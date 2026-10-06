Tragedie în Vaslui! Un adolescent de 16 ani a murit după o plimbare cu ATV-ul. Era împreună cu doi prieteni

Sfârșit tragic pentru un adolescent de doar 16 ani, după o aventură cu prietenii pe ATV. Copilul s-a răsturnat, iar viața sa nu a mai putut fi salvată. Incidentul a avut loc într-o localitate din județul Vaslui. Cum l-au găsit cadrele medicale din cadrul SMURD.

Adolescent de 16 ani, mort după un accident cu ATV-ul. Foto: captură video vasluianul.ro

O întreagă comunitate este îndurerată în urma unui accident cu ATV-ul. Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața. A ieșit la o plimbare cu prietenii și nu s-a mai întors acasă viu. Deși amicii lui s-au grăbit să-l ducă în sat pentru a aștepta ambulanța, pentru el nu s-a mai putut face nimic.

Adolescent de 16 ani, mort într-un accident cu ATV-ul

Tragedia a avut loc luni seară, 5 octombrie, într-o pădure din localitatea Teișoru, județul Vaslui. Adolescentul în vârstă de 16 ani, împreună cu alți doi prieteni, au plecat în plimbare, moment în care s-au răsturnat cu ATV-ul. Amicii lui s-au grăbit să-l ducă în sat, acolo unde era așteptată o ambulanță.

„În după-amiaza zilei de 5 octombrie, a avut loc un accident rutier în zona pădurii de lângă localitatea Teișoru, comuna Pușcași. Potrivit primelor informații, un adolescent de 16 ani s-a accidentat grav în timp ce se deplasa cu un vehicul de tip ATV. Pentru acordarea primului ajutor a fost alocată o ambulanță SMURD cu echipaj de terapie intensivă mobilă”, a transmis ISU Vaslui.

Cum a fost găsită victima

La fața locului, echipajul medical a constatat că băiatul era în stare gravă, și inconștient. Avea mai multe răni la nivelul capului, toracelui și gâtului. Medicii au luat imediat măsurile necesare.

„Pacientul a fost găsit în comă de gradul patru, cu respirație agonală, cu mărci importante la nivelul capului, toracelui și gâtului. Imediat a fost intubat”, a transmis dr. Angela Tilica, din cadrul SMURD Vaslui, conform stirileprotv.ro.

Ulterior, adolescentul a intrat în stop cardio-respirator. Manevrele de resuscitare nu au dat roade, iar echipajul de pe ambulanță a declarat decesul.

„Ajuns la locul solicitării, echipajul a constatat că victima era în stare de inconștiență. În timpul transportului aceasta a intrat în stop cardio-respirator. Echipajul a început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor făcute, tânărul nu a mai putut fi salvat”, a mai precizat ISU Vaslui.