 Cum cureți rapid butoanele aragazului pline de grăsime. Greșeala pe care o fac multe gospodine
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Cum cureți rapid butoanele aragazului pline de grăsime. Greșeala pe care o fac multe gospodine

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Un lucru pe care îl vom observa cu toții destul de rapid în bucătărie este faptul că pe butoanele aragazului se depune des grăsime. În plus, pe acestea vor mai apărea și diverse pete, în timp ce gătim. Din fericire, butoanele sunt mult mai ușor de curățat decât par la prima vedere.

Aragazul poate fi curățat foarte ușor
Aragazul poate fi curățat foarte ușor Foto: IStock

Butoanele aragazului se pătează aproape de fiecare dată când gătim, iar mulți oameni cad în capcana de a crede că ele sunt mult mai greu de curățat decât sunt în realitate. Din fericire, în comerț există nenumărate soluții menite să ne scape de petele de pe aragaz, iar experții ne recomandă să apelăm la ajutorul lor.

„Cea mai bună modalitate de a curăța butoanele de aragaz pline de grăsime fără a le scoate este să pulverizezi un produs de curățare multifuncțional eficient direct pe o lavetă din microfibră sau pe un burete, niciodată direct pe aragaz, pentru a evita pătrunderea lichidului în spatele butoanelor”, a explicat experta Lindsay Droz, potrivit thespruce.com.

Aragazul se poate curăța foarte ușor

După ce a fost aplicată o soluție de curățenie, experta spune că aceasta ar trebui lăsată să-și facă efectul vreme de aproximativ 20-30 de secunde. Apoi, va trebui să ștergem totul cu atenție, mai ales zonele unde observăm mai multă grăsime.

Dacă există pete în locuri unde nu putem șterge ușor, putem folosi o periuță de dinți sau un bețișor de ureche.

Un ingredient popular trebuie evitat

Desigur, există și nenumărate sfaturi care ne sugerează să folosim unele ingrediente din bucătărie atunci când facem curățenie. Iar un ingredient recomandat destul de des este oțetul. Însă, potrivit experților, acesta este exact produsul care nu ar trebui folosit atunci când încercăm să curățăm aragazul.

„Poate fi foarte agresiv și chiar poate coroda oțelul inoxidabil și deteriora anumite finisaje”, a explicat și specialistul Tim Jones. Potrivit acestuia, soluțiile de curățenie care conțin acid citric vor fi cele mai bune atunci când vrem să curățăm aragazul.

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