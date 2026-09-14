 Ai grijă! 3 obiceiuri aparent banale care pot crește colesterolul rău
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Ai grijă! 3 obiceiuri aparent banale care pot crește colesterolul rău

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Atunci când vine vorba despre obiceiuri nesănătoase care ne vor crește nivelul de colesterol, cei mai mulți dintre noi ne gândim imediat la diete nesănătoase și la mese luate la ore târzii. În realitate, chiar și unele obiceiuri aparent banale pot avea acest efect asupra organismului.

Insomnia poate crește nivelul de colesterol
Insomnia poate crește nivelul de colesterol Foto: Shutterstock

Colesterolul are un rol crucial în buna funcționare a organismului nostru, dar atunci când se acumulează un nivel prea mare de colesterol „rău” LDL, riscul de a suferi de boli cardiovasculare va începe să crească. Iar, potrivit EatingWell, există unele obiceiuri aparent banale, pe care mulți dintre noi le considerăm a fi de rutină, care ne vor crește, de fapt, nivelul de colesterol.

De exemplu, prea mult timp petrecut stând pe scaun poate avea acest efect, chiar dacă facem sport la finalul zilei sau dimineața. Experții spun că persoanele care lucrează la birou ar trebui să încerce să meargă sau măcar să stea în picioare câteva minute după fiecare oră petrecută pe scaun.

Obiceiurile banale care pot crește nivelul de colesterol

De asemenea, dacă ne numărăm printre cei care nu dorm suficient de multe ore pe noapte, este foarte posibil ca nivelul nostru de colesterol să crească.

„Somnul de proastă calitate poate crește nivelul colesterolului LDL [mic și dens], în special în cazul persoanelor care dorm mai puțin de șase ore”, a explicat medicul Liz Shaw. Potrivit experților, este important să încercăm să dormim undeva între șapte și nouă ore în fiecare noapte, pentru a nu avea probleme cu colesterolul.

Micul dejun nu trebuie ignorat

Iar, nu în ultimul rând, un alt obicei aparent banal care poate crește nivelul de colesterol rău este ignorarea micului dejun.

„Cercetările arată că săritul peste micul dejun poate afecta nivelul colesterolului. Deși efectele sunt mai evidente în cazul persoanelor cu obezitate și al celor care au un stil de viață sedentar, este important să nu renunțăm la micul dejun pentru a avea o inimă mai sănătoasă”, a mai spus Shaw.

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