o verificare.

O flacără galbenă sau portocalie este menționată de autoritățile pentru siguranța gazelor printre semnele care pot indica faptul că un aparat nu funcționează corect. Alte indicii sunt depunerile de funingine, petele sau decolorarea în jurul aparatului și apariția condensului.

Ce înseamnă o flacără portocalie sau galbenă la aragaz

O flacără care își schimbă culoarea poate avea mai multe cauze. Printre acestea se pot afla lipsa unei cantități suficiente de aer pentru ardere, întreținerea necorespunzătoare sau o problemă a aparatului.

Uneori, schimbarea poate fi temporară și poate fi influențată de particule sau impurități. Tocmai de aceea, nu orice flacără portocalie apărută pentru scurt timp trebuie interpretată ca o situație de urgență.

Problema apare atunci când flacăra rămâne constant galbenă sau portocalie ori când schimbarea este însoțită de alte semne: funingine, depuneri în jurul arzătorului, miros neobișnuit, condens sau funcționarea instabilă a aparatului. În aceste cazuri, aparatul trebuie verificat.

De ce o flacără portocalie nu trebuie ignorată

Principalul motiv de îngrijorare este posibilitatea formării monoxidului de carbon (CO).

Monoxidul de carbon este un gaz toxic, incolor și inodor. Poate apărea atunci când combustibilul nu arde corespunzător, iar expunerea poate provoca simptome precum dureri de cap, amețeli, greață, somnolență sau stare generală de rău. În concentrații mari, expunerea poate fi fatală.

De aceea, o schimbare persistentă a culorii flăcării nu trebuie tratată doar ca o problemă estetică sau ca un semn că aragazul „arde mai slab”.

Un detector de monoxid de carbon poate reprezenta o măsură suplimentară de protecție, însă nu înlocuiește verificarea și întreținerea corespunzătoare a aparatului și a sistemelor de ventilație.

Ce trebuie să faci dacă observi o flacără portocalie

În primul rând, oprește aparatul și lasă-l să se răcească dacă observi că flacăra rămâne anormală.

Poți verifica vizual dacă arzătorul este murdar sau dacă există resturi alimentare care împiedică funcționarea normală. Curățarea trebuie făcută numai când aparatul este oprit și rece și conform instrucțiunilor producătorului.

Dacă problema persistă după curățarea componentelor accesibile și reasamblarea lor corectă, nu încerca să reglezi singur duzele, presiunea gazului sau alte componente interne. Pentru intervențiile asupra instalației sau aparatului pe gaz trebuie apelat la un specialist calificat.

Autoritățile recomandă să nu fie utilizat un aparat pe gaz despre care există suspiciunea că nu funcționează corespunzător.

Când situația devine o urgență

Dacă, pe lângă flacăra neobișnuită, simți miros de gaz, oprește utilizarea aparatului și urmează procedura de urgență specifică furnizorului sau operatorului local de distribuție.

Dacă apar simptome precum amețeală, durere de cap, greață, somnolență sau stare de rău care apar atunci când aparatul funcționează și se ameliorează după ieșirea din locuință, trebuie luată în calcul și posibilitatea expunerii la monoxid de carbon. Într-o asemenea situație, ieși la aer curat și solicită ajutor medical de urgență.

Flacăra albastră rămâne cel mai bun reper

În cazul unui aragaz pe gaz, o flacără predominant albastră și stabilă este aspectul normal așteptat, în timp ce o flacără persistent galbenă sau portocalie trebuie investigată.

Nu orice modificare temporară a culorii înseamnă că există o defecțiune gravă. Totuși, dacă schimbarea persistă sau apare împreună cu funingine, condens, mirosuri neobișnuite ori funcționarea instabilă a aparatului, cel mai sigur este să nu continui să folosești aragazul până când acesta nu este verificat de un specialist.

O simplă schimbare de culoare poate fi primul indiciu că aparatul pe gaz are nevoie de atenție. Iar când este vorba despre gaze și monoxid de carbon, este mai bine să verifici problema decât să o ignori.